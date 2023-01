Μητσοτάκης: Ο Τσίπρας έγραψε μόνος του τον πρόλογο της ήττας του με την πρόταση δυσπιστίας

Νέα απάντηση έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Κρήτη όπου και βρίσκεται, για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Βουλή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Μετά την αρχική του αντίδραση κατά την παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος για την Κρήτη, ο πρωθυπουργός μίλησε στο Ηράκλειο επισημαίνοντας πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την πρόταση δυσπιστίας έγραψε μόνος του τον πρόλογο της ήττας του με την πρόταση δυσπιστίας η οποία θα μετατραπεί σε πρόταση απιστίας προς τον λαό. «Οι πολίτες έχουν βιώσει μια τετραετία ψεμάτων και φόρων και πιστεύω τα χρόνια της εθνικής αξιοπρέπειας που ακολούθησαν. Ξέρουν ποιος στην πράξη μετρά και προχωρά και ποιος στα λόγια σκορπάει δίχως να μετρά. Η κοινωνία γνωρίζει ποιος μπορεί να ξεπερνά τρικυμίες. Κάθε πολίτης ο οποίος θα προσέλθει στην κάλπη την άνοιξη θα σκέφτεται τι θα είχε συμβεί αν ήταν άλλος στο τιμόνι να διαχειριστεί τις μεγάλες κρίσεις που μας έτυχαν. Βλέπει καθαρά, συγκρίνει, κρίνει, γυρίζει την πλάτη στο διχασμό και τη μιζέρια και είναι έτοιμοι οι πολίτες να απαντήσουν στο δίλημμα αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω», είπε ο πρωθυπουργός. Συνεχίζοντας ο κ. Μητσοτάκης, σημείωσε πως η συζήτηση στη Βουλή θα είναι ενδιαφέρουσα. «Θα μάθουμε πολλά, γιατί σχετικά με το θέμα των περίφημων υποκλοπών έχουμε ήδη τοποθετηθεί με ευθύτητα, χωρίς να αγνοούμε λάθη και χωρίς να διαλύουμε μία πολύτιμη υπηρεσία», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Παράλληλα επεσήμανε πως η κυβέρνηση θα επιμένει, «γιατί πώς θα μαθαίναμε τα πραγματικά γεγονότα για την μικρή Μαρία, χωρίς τη συμβολή της ΕΥΠ». Ο πρωθυπουργός κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να μιλήσει για όλα όσα σιωπούν όλο αυτό το διάστημα, όπως για το αν πήραν από τον κ. Καλογρίτσα όσα τους καταλογίζει η γραμματέας του. «Γιατί πρέπει ένας υπουργός να συναναστρέφεται με έναν επιχειρηματία με offshore όπως ο κ. Αρτεμίου;» αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός και συνέχισε απαντώντας στον κ. Τσίπρα για την φράση του «Υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας» σημειώνοντας πως «ναι, υπάρχουν και δικάζουν τον κ. Παππά και τον κ. Παπαγγελόπουλο». «Καλύπτει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τους δυο υπουργούς στο ειδικό δικαστήριο; Πώς γίνεται χθες να συλλαμβάνεται για απάτες ένας από τους κουκουλοφόρους μάρτυρες που έστησαν τη σκευωρία της Novartis; Όσο για τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής θα δούμε στην πορεία πόσο ανεξάρτητος είναι αυτός και οι συνεργάτες του. Με τον κ. Τσίπρα δεν επιλέγω τη σύγκρουση, επιλέγω τη σύγκριση»», είπε. Επίσης πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στην σύλληψη του προστατευόμενου μάρτυρα για την υπόθεση Novartis, μιλώντας για την σύλληψη ενός από τους «κουκουλοφόρους μάρτυρες». Δείτε βίντεο: Μιλώντας για την επερχόμενη εκλογική μάχη, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Οι εκλογές είναι οι σημαντικότερες της μεταπολίτευσης. Η παγίδα της απλής αναλογικής απειλεί τον τόπο με το σαράκι της ακυβερνησίας. Κάτι που σημαίνει ότι εξαρχής δεν υπάρχουν περιθώρια, ούτε για χαλαρές ψήφους, ούτε για δήθεν μηνύματα ανέξοδης διαμαρτυρίας. Η πρώτη κάλπη θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη ημέρα και η δεύτερη θα επιβεβαιώσει την εντολή του ελληνικού λαού να είναι κυβέρνηση τη νέα τετραετία η ΝΔ. Ένα ψηφοδέλτιο, της αυτοδύναμης Ελλάδος και της αυτοδύναμης Ν.