Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ: Όταν δεν έχεις τι να πεις, διχάζεις και πετάς λάσπη «Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία» – «Το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ είναι η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα» 25.01.2023, 11:01 UPD: 25.01.2023, 13:15 15 ΣΧΟΛΙΑ Το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη – Αγιος Νικόλαος, αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη διήμερη περιοδεία του στην Κρήτη. Εκεί, τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Μεταφορών, Κ. Καραμανλής, ο Υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε εκτενώς για την πορεία υλοποίησης του έργου από τον Υπουργό Υποδομών. «Αυτό εδώ το εργοτάξιο που βλέπετε ανοιχτό, δίνει την καλύτερη απάντηση σε αυτή την τοξικότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν δεν έχεις να πεις τίποτα στους πολίτες για το πώς οραματίζεσαι το μέλλον, αλλά ούτε μπορείς να υπερασπιστείς το παρελθόν σου διότι αυτό φέρνει στη μνήμη εξαιρετικά επώδυνες αναμνήσεις, τότε καταλήγεις να κάνεις το μόνο πραγμα που ξέρεις, να διχάζεις, να πολώνεις και να επιχειρείς να κυλήσεις την πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Θα επιμείνουμε μέχρι τελευρταία στιγμή να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και να μιλάμε στον ελληνηικό λαό για το σχέδιο μάς, για ένα μέλλον με περισσότερες και καλύτερες δουλειές για όλους», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. ΒΟΑΚ: Ένα έργο πνοής για την Κρήτη «Είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη, είναι ένα σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας ώστε να θρηνούμε λιγότερες ζωές στην άσφαλτο. Είναι ένα έργο το οποίο σηματοδοτεί το λαμπρό μέλλον που έχει το νησί μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον νέο οδικό άξονα, που θα εκτείνεται με ενιαία χάραξη σε μήκος περίπου 300 χιλιομέτρων και θα συνδέει το δυτικό άκρο της Κρήτης με το ανατολικό. «Είναι ένα έργο εμβληματικό, ένα έργο πνοής, θα έλεγα ένα έργο το οποίο και για μένα έχει μία ξεχωριστή σημασία, για το νησί μου, για τον τόπο μου. Ένα έργο στο οποίο πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή, το οποίο καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε, να το οικοδομήσουμε με έναν τρόπο που να το καταστήσουμε βιώσιμο, γιατί θέλω να θυμίσω ότι ουσιαστικά παραλάβαμε ένα έργο κλινικά νεκρό. Σήμερα λοιπόν εδώ, από την άλλη πλευρά της Κρήτης, από το Λασίθι, ξεκινάει ουσιαστικά το πρώτο τμήμα αυτού του μεγάλου έργου, το οποίο έχει ακόμα δύο μεγάλες φάσεις. Αυτό το κομμάτι κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπάρχουν δύο ακόμα τμήματα του Βόρειου Οδικού ‘Αξονα τα οποία θα κατασκευαστούν. Το ένα με τη μέθοδο της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το δεύτερο με τη σύμβαση παραχώρησης. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι πολύ προχωρημένες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή σημαντικών σχημάτων σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Και σήμερα πια μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι, ναι, ο Βόρειος Οδικός ‘Αξονας που ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα θα κατασκευαστεί, θα υλοποιηθεί», επεσήμανε ο πρωθυπουργός. Ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης είχε μία σύντομη συνομιλία με τον κ. Μητσοτάκη, λέγοντά του «και η Σητεία έχει δικαίωμα στον ΒΟΑΚ», για να λάβει την απάντηση: «Το εξετάζουμε». Κ.Αχ. Καραμανλής: Ιστορική ημέρα για την Κρήτη η σημερινή «Η σημερινή είναι μία πολύ σημαντική, θα σας έλεγα μια πολύ ιστορική μέρα για την Κρήτη. Γιατί μετά από πολλές δεκαετίες βρισκόμαστε στο πρώτο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ», σημείωσε από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. «Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο νησί σας και σας ευχαριστούμε διότι με τις δικές σας εργώδεις προσπάθειες αυτό το έργο γίνεται πραγματικότητα. Και εξηγούμαι. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, στα 22 αυτά χιλιόμετρα, ένα έργο προϋπολογισμού 189 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα είναι έτοιμο στα επόμενα τρία χρόνια – αυτός είναι ο στόχος που έχουμε βάλει. Όλο αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αν δεν ήταν ο Πρωθυπουργός, αυτό το έργο δεν θα είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Επομένως νομίζω ότι σήμερα πραγματικά γυρίζουμε σελίδα για το όμορφο νησί της Κρήτης. Σας ευχαριστώ πολύ». Ακολούθως, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι, όπου τον υποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταυρος Αρναουτάκης, οι δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός και Σητείας, Γιώργος Ζερβακης, στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, αυτοδιοικητικοί φορείς και πλήθος κόσμου. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, προερχόμενο από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, και εκτός από τον κ. Μητσοτάκη, μετέφερε και υπουργούς που τον συνοδεύουν. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Βαγγέλης Καρκανάκης, ο πολιτευτής της ΝΔ Γιώργος Επιτροπάκης και στελέχη της ΝΔ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 13:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτης, στη Λότζια, και στις 18.30 θα μιλήσει σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Την Πέμπτη 26/1, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα μέσα ενημέρωσης και στις 10:30 π.μ. θα παρουσιάσει στο Επιμελητήριο Ηρακλείου το Πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου “Φώφη Γεννηματά”. Θα ακολουθήσει βόλτα στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου, όπου ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρηματίες.

