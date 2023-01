Πιερρακάκης: Αστείο να λέγεται ότι το κράτος στέλνει μολυσμένα SMS στους πολίτες Ο κ. Πιερρακάκης, που μίλησε στη Βουλή για συνωμοσιολογία, σημείωσε ότι υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι υφαρπαγής στοιχείων χρηστών Το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμών κρατά όλα τα στοιχεία των μηνυμάτων που στέλνει και είναι «αστείο» να λέγεται ότι το κράτος στέλνει μηνύματα σε πολίτες που είναι μολυσμένα, είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε προηγούμενη καταγγελία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Ραγκούση ότι πολίτης έλαβε μολυσμένο γραπτό μήνυμα υπενθύμισης εμβολίου, που επρόκειτο όντως να κάνει τις επόμενες ημέρες. Ο κ. Ραγκούσης είχε ζητήσει εξηγήσεις για το «πώς γνώριζαν πότε έχει ραντεβού για εμβόλιο το θύμα». Ο κ. Πιερρακάκης, που μίλησε για συνωμοσιολογία, σημείωσε ότι υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι υφαρπαγής στοιχείων χρηστών, πχ με απόκτηση πρόσβασης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, αλλά το χαρακτηριστικότερο όλων είναι ότι στο εθνικό σύστημα εμβολιασμών έχουνε πρόσβαση 40.000 φαρμακοποιοί, γιατροί και ΚΕΠ. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του συστήματος και είναι ομοειδής με αυτή άλλων χωρών. Δείτε βίντεο: Απάντηση σε ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφορικά με το gov.gr.Posted by Kyriakos Pierrakakis on Thursday, January 26, 2023 Εξέφρασε μάλιστα την απορία του για τον ισχυρισμό ότι οι άνθρωποι του gov.gr είναι οι άνθρωποι του Predator. «Ένα καλό πράγμα κάνουμε, και να πάμε κι αυτό, επειδή δεν μπορούμε να το υπονομεύσουμε, και να πάμε να το διαλύσουμε και να πετάξουμε λάσπη ηθικά, επειδή έχουμε εκλογές; Κάπου φτάνει», είπε ο κ. Πιερρακάκης. Από την πλευρά του, ο κ. Ραγκούσης είπε ότι δεν συσχέτισε τους ανθρώπους του gov.gr με αυτούς του Predator. Ο υπουργός δεν μπορεί να αποδέχεται το ενδεχόμενο να έχει πάει τέτοιο sms στον πολίτη, αλλά αυτό να οφείλεται στους γιατρούς. -- Ειδήσεις σήμερα: Δίκη Άλκη: «Τι με κοιτάς ρε; Κοίτα κάτω!» – Ο κολλητός του απέναντι στους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Ελεύθερος ο Ρώσος blogger για τις φάρσες σε «Ελ. Βενιζέλος» και έξι νοσοκομεία – «Έπεσα θύμα σκευωρίας» ΕΟΔΥ: 168 θάνατοι από κορωνοϊό και δύο από γρίπη την τελευταία εβδομάδα BEST OF NETWORK 26.01.2023, 12:56 26.01.2023, 18:43 26.01.2023, 12:00 26.01.2023, 09:25 26.01.2023, 09:22 26.01.2023, 15:46

