Λιακούλη: Kαλούμε τον ελληνικό λαό να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στο ΠΑΣΟΚ

«Η σημερινή συζήτηση αγγίζει την καρδιά του δημοκρατικού πολιτεύματος, τον πυρήνα του Συντάγματος. Συμμετέχουμε -όχι σε μια οιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία- αλλά στο συνταγματικό θεμέλιο πάνω στο οποίο εδράζεται η εμπιστοσύνη του Λαού στους κυβερνώντες. Και όλα αυτά, τη στιγμή που το Σύνταγμα έγινε “κουρελόχαρτο” στα χέρια της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ, που βαδίζοντας ο ένας στα χνάρια του άλλου, μη διστάζοντας να ποδοπατήσουν ακόμα και “τα ιερά και όσια” των θεσμών, για να παραμείνουν ή να καθίσουν πάση θυσία, στην καρέκλα της εξουσίας», τόνισε η γραμματέας της Κ.Ο το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. «Αυτή ακριβώς την εξουσία και των δυο σας, που φτιάχνει επιτελικά κράτη, με επιτελάρχες και επιτελεία, που ανοίγει τρύπες στις αντικειμενικές προσλήψεις, που φτιάχνει στρατούς ομήρων συμβασιούχων, που φτιάχνει λίστες προς τα ΜΜΕ αλλά και λίστες για να δημιουργήσει ΜΜΕ, που εγκαταλείπει το ΕΣΥ και το ιδιωτικοποιεί από το παράθυρο, που φτιάχνει την παιδεία των «αρίστων» που μόνο οι πλούσιοι μπορούν να έχουν, που χτυπάει αλύπητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αφήνει στη μοίρα τους αγρότες και κτηνοτρόφους, που καταστρέφει ζωές αλλάζοντας το ασφαλιστικό και πετώντας στο δρόμο χιλιάδες ανθρώπους, που ενώ εγκαινιάζει νέο σχολείο στο σεισμόπληκτο Δαμάσι με λεφτά εταιρίας. Έχει ακόμα 80 οικογένειες σεισμοπαθών στα κοντέινερς, που διακορεύει του θεσμούς, που εξευτελίζει τη δικαιοσύνη με παραδικαστικά κυκλώματα και κρεμάει στα μανταλάκια ανθρώπους- στόχους, που στοχεύει στον έλεγχο των αρμών της περιβόητης εξουσίας σας , που μοιράζεστε θέσεις μεταξύ σας – όπως πχ πρόσφατα στο ΑΣΕΠ όπου τα βρήκατε μια χαρά 9 ο ένας – 6 ο άλλος, που αλλάζει νόμους για να πάρει στα χέρια της τον έλεγχο ακόμη και της ΕΥΠ και αλλάζει ακόμη και τα προσόντα για να βάλει τον εκλεκτό του – δημιουργώντας ένα παρακράτος που θα ζήλευαν ακόμη και σκηνοθέτες κατασκοπευτικών ταινιών που σπάσαν ταμείο και πόσο άλλα, που ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να αναφέρω. Αυτοί είστε. Τόσο ίδιοι αλήθεια στον τρόπο με τον οποίο χτίζετε την εξουσία σας και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη διαφορά μας», συμπλήρωσε η κυρία Λιακούλη. «Τρανό παράδειγμα η σημερινή μέρα, όπου οι δύο μονομάχοι και εξουσιολάγνοι ξεδίπλωσαν τα επιχειρήματά τους. Ο μεν κ Τσίπρας για την παρακολούθηση των 10 με αποδείξεις και στοιχεία από την ΑΔΑΕ, στην οποία ο κ Γεραπετρίτης απάντησε «”ένοχος ένοχο ού ποιεί”. Αυτοί είστε : ΔΥΟ ΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΩΝΕΤΕ, ΔΙΟΤΙ ΕΝΟΧΟΣ ΕΝΟΧΟ ΟΥ ΠΟΙΕΙ ! Αυτό ακριβώς λέτε στον ελληνικό λαό ότι εμένα δεν μπορεί να με κατηγορήσει αυτός, διότι είναι τόσο ένοχος όσο εγώ. Ο κ Γεραπετρίτης, περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό που και οι δύο είστε: Ένοχοι. Εμείς κοιτάζουμε στα μάτια τον ελληνικό λαό και του λέμε: Πριν από 5 μήνες ο Νίκος Ανδρουλάκης βάδισε σε έναν δρόμο συνέπειας και θεσμικότητας, παρά τις ανοίκειες προσωπικές επιθέσεις. Έφερε στη Δικαιοσύνη και στις Ανεξάρτητες Αρχές τις αυθαιρεσίες της παρέας του Μαξίμου σε βάρος των δημοκρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί 5 μήνες παρακολουθούμε να ενορχηστρώνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το δεύτερο σκάνδαλο της συγκάλυψης. Με την Εξεταστική Επιτροπή -παρωδία όπου προστατεύτηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, την αλά καρτ εργαλειοποίηση του «απορρήτου» και τη συνεχιζόμενη επιχείρηση αντισυνταγματικής φίμωσης των Ανεξάρτητων Αρχών για να πάμε σε εκλογές με τον λαό στο σκοτάδι. Τεκμηριώθηκε πλέον η εικόνα της θεσμικής παρακμής», επεσήμανε ακόμη. «Σε όποια άλλη χώρα αν είχε συντελεστεί αυτή η διολίσθηση στον αυταρχισμό, η κυβέρνηση θα είχε ραγδαία φθορά ή θα είχε πέσει. Να σας προβληματίσει κύριοι και κυρίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης γιατί δεν συμβαίνει εδώ. Δεν συμβαίνει γιατί εσείς κακοποιήσατε ως κυβερνώντες τους θεσμούς και οι μνήμες είναι ακόμη νωπές από το δημοψήφισμα των 5 εργάσιμων ημερών, όσα αποκαλύπτονται για τις τηλεοπτικές άδειες και τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας. ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ σας ενώνει ένα πράγμα: η περιφρόνηση των θεσμών και η φίμωση των ανεξάρτητων αρχών. Γι’ αυτό το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα: Ή με αυτούς που είναι ικανοί για όλα, αρκεί να έχουν μια θέση εξουσίας εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, εις βάρος των θεσμών και της Δημοκρατίας ή με αυτούς που είναι ικανοί να τα θυσιάσουν όλα, για να εξασφαλίσουν στην πατρίδα μας κοινωνική ειρήνη, ευημερία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», υποστήριξε η Ευαγγελία Λιακούλη. «Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα αυτό που θυσίασε ακόμη και τον εαυτό του, μεταρρυθμίζοντας τη χώρα, εκδημοκρατίζοντας τους θεσμούς, προωθώντας την αυτοδιοίκηση, θεμελιώνοντας ανεξάρτητες αρχές, κρατώντας τη χώρα στη ζώνη του ευρώ και μη βάζοντας στη ζυγαριά του μικροκομματικού οφέλους, το εθνικό συμφέρον. Καταψηφίζουμε την Κυβέρνηση, δεν εμπιστευόμαστε την αξιωματική αντιπολίτευση, καλούμε τον Ελληνικό Λαό να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στο ΠΑΣΟΚ , που είναι έτοιμο, κάθε φορά που χρειάζεται , να τα θυσιάσει όλα για την πατρίδα και το Λαό μας», κατέληξε. 