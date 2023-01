Παπανδρέου: Το επιτελικό κράτος έγινε ένα σύστημα διακυβέρνησης που υπονομεύει κάθε δημοκρατικό θεσμό «Δεν μπορείτε να επικαλείστε τον πατριωτισμό σας, αγαπητοί συνάδελφοι της ΝΔ, όταν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών την ξανακάνατε ΚΥΠ, δηλαδή, Κομματική Υπηρεσία Πληροφοριών», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Δριμεία κριτική στη Νέα Δημοκρατία άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, από το βήμα της Βουλής κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Η δεξιά, γνωστή για τις επιδόσεις της στο «φακέλωμα» των αντιπάλων της στο παρελθόν, σήμερα μας εκπλήσσει με τη δεινότητά της στις νέες τεχνολογίες. Αυτό που δυστυχώς δεν μας εκπλήσσει – και είναι κρίμα, πολύ κρίμα, αγαπητοί συνάδελφοι της ΝΔ -, είναι η διαχρονική της πορεία να εργαλειοποιεί θεσμούς, όπως την ΕΥΠ, να υπονομεύει θεσμούς που δεν της ταιριάζουν, όπως τη διαύγεια, τις Ανεξάρτητες Αρχές, την Αυτοδιοίκηση, τα ανεξάρτητα ΜΜΕ, την αξιοκρατία» τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου και σημείωσε ότι η δημοκρατία κινδυνεύει, ξανά. «Δεν μπορείτε να επικαλείστε τον πατριωτισμό σας, αγαπητοί συνάδελφοι της ΝΔ, όταν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών την ξανακάνατε ΚΥΠ, δηλαδή, Κομματική Υπηρεσία Πληροφοριών», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός. «Το λεγόμενο επιτελικό σας κράτος, τελικά, αυτό κατάντησε. Ένα σύστημα διακυβέρνησης που υπονομεύει κάθε θεσμό δημοκρατικό. Που υπονομεύει κάθε τι που ελέγχει την εκτελεστική εξουσία και εμποδίζει την πρόθεσή σας για κυριαρχία, πελατειακή διαχείριση του κράτους, για υπερ-συγκέντρωση, ιδιοποίηση και νομή της εξουσίας» πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός. Ειδήσεις σήμερα: Μάικ Πομπέο: Όταν πήγε να σπάσει την πόρτα του Ερντογάν – Αποκαλύψεις του πρώην υπουργού για Τουρκία και Ελλάδα Κακοκαιρία: «Καταρράκτες» δημιουργήθηκαν πάνω στη Βασιλίσσης Σοφίας – Δείτε εικόνες Ψευτογιατρός: Νέα καταγγελία – «Μου ζήτησε 100.000 ευρώ να θεραπεύσει την τύφλωσή μου» BEST OF NETWORK 26.01.2023, 12:56 26.01.2023, 18:43 26.01.2023, 12:00 26.01.2023, 09:25 26.01.2023, 09:22 26.01.2023, 15:46

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )