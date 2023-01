Νίκος Δένδιας: Η Τουρκία θυμίζει Βόρεια Κορέα με τις απειλές της – Δεν θα σταματήσουμε να απαντάμε «Ο τουρκικός αναθεωρητισμός επιχειρεί ανατροπή των ισορροπιών της ευρύτερης περιοχής» είπε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Δένδιας Χρήστος Μπόκας 26.01.2023, 12:20 Με το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν και της Βόρειας Κορέας παρομοίασε την προκλητική ρητορική του Ερντογάν ο κ. Νίκος Δένδιας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. «Η πατρίδα μας αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος. Οι δυνάμεις αναθεωρητισμού ενοχλούνται από αυτά. Αυξάνουν την προκλητική τους συμπεριφορά με απειλές τύπου Βόρειας Κορέας που περιλαμβάνουν πυραύλους και αναφορές ότι η Ελλάδα δεν έχει επήρεια στα νησιά της αν δεν τα αποστρατικοποιήσει. Με αφηγήματα όπως της δήθεν Γαλάζιας πατρίδας και προσπάθειες αναβάθμισης του ψευδοκράτους. Επαναλαμβάνω την Ελληνική θέση για το Κυπριακό: η Κυπρος δεν κείται μακραν και δεν θα σταματήσουμε να απαντάμε σε κάθε παράνομη δήλωση, παράνομη συμφωνία και σε κάθε σε βάρος μας ρητορική. Θα αποδομούμε με επιχειρήματα που βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο κάθε σε βάρος μας επίθεση» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα ο κ. Δένδιας είπε πως «ο τουρκικός αναθεωρητισμός επιχειρεί ανατροπή των ισορροπιών της ευρύτερης περιοχής. Άλλαξε ο κόσμος επιχειρεί να αλλάξει γειτονιά. Έχουμε βασική αρχή το Διεθνές Δίκαιο και την ειρηνική επίλυσης διαφορών. Αυτή τη πολιτική αρχών και αξιών επιλέξαμε» για να προσθέσει σε άλλο σημείο «απαιτείται ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Η Ελλάδα δεν απαντά στην προπαγάνδα με προπαγάνδα. Αυτό χωρίζει τον Δημοκρατικό κόσμο με τον αυταρχισμό. Η λογική του 19ου των κανονιοφόρων έχει παρέλθει. Η αντίληψη της κυβέρνησης και της κοινωνίας είναι ότι ο λαός της Τουρκίας θέλει ειρήνη σταθερότητα συνεργασία στην συντριπτική του πλειοψηφία γιατί αυτά θα φέρουν ανάπτυξη και ευημερία στην περιοχή και αυτά επιδιώκει η Ελλάδα». Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και με αφορμή την συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ πως δεν πρέπει «να διαρραγεί το κεκτημένο της συνεννόησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής κατά την προεκλογική περίοδο». Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές οι πολίτες θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους προς την ΝΔ και την κυβέρνηση. Ειδήσεις σήμερα: Ο πρώην σκηνοθέτης του «Σασμού» απολογείται για τον βιασμό της Έλενας Αθανασοπούλου Μήνυμα από το 112 για Αττική – Χαλάζι και κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα (βίντεο) Μεγιστάνας 45 ετών ξοδεύει $2 εκατ. τον χρόνο για να «αποκτήσει σώμα 18χρονου»! Χρήστος Μπόκας 26.01.2023, 12:20 Best of Network 26.01.2023, 11:09 26.01.2023, 10:51 25.01.2023, 18:59 26.01.2023, 09:25 26.01.2023, 09:22 26.01.2023, 12:00

