Κατάρ-gate: Ο Παντσέρι «έδωσε» ονόματα και αφέθηκαν ελεύθερες η σύζυγος και η κόρη του

Το Εφετείο της Μπρέσια αποφάσισε την απελευθέρωση της κόρης και της συζύγου του Αντόνιο Παντσέρι, της Σίλβια Παντσέρι και της Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, οι οποίες βρίσκονταν σε κάτ’ οίκον περιορισμό. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της βελγικής εισαγγελίας να αποσύρει το αίτημα έκδοσής τους από την Ιταλία, αλλά, όπως φαίνεται, και της στενής συνεργασίας του Αντόνιο Παντσέρι με τους εισαγγελείς των Βρυξελλών. Με τη σημερινή απόφασή του το Εφετείο της Μπρέσια ακυρώνει την ετυμηγορία υπέρ της έκδοσης των δύο γυναικών στο Βέλγιο. Mια… προαναγγελθείσα απόφαση Ήδη από χθες, ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι η Εισαγγελία των Βρυξελλών επρόκειτο να αποσύρει το αίτημα έκδοσης των δύο γυναικών από την Ιταλία στο Βέλγιο. «Η αλλαγή στάσης», σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης της Σίλβια Παντσέρι και Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, «συμπεραίνεται από επίσημο έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες», όπως γράφει η εφημερίδα La Stampa. Οι δικηγόροι της Σίλβια Παντσέρι ανακοίνωσαν ότι έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας κατά της απόφασης του Εφετείου της Μπρέσια, να εκδοθεί η πελάτισσά τους στο Βέλγιο. Η σχετική ετυμηγορία για την έκδοση της κόρης και της συζύγου του Παντσέρι αναμένεται στις 31 Ιανουαρίου. Αν, όμως, επιβεβαιωθεί και επίσημα η αλλαγή στάσης των Βέλγων εισαγγελέων, θα σημαίνει ότι πλέον η διαδικασία στερείται αντικειμένου. «Θα πρέπει να δούμε αν η απόφαση αυτή συνεπάγεται την απελευθέρωση της Σίλβια Παντσέρι και της Μαρία Ντολόρες Κολεόνι», δήλωσε ένας από τους δυο συνηγόρους υπεράσπισης των συγγενών του Παντσέρι. Υπενθυμίζεται ότι οι δυο γυναίκες βρίσκονται σε κατ΄ οίκον περιορισμό στη βόρεια Ιταλία. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η εξέλιξη αυτή μπορεί να συνδέεται με την απόφαση του Αντόνιο Παντσέρι να συνεργαστεί, ως «μετανοημένος», με τη βελγική δικαιοσύνη. Όλο και πιο δυσχερής η θέση της Καϊλή Κι αν η συμφωνία του Παντσέρι με τις βελγικές αρχές είχε θετικό αντίκτυπο στην τύχη της κόρης του και τη συζύγου του, δεν ισχύει το ίδιο για την Εύα Καϊλή. Η θέση της Ελληνίδας ευρωβουλευτή γίνεται όλο και πιο δυσχερής στην υπόθεση της δωροδοκίας Ευρωπαίων πολιτικών και παραγόντων από το Κατάρ. Η Εύα Καϊλή παραμένει στις φυλακές μετά και την απόφαση του Προδικαστικού Συμβουλίου να συνεχιστεί η προφυλάκισή της, ενώ άγνωστο παραμένει αν ο Παντσέρι θα μιλήσει και για δική της εμπλοκή στην υπόθεση. Με βάση του μνημόνιο Παντσέρι – βελγικής εισαγγελίας, στον πρώην ευρωβουλευτή θα επιβληθεί φυλάκιση ενός έτους, πρόστιμο και κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η αξία των οποίων προς το παρόν εκτιμάται σε 1 εκατ. ευρώ. Ειδήσεις σήμερα: Ο πρώην σκηνοθέτης του «Σασμού» απολογείται για τον βιασμό της Έλενας Αθανασοπούλου Μήνυμα από το 112 για Αττική – Εγκλωβίστηκαν ΙΧ στο Μαρούσι (βίντεο) Μεγιστάνας 45 ετών ξοδεύει $2 εκατ. τον χρόνο για να «αποκτήσει σώμα 18χρονου»!

