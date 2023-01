Παρουσία Μητσοτάκη η δεξίωση της Σακελλαροπούλου στους ξένους πρέσβεις – Δείτε φωτογραφίες H κυρία Σακελλαροπούλου μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένο, δέχθηκαν τις ευχές των πρεσβευτών και των επιτετραμμένων των διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα Την καθιερωμένη δεξίωση προς τιμήν του Διπλωματικού Σώματος παρέθεσε το μεσημέρι της Πέμπτης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά τη συνάντηση της με καλλιτέχνες, η κυρία Σακελλαροπούλου μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένο, δέχθηκαν τις ευχές των πρεσβευτών και των επιτετραμμένων των διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα και στη συνέχεια ακολούθησε η δεξίωση στον χώρο του προεδρικού μεγάρου. Το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας Κώστας Φραγκογιάννης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμος Κεδίκογλου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτης Τσακλόγλου, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο βουλευτής της μείζονος αντιπολίτευσης και τομεάρχης Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Ιωάννης Δριμούσης, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, καθώς και το σύνολο του Διπλωματικού Σώματος. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της δεξίωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη, αλλά και με άλλους ξένους αξιωματούχους οι οποίοι συνομίλησαν και φωτογραφήθηκαν μαζί του. Ανάλογες συνομίλιες είχαν η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Ιδιαίτερη προσοχή στην Αττική – Καταιγίδες και χαλάζι έως αργά το απόγευμα (βίντεο) Γνωστός blogger ο Ρώσος που συνελήφθη για τις φάρσες σε «Ελ. Βενιζέλος» και 6 νοσοκομεία Κατάρ-gate: Ο Παντσέρι «έδωσε» ονόματα και αφέθηκαν ελεύθερες η σύζυγος και η κόρη του BEST OF NETWORK 26.01.2023, 12:56 26.01.2023, 10:30 26.01.2023, 12:00 26.01.2023, 09:25 26.01.2023, 09:22 26.01.2023, 15:46

