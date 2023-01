Ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό -Οι ελληνικοί προορισμοί πρωταγωνιστούν σε αφιερώματα του ευρωπαϊκού Τύπου

Επισήμως, η φετινή σεζόν εκτιμάται ότι θα φέρει ανάλογες τουριστικές εισπράξεις με αυτές του 2022, δηλαδή γύρω στα 18 δισ ευρώ. Ανεπισήμως, άπαντες αναμένουν ακόμα καλλίτερες επιδόσεις, ως και 2 δισ ευρώ παραπάνω, όχι επειδή διάβασαν τα… άστρα, αλλά επειδή βλέπουν τα νέα δεδομένα.

Κατ’ αρχάς, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται σημάδια ηπιότερων επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές οικονομίες από την ενεργειακή κρίση. Την επόμενη εβδομάδα, το ΔΝΤ αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις του και για την Ευρώπη, ενώ σχεδόν σε καθημερινή βάση επενδυτικές τράπεζες ενημερώνουν τους πελάτες τους με reports ότι απομακρύνεται το σενάριο ύφεσης στη Γηραιά Ήπειρο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι αποδυναμώνεται ένα από τα βασικά στοιχεία αβεβαιότητας για τις φετινές τουριστικές επιδόσεις: το ενδεχόμενο συγκράτησης των δαπανών για ταξίδια, σε χώρες που “στέλνουν” επισκέπτες στη χώρα μας.

Πέρα από τους μακροοικονομικούς δείκτες, αυτό που ενισχύει την πεποίθηση ότι φέτος πάμε για νέο ρεκόρ, είναι το μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκτός από τις προκρατήσεις για τα οργανωμένα καταλύματα, που πάνε “σφαίρα”, αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και από τις πλατφόρμες των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Key Data, όπως τα επεξεργάστηκε το BNBnews, μεταξύ 1ης και 18ης Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν 197.352 κρατήσεις για αφίξεις κατά τη διάρκεια του 2023. Έγιναν κρατήσεις με μέση ημερήσια τιμή 241€, για μέση διάρκεια διαμονής 8,3 ημέρες και με μέσο booking window 125 ημέρες. Συγκριτικά, πραγματοποιήθηκαν 142.108 κρατήσεις κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, με μέση ημερήσια τιμή 177€.

Όσον αφορά στα αφιερώματα του ευρωπαϊκού Τύπου στους ελληνικούς προορισμούς, ενισχύουν την αίσθηση ότι δεν θα πρέπει απλώς να αναμένονται περισσότερες αφίξεις και έσοδα, αλλά κι ότι η σεζόν θα ξεκινήσει πιο νωρίς από ποτέ.

Ξεκινώντας από την Κρήτη, συγκαταλέγεται στους δέκα κορυφαίους προορισμούς, που το 2023 θα καθορίσουν τις τάσεις στον τουρισμό περιπέτειας, φύσης και ευεξίας σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με το ισπανικό κλαδικό περιοδικό Hosteltur, που επικαλείται ευρήματα πρόσφατης έρευνας που διενήργησε η ισπανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών travel intelligence, Mabrian Technologies. Όπως επισημαίνει το Greek Hotelier, η Κρήτη κατέρριψε το 2022 όλα τα ρεκόρ τουρισμού, παρά την απουσία Ρώσων τουριστών, που αποτελούν μια από τις κύριες αγορές της και παρά το γεγονός ότι είναι ένας κυρίως καλοκαιρινός προορισμός. Επιπλέον, παρουσιάζει αύξηση των αεροπορικών θέσεων κατά 17%, τόσο για τα δρομολόγια εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Όσον αφορά στη διαμονή, είναι ο προορισμός με τη δεύτερη πιο ανταγωνιστική προσφορά μέσης τιμής στα ξενοδοχεία για τους επόμενους μήνες.

Η Ελλάδα αναδείχθηκε ως ο καλύτερος Τουριστικός Προορισμός του 2023 (Best Tourism Destination 2023) στην ετήσια τελετή των βραβείων «Grand Travel Awards» (GTA), που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου στο Όσλο της Νορβηγίας. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η χώρα μας αποσπά μια κορυφαία διάκριση στα συγκεκριμένα βραβεία, αφού το 2022 η Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας είχε αναδειχθεί ως ο Καλύτερος Ξένος Οργανισμός Τουρισμού (The Best Foreign Tourist Office of the year 2022). Και για όσους θεωρούν ότι η διάκριση αυτή είναι απλώς ένα βραβείο, τα GTA διοργανώνονται ανελλιπώς επί 25 χρόνια από τo επαγγελματικό περιοδικό Reis και την ιστοσελίδα της ίδιας εταιρείας, Travel News, στην Νορβηγία και την Σουηδία, αποτελώντας την πιο σημαντική ετήσια συνάντηση του κλάδου σε όλους τους τομείς της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας.

Πρώτη και με διαφορά από τους ανταγωνιστές της, η Ελλάδα είναι ο προορισμός που θέλουν να επισκεφτούν οι Αυστριακοί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, σύμφωνα με την Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστρίας και την έρευνα του Ταξιδιωτικού βαρόμετρου Reisekompass 2023. Έτσι, σε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης τουριστικής χρονιάς 2022, αισιόδοξα παρουσιάζονται τα μηνύματα της αγοράς και για τη νέα τουριστική περίοδο, με την Ελλάδα να συγκεντρώνει το 21%, της τάσης των κρατήσεων για τις κύριες καλοκαιρινές διακοπές, ακολουθούμενη από την Ισπανία (9%), την Τουρκία (9%) και την Ιταλία (7%).

Και για όσους νομίζουν ότι το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών περιορίζεται στα ελληνικά νησιά, σύμφωνα με μεγάλο αφιέρωμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, ανάμεσα στους 20 κορυφαίους προορισμούς σε όλον τον κόσμο που πρέπει κάποιος να επισκεφθεί μέσα στο 2023, περιλαμβάνονται τα Μετέωρα.