Πιερρακάκης σε ΣΥΡΙΖΑ: «Προσοχή, γιατί η λάσπη στον ανεμιστήρα μπορεί να γυρίσει σε αυτούς που την εκτοξεύουν»

Στο ίδιο έντονο με χθες κλίμα αντιπαράθεσης, μεταξύ κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης, ξεκίνησε, από νωρίς το πρωί, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αυλαία άνοιξε με την πρώτη λεκτική σύγκρουση μεταξύ του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Σκουρλέτη. Ο κ. Πιερρακάκης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια εργαλειοποίησης της πρότασης δυσπιστίας και έκανε λόγο για λάσπη στον ανεμιστήρα που όμως, όπως είπε, καμιά φορά γυρίζει σε αυτόν που την εκτοξεύει. «Πέραν της διάστασης της πρότασης δυσπιστίας, η συζήτηση δεν αφορά το δέντρο αλλά το δάσος. Και το δάσος είναι η συνολική σύγκριση των πεπραγμένων μας. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γίνει σύγκριση. Και τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους και είναι εκκωφαντικά», επεσήμανε αρχικά ο κ. Πιερρακάκης. Όπως υποστήριξε, «ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας πέρσι διπλασιάστηκε, φέτος τριπλασιάστηκε και του χρόνου αναμένεται να τετραπλασιαστεί, οι εξαγωγές υπερδιαπλασιάστηκαν, οι άμεσες επενδύσεις αυξήθηκαν και ο τουρισμός σημείωσε ρεκόρ». «Ο ρόλος της κυβέρνησης της ΝΔ είναι διττός. Απέδειξε ότι καταφέρνει να λύνει εκκρεμότητες του παρελθόντος και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά μεγάλες εξωγενείς κρίσεις», είπε σημειώνοντας, παράλληλα, ότι «το μεγάλο δίλημμα των εκλογών θα είναι κυβέρνηση ή Αντιπολίτευση;» «Το δίλημμα θα είναι: Με τις δυνατότητες της χώρας ή τους φόβους; Ποια κυβέρνηση διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις εξωγενείς κρίσεις;» ανέφερε. Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για «συνωμοσιολογία που υπονομεύει τους θεσμούς», προσθέτοντας ότι «για αυτό η συζήτηση πρέπει να αφορά το δάσος, δηλαδή το μέλλον της χώρας, το ποιοι είμαστε και που πάμε ως χώρα και να διεξάγεται με το λεξιλόγιο του μέλλοντος». «Η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να λύσει χρονίζοντα προβλήματα και απέδειξε ότι μπορεί να μαθαίνει από τις αστοχίες της. Και όπως είπε ο πρωθυπουργός, καλύτερα μια κυβέρνηση να κάνει λάθη και να μαθαίνει από αυτά από μια λάθος κυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, κατηγόρησε τον κ. Πιερρακάκη ότι «επικαλείται συνωμοσιολογίες αποφεύγοντας να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα στο επίκεντρο των οποίων είναι τα κακόβουλα λογισμικά και οι παράνομες παρακολουθήσεις». «Θα απαντήσετε για τα στοιχεία της ΑΔΑΕ που επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν παράνομες παρακολουθήσεις; Θα απαντήσετε στα αμείλικτα ερωτήματα που προκύπτουν ή θα συνεχίσετε την απαράδεκτη απαξιωτική σας συμπεριφορά απέναντι στους θεσμούς και στις ανάγκες του λαού», αντέτεινε ο κ. Σκουρλέτης. «Δεν μιλώ τυχαία για συνωμοσιολογία, γιατί είναι στα έργα σας με κάθε τρόπο. Φτάνει πια με τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Προσοχή όμως γιατί καμιά φορά γυρίζει ανάποδα ο ανεμιστήρας την λάσπη σε αυτόν που την εκτοξεύει», απάντησε ο κ. Πιερρακάκης. «Η αξιωματική αντιπολίτευση ήρθε “καβάλα στο άλογο” έτοιμη να ρίξει την κυβέρνηση. Η παράταξη που αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα δεν δέχεται μαθήματα από αυτούς που πρωτοστατούσαν έξω από τη Bουλή και φώναζαν να καεί η βουλή. Πολύ όψιμα θυμάστε τη δημοκρατία», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης. Ειδήσεις σήμερα: Καταιγίδες, χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρίαΤο μήνυμά του Ερντογάν στις ΗΠΑ για την Ελλάδα και ο «πάγος» από το Βερολίνο Αποχώρησε η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα από το Survivor, η αντίδραση του Μάριου – Δείτε βίντεο

