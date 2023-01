Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Κάθε γιουρούσι μπορεί να μετατραπεί σε άτακτη όπισθεν «Όσοι εύκολα διαλαλούν ότι ίσως μας επισκεφτούν μια νύχτα ξαφνικά, ας ξέρουν ότι μπορεί να ξυπνήσουν μια νύχτα ξαφνικά και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα» είε ο πρωθυπουργός Μήνυμα προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε από το Ηράκλειο Κρήτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Όσοι διαλαλούν ότι ίσως μας επισκεφθούν μια νύχτα ξαφνικά, να ξέρουν ότι μπορεί να ξυπνήσουν μια νύχτα ξαφνικά και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα. Και ας μάθουν ότι κάθε γιουρούσι που επικαλούνται, μπορεί να μετατραπεί σε άτακτη όπισθεν προς την αφετηρία του» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ομιλία του στην Κρήτη. «Ξεχωριστή σημασία έχει η άμυνα της πατρίδας μας» είπε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Χωρίς εθνική κυριαρχία δεν υπάρχει οικονομική ευημερία. Θα επαναλάβω αυτό που είπα στην Τανάγρα, ξεπροβοδίζοντας το πέμπτο F16 Viper. Η Ελλάδα είναι σήμερα ισχυρή και περήφανη όσο ποτέ. Και όσοι εύκολα διαλαλούν ότι ίσως μας επισκεφτούν μια νύχτα ξαφνικά ας ξέρουν ότι μπορεί να ξυπνήσουν μια νύχτα ξαφνικά και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα. Και ας μάθουν ότι κάθε γιουρούσι που επικαλούνται μπορεί να μετατραπεί σε άτακτη όπισθεν προς την αφετηρία του». «Δεν ανοίγουμε διάλογο με το παράλογο» υπογράμμισε. «Όμως, η πατρίδα μας είναι ανοικτή στη νομιμότητα, στη λογική, στις σχέσεις καλής γειτονίας, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας. Στο διεθνές δίκαιο στηρίξαμε την αμυντική μας συμπαράταξη με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Πριν δύο εβδομάδες είχα βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη. Σήμερα για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες η Ελλάδα αξιοποιεί τον ενεργειακό πλούτο του βυθού της. Είναι μια απάντηση σε όσους μας έλεγαν πως δεν υπάρχουν, λέει, θαλάσσια σύνορα. Σήμερα μας λένε ξεδιάντροπα πως ο φράχτης παραβιάζει λέει τη διεθνή νομιμότητα. Είναι οι ίδιοι που ακόμα δεν ζήτησαν συγνώμη που δυσφήμησαν τη πατρίδα με δήθεν θύματα, τη μικρή Μαρία, όλα ψέματα. Είναι δυστυχώς οι ίδιες θλιβερές εξαιρέσεις που έχουν καταψηφίσει τους εθνικούς μας εξοπλισμούς» προσέθεσε. Λίγο πριν, είχε ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, υπό την προεδρία Ερντογάν. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Άγκυρα, γίνεται αναφορά στις «προκλητικές» ενέργειες της Ελλάδας και τονίζεται με έμφαση ότι «δεν θα γίνει ανεκτό κανένα τετελεσμένο, που στοχεύει την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της Τουρκίας». Ειδήσεις σήμερα:Σε γυναικείες φυλακές τρανς κρατούμενη που βίασε δύο κοπέλες πριν αλλάξει φύλο Τα λένε στο Μιλάνο για το Qatargate Ιταλοί και Βέλγοι εισαγγελείς – Στο τραπέζι οι λογαριασμοί Παντσέρι και Τζόρτζι Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 47χρονου στην Καλαμάτα BEST OF NETWORK 25.01.2023, 18:06 25.01.2023, 16:46 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 18:59 25.01.2023, 20:33 25.01.2023, 16:00

