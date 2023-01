Παρακολουθήσεις – Χατζηδάκης: Δεν συνδέω τον Πρωθυπουργό, θέλω να ερευνηθεί το θέμα

«Δεν είναι ωραίο, χωρίς καμιά αμφιβολία. Δεν φανταζόμουν και ποτέ ότι θα γινόταν πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση κι εγώ θα ήμουν κεντρικό πρόσωπο», δήλωσε σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης, το όνομα του οποίου βρέθηκε στη λίστα που προσκόμισε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή, καταθέτοντας την πρόταση δυσπιστίας. Ο Υπουργός Εργασίας φέρεται να βρίσκεται μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση και ερωτηθείς σχετικά σε συνέντευξή του στον ANT1 απάντησε πως, «όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί διαχρονικά η ΕΥΠ. Τις ξέρουμε τις παθογένειες. Για μένα είναι προφανές ότι υπήρχαν κάποιοι “Κλουζό” που εξάντλησαν το κατασκοπικό τους ενδιαφέρον σε μένα». Ξεκαθάρισε πως δεν συνδέει τον Πρωθυπουργό με τις παρακολουθήσεις, παρατηρώντας πως, «ο πρωθυπουργός αντέδρασε αμέσως κι είχαμε αμέσως απομακρύνσεις και στη συνέχεια αυτοί φρόντισαν να διαρρεύσουν στοιχεία για να βλάψουν την κυβέρνηση». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq1xaev2foy9) «Παραμένω αυτός που ήμουν, δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η ακεραιότητά μου. Θέλω να μάθω και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Δεν θέλω να συνδέσω τον Πρωθυπουργό με αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ η Δικαιοσύνη να το ερευνήσει πολύ γρήγορα. Από αυτήν την ιστορία αδικείται ένα πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο», είπε και στο σχόλιο ότι πρόκειται προφανώς για νόμιμες επισυνδέσεις, είπε πως «η δικαιοσύνη θα κρίνει αν υπήρξε ή όχι κατάχρηση εξουσίας». «Δεν μου έχουν λείψει οι καρέκλες, οχτώ χρόνια είμαι υπουργός. Αυτό που ξέρω είναι ότι, ο πρωθυπουργός με περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του. Και σήμερα αισθάνομαι δικαιωμένος και για τη διάσωση της ΔΕΗ και για τις μεταρρυθμίσεις», επεσήμανε. Ερωτηθείς σχετικά με τον Χρήστο Ράμμο, είπε πως «η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί για τον κ. Ράμμο, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θέλω όλοι να αναγνωρίσουν ότι είμαι σε μία θέση και δεν θέλω να φανεί ότι πετάω την μπάλα στην εξέδρα». Καταλήγοντας για το θέμα τόνισε δύο πράγματα: «Δεν συνδέω τον πρωθυπουργό. Θέλω να ερευνηθεί το θέμα». Ο Υπουργός Εργασίας μίλησε για τις συντάξεις, οι οποίες από σήμερα μπαίνουν αυξημένες και είπε πως, «ο νόμος Κατρούγκαλου διορθώθηκε σε μεγάλη έκταση από τον Γιάννη Βρούτση. Είχαμε αυξήσεις από το 2020. Το 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα πάρουν πλήρη την αύξηση. Οι περισσότεροι θα πάρουν αυξήσεις που είναι κοντά στο 7,7%. Και υπάρχουν και 900.000 που έχουν προσωπική διαφορά». «Η πανδημία και η ενεργειακή κρίση απέτρεψαν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερα, αλλά δεν βγαίνει», είπε και κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ανάφερε πως, «αυτά που τάζει ο Τσίπρας είναι της τάξης των 12 δισ. ευρώ και είναι άνω ποταμών». «Δεν θέλουμε να είμαστε η κυβέρνηση του «δώστα όλα». Θα μετρήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο τον Φεβρουάριο και τότε θα πάρουμε αποφάσεις», σημείωσε σχετικά και πρόσθεσε ότι, «από τους 910.000 που έχουν την προσωπική διαφορά, οι 460.000 πήραν ενίσχυση τα Χριστούγεννα και το περασμένο Πάσχα». Σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού είπε πως «θα είναι μια γενναία και σημαντική αύξηση. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, ούτε επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια» και κατέληξε πως, «ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν χρειάζεται να προσφύγουν για τις κύριες συντάξεις». Ειδήσεις σήμερα: Μεγιστάνας 45 ετών ξοδεύει $2 εκατ. τον χρόνο για να «αποκτήσει σώμα 18χρονου»! Αδέλφια οι δύο νεκροί από τη φωτιά στη μονοκατοικία στη Ζάκυνθο Μητέρα στις ΗΠΑ στραγγάλισε τα δύο της παιδιά και επιχείρησε να πνίξει και το τρίτο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )