Συντάξεις: Με αύξηση 7,75% ξεκίνησε και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα η καταβολή τους

Με την αύξηση ύψους 7,75% ξεκίνησε από χθες και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα η καταβολή συντάξεων για περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους. Σε ανάρτηση του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι το ξεπάγωμα των συντάξεων μετά από 12 χρόνια είναι έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους οι οποίοι πέρασαν δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια. #Με_σχέδιο ξεκίνησε χθες & ολοκληρώνεται την Δευτέρα η καταβολή των συντάξεων και πάνω από 1,7 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις της τάξεως του 7,75%. Το ξεπάγωμα των συντάξεων μετά από 12 χρόνια είναι μια έμπρακτη στήριξη σε όσους δυσκολεύτηκαν όλα αυτά χρόνια. @K_Hatzidakis— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) January 26, 2023 “Με σχέδιο ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Δευτέρα η καταβολή των συντάξεων και πάνω από 1,7 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις της τάξεως του 7,75%. Το ξεπάγωμα των συντάξεων μετά από 12 χρόνια είναι μια έμπρακτη στήριξη σε όσους δυσκολεύτηκαν όλα αυτά χρόνια”, αναφέρει ο κ. Οικονόμου. Περίπου 912.000 συνταξιούχοι θα δουν για δεύτερο μήνα αυξημένη σύνταξη, λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση που είναι μόνιμη και θα εφαρμόζεται στις πληρωμές κάθε μήνα. Όπως ανέφερε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, το πλέγμα αυξήσεων και ενισχύσεων του εισοδήματος των συνταξιούχων, που άρχισε να εφαρμόζεται ήδη από τις 20 Δεκεμβρίου 2022 (έκτακτη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ, κατάργηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση και αύξηση 7,75%), ωφελεί το 94,6% των συνταξιούχων (2.499.285 σε σύνολο 2.634.786). Μάλιστα, διπλές αυξήσεις βλέπουν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι, τριπλές αυξήσεις περίπου 185.000 και μία επιπλέον σύνταξη θα δει 1 στους 2 συνταξιούχους μέσα στο 2023. Αναλυτικά, οι αυξήσεις και το πλήθος των ωφελουμένων επιμερίζονται ως εξής: 1) Αύξηση της τάξεως του 7,75% βλέπουν 1.724.713 συνταξιούχοι. Από αυτούς, το 80%-85% θα δουν ακέραια την αύξηση του 7,75%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 7%, αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν. 2) 912.644 συνταξιούχοι είδαν ήδη μικρότερες ή μεγαλύτερες αυξήσεις από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 3) 1.206.624 συνταξιούχοι έλαβαν το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ. Η πλειονότητα από αυτούς είδαν και την καταβολή ενός ακόμη έκτακτου βοηθήματος το προηγούμενο Πάσχα. 4) 231.655 συνταξιούχοι είδαν ήδη την 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση. Από την ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών συνταξιούχων προκύπτουν μονές, διπλές ή και τριπλές αυξήσεις. Συγκεκριμένα: – Μία τουλάχιστον αύξηση βλέπουν 2.499.285 συνταξιούχοι, (λόγω της αύξησης της τάξεως του 7,75% ή της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ). – Διπλή αύξηση βλέπουν 1.344.696 συνταξιούχοι, (λόγω του συνδυασμού των αυξήσεων της τάξεως του 7,75%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ). – Τριπλή αύξηση βλέπουν 185.649 συνταξιούχοι, (λόγω του συνδυασμού της αύξησης της τάξεως του 7,75%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ και της εφαρμογής της 4ης ετήσιας αύξησης του ν. Βρούτση). Τι ισχύει με όσους έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά Επίσης, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζει ότι για τους 910.000 συνταξιούχους που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά προκύπτει πως σε ποσοστό 83% βλέπουν και αυτοί αυξήσεις στις αποδοχές τους. Συγκεκριμένα: 1) Μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είδαν αυξήσεις 515.480 συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά. Οι ίδιοι θα δουν, παράλληλα, σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς. 2) Μέσω της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ, είδαν αυξήσεις στις αποδοχές τους 259.092 συνταξιούχοι και, παράλληλα, σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς. Τέλος, αναφορικά με το ποσό της αύξησης του 7,75% που αφορά τις συντάξεις Ιανουαρίου (προκαταβλήθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου), αυτό θα αποδοθεί στους δικαιούχους με τις συντάξεις Μαρτίου (προκαταβάλλονται στα τέλη Φεβρουαρίου). Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Το “ξεπάγωμα” των συντάξεων, μετά από 12 χρόνια, είναι μία σημαντική στιγμή για τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Είναι η αύξηση του 7,75% που θα δουν πάνω από 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι αυτές τις ημέρες στους λογαριασμούς τους, η οποία, αν συνδυαστεί με την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 250 ευρώ τον προηγούμενο μήνα και την καταβολή της 4ης ετήσιας αύξησης του ν. Βρούτση, ωφελείται συνολικά το 95% των συνταξιούχων. Με τις παραπάνω αυξήσεις, 1 στους 2 συνταξιούχους θα δει μία επιπλέον σύνταξη μέσα στο 2023. Είναι η έμπρακτη στήριξη μας σε όσους δυσκολεύονται και έκαναν υπομονή όλα αυτά χρόνια. Οι αυξήσεις, ωστόσο, δεν είναι η μόνη θετική εξέλιξη για τους συνταξιούχους με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είχε προηγηθεί ο νόμος Βρούτση, ο οποίος είχε διορθώσει σε πολύ μεγάλη κλίμακα αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου και, βεβαίως, έχει προηγηθεί η οριστική επίλυση του μεγάλου ζητήματος των εκκρεμών κύριων συντάξεων με 500.000 απονομές μέσα σε μόλις 24 μήνες. Δεν αρκούμαστε στα λόγια. Επιλέγουμε τις πράξεις και την κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα». Παραδείγματα αυξήσεων: Παράδειγμα 1ο Με μία αύξηση: Συνταξιούχος που λαμβάνει τον μήνα 850 ευρώ. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο όφελος, που θα έχει, θα είναι περίπου 66 ευρώ, ενώ το ετήσιο 792 ευρώ. Θα αγγίξει δηλαδή το 93% μίας επιπλέον σύνταξης. Παράδειγμα 2ο Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαμβάνει σήμερα σύνταξη 900 ευρώ και δηλώνει εισοδήματα από άλλες πηγές 6.200 ευρώ συνολικά το έτος. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75% και το όφελος από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 906 ευρώ (840 ευρώ από την αύξηση 7,75% και 66 ευρώ από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς). Το ετήσιο όφελος, δηλαδή, ανέρχεται σε μία επιπλέον σύνταξη. Παράδειγμα 3ο Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαμβάνει τον μήνα 750 ευρώ. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο όφελος, που θα έχει, θα είναι περίπου 58 ευρώ, ενώ το ετήσιο 696 ευρώ. Παράλληλα, ο συνταξιούχος δικαιούταν και έλαβε την έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ, καθώς οι συντάξιμες αποδοχές του δεν ξεπερνούν τις 9.600 ευρώ τον χρόνο. Με τον συνυπολογισμό και των δύο αυξήσεων στις αποδοχές του προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 946 ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τη μία επιπλέον σύνταξη. Παράδειγμα 4ο Με τριπλή αύξηση: Συνταξιούχος που υπέβαλε αίτημα συνταξιοδότησης, πριν από τον Μάιο του 2016, με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, λαμβάνει των 514 ευρώ τον μήνα. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο όφελος από αυτή την αύξηση θα είναι 40 ευρώ και το ετήσιο 480 ευρώ. Παράλληλα, έλαβε επιπλέον αύξηση 2,83%, λόγω της 4ης ετήσιας αύξησης που προβλέπεται στον ν. Βρούτση με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή επιπλέον 174 ευρώ τον χρόνο. Λόγω χαμηλού εισοδήματος (κάτω από τις 9.600 ευρώ), έλαβε και το βοήθημα των 250 ευρώ. Επομένως, με τον συνδυασμό των τριών παραπάνω αυξήσεων, προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελός του ανέρχεται στα 904 ευρώ. Θα δει, επομένως, ακέραια μία επιπλέον σύνταξη, αλλά και το 68% μίας 2ης επιπλέον σύνταξης. Παράδειγμα 5ο Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος με μηνιαίες απολαβές 1.100 ευρώ, με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, θα δει μηναίο όφελος 85 ευρώ και ετήσιο όφελος 1.020 ευρώ. Λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα δει επιπλέον ετήσιο όφελος 66 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 1.086 ευρώ, αγγίζοντας τη μία επιπλέον σύνταξη. Παράδειγμα 6ο Αυξήσεις, παρά την ύπαρξη σημαντικής προσωπικής διαφοράς. Συνταξιούχος με 70 ευρώ θετική προσωπική διαφορά λαμβάνει καθαρή σύνταξη τον μήνα 560 ευρώ. Η αύξηση του 7,75% μειώνει σημαντικά την προσωπική διαφορά, ωστόσο, δεν την υπερκαλύπτει. Λόγω εισοδήματος κάτω των 9.600 ευρώ τον χρόνο, ο συνταξιούχος έλαβε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ και, παράλληλα, θα δει να μειώνεται κατά 42 ευρώ η προσωπική του διαφορά και θα μπορέσει να δει ταχύτερα πραγματικές αυξήσεις στην τσέπη του στο μέλλον. Ειδήσεις σήμερα:Σε γυναικείες φυλακές τρανς κρατούμενη που βίασε δύο κοπέλες πριν αλλάξει φύλο Τα λένε στο Μιλάνο για το Qatargate Ιταλοί και Βέλγοι εισαγγελείς – Στο τραπέζι οι λογαριασμοί Παντσέρι και Τζόρτζι Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 47χρονου στην Καλαμάτα