Δ.». ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Η πρόταση δυσπιστίας, τα ονόματα από Τσίπρα και ο Λυσίας από τον Γεραπετρίτη Εν τω μεταξύ με διαφορετικές προσεγγίσεις προσέρχονται τα δύο μεγάλα κόμματα στην συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Δείτε ζωντανά από τη Βουλή: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε υψηλούς τόνους μίλησε για «ρυπαρό δίκτυο» το οποίο λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου με επικεφαλής τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην υπόθεση αυτής της εκτροπής είναι αμετάκλητα ένοχοι. Δεν έχουν μόνο πολιτικές, αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι «η παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας όσων έκαναν ακόμα και την εθνική μας ασφάλεια πεδίο υποκλοπών και εκβιασμών, είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία, την ασφάλεια της χώρας, τα δικαιώματα». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, με αποδείξεις πια, επειδή η Ελλάδα θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μείνει ούτε στιγμή στη θέση της, ο πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του». Για τους λόγους αυτούς, προσέθεσε, «υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ως ένα πρώτο βήμα της πορείας μας στο λαό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης». Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη, στο τέλος της παρουσίασης του αναπτυξιακού προγράμματος στο δημαρχείο του Ηρακλείου ανέφερε πως πληροφορήθηκε για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή λέγοντας «καλοδεχούμενη η πρόταση». Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε πως είναι μία «καλή ευκαιρία για να συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραετιών» ενώ επεσήμανε πως «δεν επιζητώ την σύγκρουση, επιδιώκω την σύγκριση». Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός επιστρέφει στην Αθήνα την Πέμπτη και την Παρασκευή θα τοποθετηθεί στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας. Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού: «Αυτό το οποίο βλέπετε και εδώ πέρα στην Κρήτη είναι η αντίληψή μας για την εφαρμοσμένη πολιτική. Η Kυβέρνησή μας δεν θα κουραστεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στην πράξη, να σχεδιάζει το μέλλον με αισιοδοξία αλλά και με την τεχνοκρατική επάρκεια που η συγκρότηση ενός τέτοιου σχεδίου απαιτεί. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά-σιγά προς τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν κάποια στιγμή την άνοιξη, νομίζω ότι οι επιλογές που οι πολίτες έχουν μπροστά τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον ή μπορούμε να βουλιάξουμε τη χώρα στην τοξικότητα, στο διχασμό και στην πόλωση. Πληροφορήθηκα ότι ο κ. Τσίπρας μόλις κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή κατά της κυβέρνησης. Καλοδεχούμενη η πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι τον προκαλούσα πολλούς μήνες να το κάνει, αποφάσισε να το κάνει τώρα λίγο πριν τις εκλογές. Μια πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία, όχι μόνο να επαναβεβαιώσουμε την συνοχή της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αυτό είναι δεδομένο, αλλά κυρίως να συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραετιών. Εγώ δεν επιζητώ την σύγκρουση, επιδιώκω την σύγκριση. Ελάτε να συγκρίνουμε λοιπόν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τέσσερα χρόνια και τι κάναμε εμείς. Και νομίζω θα είναι αρκετά καταλυτική αυτή η σύγκριση. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να την κάνουμε στη Βουλή στις επόμενες μέρες. Να μιλήσουν οι υπουργοί για το έργο τους και βέβαια θα μιλήσουμε και για τα θέματα του Κράτους Δικαίου. Γιατί και εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε όσα έγιναν την περασμένη τετραετία. Είμαστε, λοιπόν, απολύτως έτοιμοι για αυτή την μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη. Και εύχομαι και ελπίζω οι πολίτες να προσπεράσουν αυτό το νέφος της τοξικότητας, του πολύ πολωμένου πολιτικού λόγου και τελικά να αντιληφθούν ποιοι είναι αυτοί πραγματικά που μπορούν να τους μιλήσουν για το μέλλον τους. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει αυτή τη σύγκρουση γιατί δεν έχει προτάσεις για το μέλλον της χώρας και γιατί ταυτόχρονα δεν μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν της χώρας. Διότι δεν θέλει κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ να θυμηθεί τα τέσσερα χρόνια της δικιάς τους διακυβέρνησης. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να πούμε και παραπάνω απόψε το βράδυ στην πολιτική ομιλία την οποία θα κάνουμε. Και από αύριο θα είμαστε στη Βουλή και την Παρασκευή θα ξαναπάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Και μέχρι να προκηρύξουμε τις εκλογές θα συνεχίσουμε κανονικά τη δουλειά μας».Τσίπρας: Παρακολουθούνταν Χατζηδάκης, Φλώρος και άλλοι 4 στρατιωτικοί Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την ομιλία του επιτέθηκε επί του προσωπικού κατά του πρωθυπουργού ενώ αποκάλυψε και το περιεχόμενο του φακέλου που έλαβε από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ σχετικά με το ποιοι παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ. Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, ο φάκελος που του δόθηκε από την ανεξάρτητη αρχή επιβεβαιώνει ότι 10 πρόσωπα παρακολουθούνταν συνολικά, μεταξύ των οποίων, ο νυν υπουργός Εργασίας και πρώην υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο ευρωβουλευτής, Γιώργος Κύρτσος, οι δημοσιογράφοι, Τάσος Τέλλογλου και Θανάσης Κουκάκης αλλά και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του ΓΕΣ, κ. Λαλουσης, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, κ. Διακόπουλος, ο πρώην και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης εξοπλισμών κ.κ. Λάγιος και Αλεξόπουλος. «Επί έξι μήνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ψέματα ότι δήθεν δεν γνώριζε», σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Λέγοντας ότι επαναλαμβάνει τα ψέματα τόσο σε τηλεοπτικούς χρόνους όσο και εντός της Βουλής. Ο Αλέξης Τσίπρας, υπερασπίστηκε τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν ανώτατο δικαστή, ο οποίος έχει βιογραφικό εντιμότητας και έκανε το καθήκον του όπως προστάζει το Σύνταγμα της χώρας. Υπογράμμισε ότι στη χώρα, υπάρχουν νόμοι και άνθρωποι ευσυγκίνητοι. Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ύψωσε τους τόνους, λέγοντας ότι τον αντιμετωπίζουν με χυδαιότητα και είναι ντροπή, όπως είπε. «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην υπόθεση αυτής της εκτροπής είναι αμετάκλητα ένοχοι. Δεν έχουν μόνο πολιτικές, αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι «η παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας όσων έκαναν ακόμα και την εθνική μας ασφάλεια πεδίο υποκλοπών και εκβιασμών, είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία, την ασφάλεια της χώρας, τα δικαιώματα». Ολόκληρη