Μιχαηλίδου: Συνεχίζουμε να θωρακίζουμε την παιδική προστασία, ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά κανένα παιδί

«Συνεχίζουμε να θωρακίζουμε την παιδική προστασία, ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά κανένα παιδί. Έχουμε καταφέρει επιτέλους να αλλάξουμε σελίδα ως κοινωνία και σας ευχαριστώ όλες και όλους γι’ αυτό. Συνεχίζουμε!», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικτυακής ημερίδας «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιστατικών Κακοποίησης- Παραμέλησης ανηλίκων», που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στην οποία συμμετείχαν 1.300 υπεύθυνοι προστασίας ανηλίκων από όλη τη χώρα. Η κυρία Μιχαηλίδου συνεχάρη την πρόεδρο του ΕΚΚΑ, κυρία Δεδούλη, για τον νέο κύκλο συναντήσεων, καθώς, όπως τόνισε, είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση μεταξύ όλων των υπευθύνων της παιδικής προστασίας για τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, αλλά και για την ανάπτυξη της ικανότητας να αναγνωρίζουν σημάδια κακοποίησης στην εικόνα και τη συμπεριφορά των παιδιών. Σχετικά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αυτά τα τέσσερα χρόνια, που στόχο έχουν να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης, η υφυπουργός ανέφερε ενδεικτικά: – Τον νόμο 4837, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Πολιτεία προχώρησε στη θεσμοθέτηση μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών παιδικής κακοποίησης σε κάθε τύπου δομή. – Το πρωτόκολλο συμπεριφορών, δράσεων και αντιδράσεων, για όλες αυτές τις δομές, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, με σκοπό την αποτροπή κακοποιητικών συμπεριφορών, από όπου κι αν προέρχονται. – Τη θέσπιση του λευκού ποινικού μητρώου όλων όσοι προσφέρουν υπηρεσίες σε δομές παιδικής προστασίας, φροντίδας, απασχόλησης, διαπαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας. – Τη θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων και του Εθνικού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών. – Την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107». Παράλληλα, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, θελήσαμε ως Πολιτεία να αλλάξουμε σελίδα στην παιδική προστασία και σε αυτή την προσπάθεια είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε όλες και όλοι μαζί. Πολιτεία, αρμόδιοι φορείς, πολίτες, ο καθένας από την πλευρά του, έχουμε χρέος να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να σπάμε τη σιωπή και να βάλουμε επιτέλους τέλος στην παιδική κακοποίηση. Το υπουργείο έχει τη βούληση, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαθέτει την επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία και εσείς οι υπεύθυνοι προστασίας την αφοσίωση σ’ έναν κοινό σκοπό. Χαίρομαι πραγματικά γι’ αυτή τη σημερινή μας συνάντηση. Είναι σημαντική τόσο σε συμβολικό, όσο και σε επίπεδο ουσίας. Είναι η πρώτη φορά που γυναίκες και άνδρες από όλη την Ελλάδα συναντιόμαστε στον ίδιο διαδικτυακό τόπο στο πλαίσιο μίας κοινής προσπάθειας: να ελέγξουμε, να αποτρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης. Σημαία μας η παιδική προστασία!». Ειδήσεις σήμερα: Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέβασε βίντεο με τη νέα του σύντροφο στο Instagram «Ένοχος ένοχο ου ποιεί»: Η απάντηση Γεραπετρίτη στον Τσίπρα και το απόσπασμα από τον Λυσία Πρόταση δυσπιστίας από τον Τσίπρα – Δεκτή από την κυβέρνηση, ξεκινά η συζήτηση

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )