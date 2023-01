Ο Μητσοτάκης επιλέγει το crash test με τον Τσίπρα – Ενδιάμεσος σταθμός η πρόταση μομφής Σύγκρουση στη Βουλή την Παρασκευή – «Μητσοτάκης ή Τσίπρας στο τιμόνι της χώρας;», το δίλημμα που θα θέσει ο πρωθυπουργός Γιώργος Ευγενίδης 26.01.2023, 06:39 «Με τον κ.Τσίπρα δεν επιλέγω τη σύγκρουση, επιλέγω τη σύγκριση». Με αυτή τη φράση από το Ηράκλειο χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έδωσε μόνο το στίγμα του για τις πολιτικά πολωμένες μέρες που ακολουθούν, ενόψει και της κορύφωσης της συζήτησης για την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για όλο το εύρος της μακράς προεκλογικής περιόδου που ήδη ξεκινήσει να εξελίσσεται. Η λογική αυτή του κ. Μητσοτάκη, άλλωστε, συνοψίζεται και στα διλήμματα που θέτει προς τους πολίτες, με βασικότερο το εξής ένα: «Μητσοτάκης ή Τσίπρας στο τιμόνι της χώρας;». Και μπορεί ο κ. Τσίπρας, με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών, να εστιάζει τη συζήτηση σε θέματα δημοκρατίας και λειτουργίας των θεσμών, ο κ. Μητσοτάκης, όμως, θέλει να διευρύνει την ατζέντα. Εξ ου και από το Ηράκλειο χθες δεν αναφέρθηκε μόνο σε έργα υποδομής που έγιναν και θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα, αλλά έκανε μια γενικότερη σύγκριση πεπραγμένων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της δικής του κυβέρνησης. «Οι πολίτες έχουν βιώσει μία τετραετία ψεμάτων και φόρων. Και πιστεύω ότι εκτιμούν τα χρόνια της οικονομικής ανάσας αλλά και της εθνικής αξιοπρέπειας που ακολούθησαν. Ξέρουν πλέον ποιος στην πράξη «μετρά και προχωρά», και ποιος στα λόγια «σκορπάει δίχως να μετρά»», είπε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα σηκώσει το γάντι που του πετά ο κ. Τσίπρας την Παρασκευή στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός σχεδιάζει τη δική του αντεπίθεση που περιλαμβάνει τη «σιωπή» ως τώρα του κ. Τσίπρα για τα όσα αποκαλύπτονται στο Ειδικό Δικαστήριο για τα sms Παππά-Καλογρίτσα, όπου γινόταν μοιρασιά μετοχολογίου του ΣΥΡΙΖΑ Channel, για την υπόθεση του «Μάξιμου Σαράφη» που από προστατευόμενος μάρτυρας για την υπόθεση Novartis κατέστη διωκώμενος σε βαθμό κακουργήματος για οικονομικές απάτες, αλλά και για την εργαλειοποίηση ανεξάρτητων αρχών, όπως τη ΑΔΑΕ. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης επεφύλαξε χθες καρφί για τον επικεφαλής της Χρήστο Ράμμο, αμφισβητώντας επί της ουσίας την ανεξαρτησία του. «Ο κ. Τσίπρας έγραψε μόνος του τον πρόλογο της ήττας του, καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Να είναι βέβαιος, όμως, ότι αυτή η πρόταση δυσπιστίας θα μετατραπεί σε πρόταση της δικής του απιστίας προς τον λαό», διεμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης από το Ηράκλειο. Ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι άλλα είναι αυτά που «καίνε» τους πολίτες και είναι ακριβώς αυτή η ατζέντα που επιλέγει να προτάσσει η ΝΔ, αν και δεν πρόκειται να μην δώσει απαντήσεις για τα όσα λέει ο κ. Τσίπρας. «Αίμα κι άμμος» Στη Βουλή, πάντως, η σύγκρουση θα κορυφωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Ήδη, η διαδικασία για την πρόταση μομφής ξεκίνησε χθες σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, με κορυφαία στελέχη των κομμάτων να διασταυρώνουν τα ξίφη τους. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης». Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξέσπασε κατά πάντων, με φόντο και τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis, ενώ κοντραρίστηκε για άλλη μια φορά με τον Παύλο Πολάκη. «Ο Δεστεμπασίδης είναι σήμερα στην μπουζού. Σε αυτόν τον απατεώνα αναφέρεσαι. Εχει αρχειοθετηθεί η υπόθεσή μου. Τις μαγκιές σου αν τις έχεις να τις δείξεις στον Καλογρίτσα που σου είπε βουλωσ’το», είπε ο κ. Γεωργιάδης προς τον κ. Πολάκη. Νωρίτερα, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ είχε χαρακτηρίσει τον κ. Γεωργιάδη «συνειδητό και επαγγελματία ψεύτη», ενώ του είπε ότι δεν αθωώθηκε για την υπόθεση Novartis. «Σε αρχειοθέτησε ένας διεφθαρμένος εισαγγελέας. Θα ξαναδιερευνηθούν τα πάντα», προσέθεσε. Σε αυτό το κλίμα που παραπέμπει στην ταινία «Αίμα κι άμμος» αναμένεται να συνεχιστεί η πολιτική αντιπαράθεση τις επόμενες μέρες, με τη διαδικασία χθες να διαρκεί ως τα «μαύρα μεσάνυχτα», ενώ στόχος είναι η ψηφοφορία επί του αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι πολίτες θέλουν κυβέρνηση Την ίδια ώρα που η μάχη της Βουλής εξελίσσεται για ένα θέμα που καταγράφεται μάλλον χαμηλά στις προτεραιότητες των πολιτών ως προς την ψήφο τους, η ΝΔ βλέπει τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν σαφώς τάση ενίσχυσης του δικομματισμού, αλλά και του αισθήματος των πολιτών για καθαρές επιλογές διακυβέρνησης. Με βάση την έρευνα της GPO για το Star και σε ό,τι αφορά την πρώτη Κυριακή των εκλογών, αυξήθηκε πλέον στο 50.9% το ποσοστό των πολιτών που προτιμά μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, με το 45,9% να επιλέγει τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, εφόσον δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία. Σημειώνεται ότι το Νοέμβριο, η GPO είχε καταγράψει στο 49,8% τους πολίτες που επέλεγαν κυβέρνηση συνεργασίας, συνεπώς πρόκειται για αντιστροφή της τάσης. Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι θα πάνε στις κάλπες «με το μυαλό στην ενεργειακή κρίση», η κυβερνητική θητεία της ΝΔ αντιμετωπίζεται θετικά από το 50,4% των ψηφοφόρων, ενώ το 51,5% δηλώνει ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντικό ρόλο στην ψήφο των πολιτών, όπως δηλώνουν, θα παίξει επίσης το πρόσωπο που θεωρούν καταλληλότερο για την πρωθυπουργία, αλλά και το ζήτημα της ανάπτυξης της οικονομίας. Τούτων δοθέντων, η ΝΔ παρουσιάζει αύξηση στο ποσοστό της, το οποίο διαμορφώνεται στο 33,3% από το 32,4% τον Νοέμβριο, ενώ άνοδο εμφανίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 25,6% στο 26,2%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, η διαφορά μεταξύ Μητσοτάκη- Τσίπρα ανεβαίνει στις 12,1 μονάδες, ενώ η παράσταση νίκης είναι 39,9 μονάδες, κάτι που σημαίνει ότι πρακτικά οι πολίτες προεξοφλούν την πρωτιά. Ειδήσεις σήμερα:Σε γυναικείες φυλακές τρανς κρατούμενη που βίασε δύο κοπέλες πριν αλλάξει φύλο Τα λένε στο Μιλάνο για το Qatargate Ιταλοί και Βέλγοι εισαγγελείς – Στο τραπέζι οι λογαριασμοί Παντσέρι και Τζόρτζι Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 47χρονου στην Καλαμάτα Γιώργος Ευγενίδης 26.01.2023, 06:39 BEST OF NETWORK 25.01.2023, 18:06 26.01.2023, 07:14 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 18:59 25.01.2023, 20:33 25.01.2023, 16:00