η ομιλία του κ. Τσίπρα: Παρέμβαση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπώνΠρόταση μομφής στον αρχηγό του παρακράτους κ. Μητσοτάκη – Η Βουλή θα αποφασίσει: Με τη Δημοκρατία ή με την εκτροπή; Όσοι αναρωτιούνται τι περιέχει ο φάκελος που κρατούσα όταν έβγαινα χθες από τα γραφεία της ΑΔΑΕ, ώρα να τους λύσω την απορία: Αποδείξεις αδιάψευστες. Τα παράνομα έργα του σκοτεινού παρακράτους του κ. Μητσοτάκη. Το ξεγύμνωμα του παρακράτους από την πιο αρμόδια Αρχή του κράτους. Η ελληνική κοινωνία ζει εδώ και έξι μήνες στη δίνη των αποκαλύψεων για ένα ασύλληπτο αριθμό υποκλοπών. Στη δίνη της πιο εκτεταμένης και βαθιάς εκτροπής από τους κανόνες δικαίου που είδε η χώρα από τη Μεταπολίτευση και μετά. Στη δίνη ενός πρωτοφανούς σκανδάλου. Ενός εγκληματικού δικτύου, που είχε όμως έδρα το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και συντονιστή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εν πλήρη γνώση του, έστησε μια Οργουελιανή δυστοπία. Ο κ. Μητσοτάκης, ως εγκέφαλος και αρχηγός αυτού του εγκληματικού δικτύου, προέβη στις πράξεις αυτές διότι πέραν όλων των άλλων, διακατέχεται από μια βαθύτατη οίηση και αλαζονεία. Μεγάλωσε ως πρίγκιπας και τώρα νόμιζε ότι έγινε βασιλιάς. Και πίστεψε ότι θα είναι ισόβιος. Ότι κανείς, ποτέ, δε θα τον ελέγξει. Στις 8 Δεκεμβρίου, αντί να μου απαντήσει ευθέως «δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και υπουργού της κυβέρνησης» και ότι «ναι, θα παραιτηθώ αν αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο», επέλεξε να ταπεινωθεί, βάζοντάς το στα πόδια. Γιατί το επέλεξε αυτό; Γιατί ο ίδιος, ως εγκέφαλος του παρακράτους, φυσικά και γνώριζε ποιους άκουγε. Ζήτησα επισήμως να διεξαχθεί έλεγχος από την ΑΔΑΕ, ώστε να διαλευκάνει αν ετέθησαν πράγματι σε επισύνδεση από την ΕΥΠ με διάταξη υπογεγραμμένη από την αρμόδια Εισαγγελέα της ΕΥΠ, ο Υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ κ. Λαλούσης, ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας κ. Διακόπουλος, ο πρώην και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών κ.κ. Λάγιος και Αλεξόπουλος. Και η απάντηση που έλαβα σε αυτόν τον κλειστό φάκελο, επίσημα, ήταν: έξι στα έξι. Για όλους βρέθηκαν επισυνδέσεις της ΕΥΠ του κ. Μητσοτάκη. Και έτσι έχουμε φτάσει, επισήμως, στον αριθμό 10. Ο ίδιος οργάνωσε το εγκληματικό δίκτυο προκειμένου να έχει όχι μόνο χρήσιμες πληροφορίες για αντιπάλους, φίλους, οικονομικούς παράγοντες, τη στρατιωτική ηγεσία. Αλλά και για να τους έχει στο χέρι. Να τους εκβιάζει. Να γνωρίζει τις σκέψεις, τις επιδιώξεις, τις αδυναμίες τους. Η ΕΥΠ Μητσοτάκη άκουγε Αρχηγούς στρατεύματος, Σύμβουλο Ασφαλείας και επικεφαλής της Διεύθυνσης Εξοπλισμών επί δύο χρόνια. Το κρίσιμο ερώτημα: Ήταν οι ταγοί της εθνικής μας ασφάλειας επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια; Και αν ναι, γιατί βρίσκονται στη θέση τους; Αν οι βουλευτές της ΝΔ μπορούν όλα αυτά να τα καταπιούν, είτε γιατί εκβιάζονται από τα στοιχεία των παρακολουθήσεων, είτε γιατί σκέφτονται την επανεκλογή τους, τους συμπονώ. Εμείς την εκτροπή δε θα την καταπιούμε. Υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, ως ένα πρώτο βήμα της πορείας στο λαό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να έρθει στη Βουλή -ακόμα κι αν θέλει να το βάζει συνεχώς στα πόδια- να δώσει εξηγήσεις, να λογοδοτήσει, να απαντήσει. Και η Βουλή θα αναγκαστεί να αποφασίσει: Με τη Δημοκρατία ή με την εκτροπή; #Βουλή #VouliPosted by Alexis Tsipras on Wednesday, January 25, 2023 Γεραπετρίτης για πρόταση μομφής: Σας ευγνωμονούμε Ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκίνησε τη δήλωσή του επικαλούμενος τον Λυσία, λέγοντας ότι «είναι μεγάλη η ευκαιρία που μας δίνετε και σας ευχαριστούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να αντιπαρατεθούμε το επόμενο τριήμερο σε επίπεδο δημοσίων πολιτικών». Πρόσθεσε δε ότι «η αντιπαράθεση θα είναι πολύ προφανής, είναι νωπές και οι δύο διακυβερνήσεις», για να συμπληρώσει περιπαικτικά προς τον Αλ. Τσίπρα: «Σας είχαμε χάσει, υπήρχε μερική αφωνία, και δεν ήταν από ίωση». Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Βγάλατε ήδη πόρισμα, “είστε αμετάκλητα ένοχοι”, ούτε ο Αρειος Πάγος να ήσασταν, κ. Τσίπρα» και υπογράμμισε εμφατικά: «Ενοχος ένοχο ου ποιεί». Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «ανοιχτά δύο ειδικά δικαστήρια για χειραγώγηση θεσμών» και σημείωσε ότι πλέον αποκαλύπτεται ότι ο Αλ. Τσίπρας «είχε κρίση και γνώση, τους φόρεσε κουκούλες και τους ονόμασε Μάξιμους». «Αυτός δεν μπορεί να δημιουργήσει άλλο ένοχο» κατέληξε. Δείτε βίντεο: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq1bp6mllocp) Πρόταση δυσπιστίας: Τι είναι και ποια διαδικασία προβλέπεται από τη Βουλή «Πρόταση δυσπιστίας» είναι η πρόταση που καταθέτει κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βουλή των Ελλήνων, με σκοπό το Σώμα να άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση ή από μέλος της. Το καθεστώς που διέπει τη διαδικασία περιγράφεται πρωτίστως στο άρθρο 84 του Συντάγματος και με πιο αναλυτικό τρόπο στο άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής. Βάσει του άρθρου 84, η πρόταση δυσπιστίας κατατίθεται, εφόσον φέρει την υπογραφή του 1/6 του όλου αριθμού των βουλευτών (δηλαδή από 60 βουλευτές) και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα, για τα οποία οι βουλευτές αίρουν την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση εν συνόλω ή από κάποιο μέλος της. Οι βουλευτές καταθέτουν την πρόταση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συνεδρίασης του Σώματος. Σε περίπτωση που η πρόταση υπογράφεται, όπως προαναφέρθηκε, από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, τότε η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για δύο ημέρες, εκτός κι αν η κυβέρνηση ζητήσει να ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Σε ό,τι αφορά τα χρονικά περιθώρια, ο Κανονισμός της Βουλής επισημαίνει πως η συζήτηση στην Ολομέλεια ολοκληρώνεται το αργότερο τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με ονομαστική ψηφοφορία. Σύμφωνα, πάντα με το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής, η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας ξεκινά με την ομιλία δύο τουλάχιστον βουλευτών από εκείνους που την υπέγραψαν. Παράλληλα, μέχρι το τέλος της ομιλίας των δύο βουλευτών, συντάσσεται ο πλήρης κατάλογος των ομιλητών που θα τοποθετηθούν ενώπιον της Ολομέλειας. Προκειμένου να γίνει δεκτή η πρόταση εναντίον της κυβέρνησης εν συνόλω ή κατά κάποιου μέλους, θα πρέπει να έχει υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151 βουλευτές). Επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου πρόταση μομφής, εάν δεν έχει συμπληρωθεί χρόνος έξι μηνών, από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Ειδησεις σήμερα: Γνωστός στις Αρχές ο Ρώσος φαρσέρ με την ισλαμική απειλή – Δεν εργάζεται, ζει από τα χρήματα των γονιών του Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ευχαριστεί για τα Leopard, αλλά προβληματίζεται για το χρόνο παράδοσής τους Qatargate: Ελεύθερες θα αφεθούν η κόρη και η σύζυγος του Παντσέρι, μεταδίδει το Ansa

