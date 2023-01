Μηταράκης: Υπάρχει διασύνδεση των ΜΚΟ της «μικρής Μαρίας» με προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ «Η αναπαραγωγή fake news είναι γνωστή τακτική για τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης Χρήστος Μπόκας 26.01.2023, 11:33 «Διασύνδεση» των ΜΚΟ που εμπλέκονται στην κατασκευή της ιστορίας του δήθεν θανάτου της μικρής Μαρίας σε νησίδα του Εβρου με προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ο κ. Νότης Μηταράκης καλώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητήσει συγγνώμη που υιοθέτησε fake news προκειμένου να πλήξει την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς. Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε χαρακτηριστικά «Η αναπαραγωγή fake news είναι γνωστή τακτική για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε στην υπόθεση Νοβάρτις με τους κουκουλοφόρους μάρτυρες. Είδαμε τι έγινε με αυτούς. Η υπόθεση που ήταν όπως λέγατε το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως Ελληνικού κράτους κατάρρευσε και σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει προσπάθειες χειραγώγησης δικαιοσύνης και ΜΜΕ από εσάς» για να προσθέσει «τα ake news συνεχίστηκαν με την μικρή Μαρία που δεν υπήρξε ποτέ. Για να τελειώνουμε με την μονταζιέρα του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αποκάλυψα ότι δεν υπήρχε μικρή Μαρία. Είχα πει τότε ότι υπήρξαν μαρτυρίες που πρέπει να ερευνηθούν Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να επιμένει αν και τα διεθνή ΜΜΕ έχουν αποσύρει τα σχετικά δημοσιεύματα. Έρευνα εγχώριων και ξένων δημοσιογράφων απέδειξαν ότι η «είδηση» για τον θάνατο του μικρού παιδιού είχε κατασκευαστεί. Υπάρχει διασύνδεση των ΜΚΟ με προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να διευκρινίσουν το ρόλο τους. Περιμένουμε συγγνώμη από τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ». Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι η συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής αποτελεί ευκαιρία προκειμένου να συγκριθούν σε όλους τους τομείς οι πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ με τις αντίστοιχες της κυβέρνησης Τσίπρα. «Εμείς ανακτήσαμε τον έλεγχο της μεταναστευτικής κρίσης. Το 2015 το 75% των παράνομων αφίξεων της ΕΕ ήταν στην Ελλάδα ενώ το 2022 μόνο το 2%. Δεν είμαστε πλέον η πύλη εισόδου των λαθροδιακινητών. Καταφέραμε να αποσυμφορήσουμε τα νησιά μας. Από άνω των 40 χιλ σήμερα φιλοξενούνται κάτω από 5 χιλ. Βάλαμε τέλος στα αίσχη της Μόρια , της Ειδομένης και στην εγκατάλειψη των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να φυλά τα σύνορά της απέναντι στην εργαλοποιηση του μεταναστευτικού επεκτείνοντας τον φράχτη σε όλα τα χερσαία σύνορα στον Εβρο και φυλάσσοντας τα θαλάσσια». Ειδήσεις σήμερα: Καταιγίδες, χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρίαΤο μήνυμά του Ερντογάν στις ΗΠΑ για την Ελλάδα και ο «πάγος» από το Βερολίνο Αποχώρησε η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα από το Survivor, η αντίδραση του Μάριου – Δείτε βίντεο Χρήστος Μπόκας 26.01.2023, 11:33 BEST OF NETWORK 26.01.2023, 10:27 26.01.2023, 10:51 25.01.2023, 18:59 26.01.2023, 09:25 26.01.2023, 09:22 25.01.2023, 10:30

