Σοφία Βούλτεψη: Τρολάρει τις καταγγελίες Ραγκούση στη Βουλή Μόλις του μπήκε το εμβόλιο τον πήρε το Predator τηλέφωνο» είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Ανάμεσα στα «πυρά» μεταξύ Κυριάκου Πιερρακάκη και Γιάννη Ραγκούση βρέθηκε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη.Kατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, η Σοφία Βούλτεψη επιχείρησε να απαντήσει στον βουλευτή Β' Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ και στα όσα υποστήριξε ότι πολίτης λίγες ημέρες πριν τον εμβολιασμό του με κορωνοϊό, επιμολύνθηκε με το κακόβουλο λογισμικό Predator, μέσω ενός παραπλανητικού sms που φαινόταν να έχει σταλθεί από το emvolio.gov.gr. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης απευθυνόμενος στον Γιάννη Ραγκούση είπε, «αν δεν κάνω λάθος είπατε ότι κάποιο μήνυμα του εμβολίου, του εθνικού συστήματος εμβολιασμού, πήγε σε πολίτη και περιελάμβανε μολυσμένο λογισμικό, σωστά;» Τότε η Σοφία Βούλτεψη παρενέβη από υπουργικά έδρανα και είπε: «Μόλις του μπήκε το εμβόλιο τον πήρε το Predator τηλέφωνο. Παιδί μου έτσι το είπε». Τη στιγμή που η αντιπαράθεση έπαιρνε μεγαλύτερη διάσταση, η Σόφια Βούλτεψη προέτρεπε τον Κυριάκο Πιερρακάκη να μην απαντήσει στον Γιάννη Ραγκούση. Μάλιστα, ακούστηκε να λέει «άστον Κυριάκο» όσο εξελισσόταν η συζήτηση μεταξύ των δύο πολιτικών. Με παρέμβαση του Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος ζήτησε να λήξει το θέμα και τηρηθούν οι χρόνοι ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι βουλευτές, οι εξηγήσεις δόθηκαν και τα πνεύματα ηρέμησαν. Δείτε βίντεο:

