Κατάρ-gate: Ενώπιον των βελγικών αρχών ο Φραντσέσκο Τζόρτζι Aναμένεται να επιμείνει στο ότι η Εύα Καϊλή δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή στην υπόθεση Ενώπιον των βελγικών αρχών θα βρεθεί σήμερα ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο οποίος αναμένεται να επιμείνει στη δήλωσή του, ότι η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή στην υπόθεση. Στο μεταξύ, όπως γράφει η ΕΡΤ, στο Μιλάνο μετέβη εισαγγελέας, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαλεύκανση του σκανδάλου Qatargate. O Βέλγος δικαστής Μισέλ Κλεζ συναντήθηκε με τον εισαγγελέα του Μιλάνου και με την παρουσία των ανδρών της Ιταλικής Μονάδας Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο δικαιολογεί και το ενδεχόμενο ανοίγματος ενός ξεχωριστού φακέλου για το ξέπλυμα χρήματος. Μία συνάντηση που θα επιτρέψει στους Βέλγους συναδέρφους για συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλικό Τύπο, ο σκοπός της επίσκεψης είναι ο βαθύτερος συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών και η παραλαβή από τον Κλεζ αντιγράφων των στοιχείων που έχουν συλλέψει μέχρι τώρα οι ιταλικές αρχές από τη δική τους έρευνα. Την ίδια ώρα, η κόρη και η σύζυγος του Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, Σίλβια Παντσέρι και Μαρία Κολεόνι, αναμένεται να αφεθούν ελεύθερες, πιθανότατα σήμερα κιόλας. Οι δικαστές θα συνεδριάσουν σήμερα για την πιθανή άρση του κατ’ οίκον περιορισμού. Ειδήσεις σήμερα: Καταιγίδες, χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρίαΤο μήνυμά του Ερντογάν στις ΗΠΑ για την Ελλάδα και ο «πάγος» από το Βερολίνο Αποχώρησε η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα από το Survivor, η αντίδραση του Μάριου – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 26.01.2023, 10:27 26.01.2023, 07:14 25.01.2023, 18:59 26.01.2023, 09:25 26.01.2023, 09:22 25.01.2023, 10:30

