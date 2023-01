Καρανίκας – Γεωργιάδης: «Παρεξηγημένος υπουργός ο Άδωνις» – «Πρωτοπόρος ο Νίκος» για τη φαρμακευτική κάνναβη

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης έπλεξε το εγκώμιο του πάλαι ποτέ συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, Νίκου Καρανίκα αναγνωρίζοντας για μια ακόμα φορά πως ήταν λανθασμένη η αντίδρασή του το 2018 στην εισαγωγή της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα. Τότε είχε δηλώσει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι «η μόνη επένδυση που μπορεί να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μπάφος». Τώρα, πέντε χρόνια αργότερα, εξήρε τον θετικό ρόλο που είχε παίξει ο Νίκος Καρανίκας στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα. Το τηλεφώνημα και η συνάντηση το 2021 Η συμπεριφορά που δείχνει ο μεν για τον δε, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν. Τον Μάιο του 2021 ο πρώην σύμβουλος του τέως πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, περιέγραψε το αναπάντεχο τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης προκειμένου να συζητήσουν για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την φαρμακευτική κάνναβη λέγοντας παράλληλα ότι η στάση του Αδωνι Γεωργιάδη αποτελεί δικαίωση για τον Αλέξη Τσίπρα. «Ηταν ο ίδιος πολύ διστακτικός στην αρχή, αλλά από τον φόβο μην τυχόν στο άκουσμα της φωνής τού κλείσω το τηλέφωνο, μου είπε κατευθείαν: “Έχω κάνει λάθος, μην ασχολείσαι με αυτό, φύγε από τη Θεσσαλονίκη και έλα τώρα να μιλήσουμε”. Ομολογώ ότι δεν μου βγήκε κανένας εγωισμός εκείνη την ώρα. Ξαφνιάστηκα. “Κοιτάξτε να δείτε, κύριε υπουργέ”, του λέω, “στον ενικό” μου λέει, “δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη”, συνεχίζω, “αλλά πολύ κοντά στο γραφείο σας”. “Ελα τώρα” μου απαντά. Του λέω “θα ενημερώσω και θα έρθω”. Ενημέρωσα τον πρόεδρο (σ.σ.: τον Τσίπρα), ο οποίος αμέσως μου είπε “να πας”. Ξέρετε, ο κ. Γεωργιάδης δεν με ήθελε για να πιούμε μπίρες και καφέδες, αλλά για ένα πρότζεκτ που το είχαμε εισαγάγει εμείς. Και πήγα. Ομολογώ ότι έφυγα ενθουσιασμένος», ήταν μεταξύ άλλων όσα είχε δηλώσει τότε ο Νίκος Καρανίκας. «Το μείζον στην πολιτική δεν είναι να μένεις σταθερός σε μια θέση, το μείζον είναι να μένεις σταθερός στην υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και να είσαι έτοιμος και να αλλάξεις θέση, εάν συνειδητοποιείς ότι έτσι θα το εξυπηρετήσεις καλύτερα», υπογράμμισε στο ίδιο κλίμα την ίδια περίοδο ο Αδωνις Γεωργιάδης. Η «ασπίδα» Καρανίκα στον Άδωνι το 2022Πριν μερικούς μήνες, τον Ιούλιο του 2022, ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα όσο εκείνος ήταν πρωθυπουργός πήρε εκ νέου θέση υπέρ του Άδωνι Γεωργιάδη, για το θέμα της Novartis και μάλιστα έγραψε πως ο υπουργός είναι «παράδειγμα προς μίμηση». Σε μια ανάρτηση, πήρε στάση -την οποία ο ίδιος αποκάλεσε «αιρετική». Έγραψε τότε χαρακτηριστικά: «Στάση αιρετική. Δεν είναι κωλοτούμπα. Είναι η αποδοχή που φέρνει την συγγνώμη και αυτό είναι ένδειξη πολιτικού αναστήματος που δεν έχει ανάγκη να κρύβεται πίσω από την αρχική κατάσταση άρνησης. Ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης ως υπουργός και μέλος της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή αποδέχεται δημόσια τα λάθη και παίρνει θέση. Το έκανε με το Ελληνικό και την συντρόφισσα Πέρκα, το έκανε με τον αναπτυξιακό νόμο και την δουλειά του συντρόφου Λευτέρη Κρέτσου και τα χολιγουντιανά στούντιο, το έκανε με τη Φαρμακευτική κάνναβη, το κάνει και τώρα με τη Novartis. Aυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι ευκαιρία για μπούλινγκ ακόμα και όταν είσαι αντίπαλος». Το «mea culpa» του Αδωνι Mea culpa δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης το 2021 αναφορικά με την κριτική που και ο ίδιος εξέφρασε το 2018 για τις ρυθμίσεις φαρμακευτικής κάνναβης που προωθούσε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την