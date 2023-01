Παπαρήγα: Προσχηματική η αντιπαράθεση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ

Προσχηματική χαρακτήρισε την αντιπαράθεση μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές, η πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «ο ένας βγάζει τα σκάνδαλα του άλλου Είστε 1-1» και προσέθεσε ότι σε ό,τι αφορά στις παρακολουθήσεις του τηλεφωνικού κέντρου ΚΚΕ, «υπάρχει πλήρης και συνειδητή επιλογή αποσιώπησης». Η κυρία Παπαρήγα ανέφερε πως το «το σκάνδαλο των υποκλοπών, σαφώς και είναι μεγάλο σκάνδαλο, δεν το ζητάμε» αλλά αναρωτήθηκε γιατί «επί έξι χρόνια, που υπάρχουν στοιχεία της παρακολούθησης του κεντρικού Τηλεφωνικού Κέντρου του ΚΚΕ, αυτό δεν είναι δημοκρατική εκτροπή, όπως χαρακτηρίζει τώρα τις υποκλοπές ο κ. Τσίπρας και όχι και εκείνες που γινόντουσαν από το 2016 επί δικής του κυβέρνησης». Σκέφτομαι, είπε η πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ, ότι «για ορισμένα κόμματα ή για ορισμένους βουλευτές, είναι ανεκτό και θεμιτό να παρακολουθείται το ΚΚΕ, αρκεί να μην παρακολουθούμαστε μεταξύ μας». Η κυρία Παπαρήγα ανέφερε ότι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο ΣΥΡΙΖΑ συνυπέγραψε το αίτημα για να συμπληρωθούν τα 2/5 που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής για να μπορέσει να συγκληθεί η Επιτροπή για το θέμα των επισυνδέσεων του Περισσού αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κλήτευση ή όχι του κ. Ράμμου αποχώρησε και δεν έγινε καμία συζήτηση. «Το ΚΚΕ», είπε, «που είναι θύμα παρακολούθησης από πάντα και έχουμε δικαίωμα να σκεφτούμε ότι μέσα στην ΕΥΠ υπάρχουν διαπλεκόμενοι θύλακες άλλοτε με οικονομικά και άλλωστε με πολιτικά συμφέροντα που υπηρετούν ή εξυπηρετούν διάφορα σενάρια». Ακόμη υπογράμμισε πως «τα πραγματικά προβλήματα είναι έξω από τη Βουλή, είναι στους χώρους δουλειάς, στην ύπαιθρο όπου οι αγρότες βγαίνουν σήμερα με τα τρακτέρ τους στον δρόμο». Σημείωσε ότι «οι εργαζόμενοι για να πάρουν απόφαση να συμμετάσχουν σε μια απεργία, από βραδύς χάνουν τον ύπνο τους και δεν είναι μόνο ότι θα χάσουν το μεροκάματο αλλά γιατί κινδυνεύουν να χάσουν και τη δουλειά τους» και προσέθεσε πως για «το ΚΚΕ, αυτές είναι οι μάχες των μαχών». Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Ιδιαίτερη προσοχή στην Αττική – Καταιγίδες και χαλάζι έως αργά το απόγευμα (βίντεο) Γνωστός blogger ο Ρώσος που συνελήφθη για τις φάρσες σε «Ελ. Βενιζέλος» και 6 νοσοκομεία Κατάρ-gate: Ο Παντσέρι «έδωσε» ονόματα και αφέθηκαν ελεύθερες η σύζυγος και η κόρη του