τότε εισήγηση νομοσχεδίου για το ίδιο θέμα στην Βουλή, ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε μάλιστα και την θετική όπως την χαρακτήρισε συμβολή του Νίκου Καρανίκα, στενού συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την νομιμοποίηση της χρήσης κάνναβης ως φαρμακευτικό προϊόν. «Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Ναι είναι η απάντηση. Λάθος κάναμε το 2018. Ως ΝΔ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παραδεχτούμε ένα λάθος και να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες χωρίς σούξου μούξου. Δεν ήμασταν ώριμοι το 2018 να αναγνωρίσουμε τις μεγάλες προοπτικές που μπορούσε να έχει η χώρα μας στην αγορά φαρμακευτικής κάνναβης» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας με τον τρόπο αυτό στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αναπροσαρμογή της πλειοψηφίας στο συγκεκριμένο θέμα. Οι φιλοφρονήσεις στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα «Είναι παρεξηγημένος υπουργός ο κ. Άδωνις, όπως είμαι και εγώ», είπε ο κ. Καρανίκας, όταν κλήθηκε να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό στα εγκαίνια της TIKUN OLAM Europe, της πρώτης μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Εξαμίλια Κορίνθου. Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδης μεταξύ άλλων δήλωσε: “Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η παρουσία μου σήμερα εδώ έχει και λίγο έτσι μια αστεία εκδοχή και μια ενδιαφέρουσα εκδοχή. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση και ήμουνα τότε Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ήμουνα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ στου φίλου μου την εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά. Εκεί λοιπόν με ρωτήσανε τότε για έναν σύμβουλο τότε Πρωθυπουργού, τον κύριο Καρανίκα, ο οποίος είχε εισηγηθεί να γίνει το νομοσχέδιο τότε για τη νομιμοποίηση και την παραγωγή και εμπορία της φαρμακευτικής κάνναβης και είχα πει μία από τις συνηθισμένες μου τηλεοπτικές εξυπνάδες εύκολη στην τηλεόραση, συγκεκριμένα θυμάμαι είχα πει «η πρώτη επένδυση που σκέφθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μπάφος» και είχε γίνει πραγματικά χαμός, είχε πάρει μεγάλη έκταση. Θέλω να είμαι ειλικρινής, σπανίως έχω μετανιώσει τόσο πολύ για μία ατάκα που έχω πει στην τηλεόραση, όχι τόσο για τη φαρμακευτική κάνναβη, όσο για το Νίκο Καρανίκα. Διότι πρέπει να μάθουμε στην Ελλάδα να τιμούμε αυτούς που ανοίγουν το δρόμο, έχει σημασία να μάθουμε να το κάνουμε αυτό, ασχέτως κομμάτων και προσωπικών σχέσεων. Διότι αν μάθουμε να το κάνουμε και ο ένας αναγνωρίζει τον άλλον, αυτόν που ανοίγει το δρόμο, αύριο περισσότεροι θα τολμήσουν να ανοίξουν νέους δρόμους και έτσι η πατρίδα μας και ο λαός μας θα κερδίσει περισσότερα πράγματα και ένα λαμπρότερο μέλλον. Θέλω λοιπόν να αναγνωρίσω δημόσια στον κύριο Νίκο Καρανίκα του ΣΥΡΙΖΑ, τον φίλο του Αλέξη Τσίπρα, ότι ήταν ο πρωτοπόρος στην Ελλάδα για να ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και χαίρομαι αγαπητέ κύριε Καρανίκα που είστε εδώ, διότι ήθελα αυτό σήμερα να μπορώ να σας το αναγνωρίσω. Και πρέπει να σας πω ότι τώρα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη αγοράς της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα θα είναι συγκλονιστική. Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτό τον τομέα, η Κυβέρνησή μας έχει κάνει νομοθετικά όσα περισσότερα μπορεί για να καταφέρει να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα τα επόμενα χρόνια”. Δείτε τον σύντομο χαιρετισμό του Νίκου Καρανίκα, τον οποίον ανέβασε στη σελίδα του στο facebook ο υπουργός Ανάπτυξης: Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Ιδιαίτερη προσοχή στην Αττική – Καταιγίδες και χαλάζι έως αργά το απόγευμα (βίντεο) Γνωστός blogger ο Ρώσος που συνελήφθη για τις φάρσες σε «Ελ. Βενιζέλος» και 6 νοσοκομεία Κατάρ-gate: Ο Παντσέρι «έδωσε» ονόματα και αφέθηκαν ελεύθερες η σύζυγος και η κόρη του

