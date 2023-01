Τάκης Θεοδωρικάκος: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία αλλά στην Ελλάδα

«Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν αφορά την κυβέρνηση, αλλά στα υπαρξιακά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ και την αδυναμία του να συσπειρώσει τον δικό της κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος από το βήμα της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τόνισε επίσης, ότι άλλη μια ήττα περιμένει τον ΣΥΡΙΖΑ και απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε «μια ακόμα ήττα σας περιμένει, άλλη μια τετραετία στα έδρανα της αντιπολίτευσης». Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν διαθέτει προτάσεις ούτε στην οικονομία αλλά ούτε και κυβερνητική και επιθυμεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Το ΚΚΕ, πρόσθεσε, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα παραμένετε χωρίς εναλλακτική πρόταση στις εκλογές. Πρόσθεσε, ότι η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό χέρι στο τιμόνι της διακυβέρνησης και εξέφρασε την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές. Για το μεταναστευτικό ο κ. Θεοδωρικάκος, είπε ότι το γερμανικό Spiegel ζήτησε συγνώμη για την υπόθεση του Έβρου, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη δεν το έχει κάνει. Αναφέρθηκε σε στελέχη της αντιπολίτευσης που κατήγγειλαν τον φράχτη, λέγοντας ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. «Ύστερα από το αμίμητο δεν υπάρχουν σύνορα, όπως είπε ο Τσίπρας, τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση, θα μας πει ότι ούτε στον Έβρο έχει σύνορα. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία αλλά στην Ελλάδα». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υπογράμμισε ότι η φύλαξη των συνόρων αλλά και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι προαπαιτούμενα, αναφέροντας το περιστατικό όπου διασώθηκαν μετανάστες από χειμαρρώδη νερά χάρις στην έγκαιρη παρέμβαση των Αρχών. Ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στο έργο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και υπογράμμισε ότι αρκετά από τα υπό κατάληψη κτίρια ελευθερώθηκαν, εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργάνωσεις στις φοιτητικές εστίες, έδωσε ιδιαίτερη βάση στις δομές και το πλαίσιο προστασίας στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει στην οικονομία. Όσον αφορά την Αστυνομία, ο κ. Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι στέκονται δίπλα και γίνεται καθημερινός αγώνας για την ενίσχυση της προστασίας στις γειτονιές. Ειδήσεις σήμερα: Ο πρώην σκηνοθέτης του «Σασμού» απολογείται για τον βιασμό της Έλενας Αθανασοπούλου Μήνυμα από το 112 για Αττική – Εγκλωβίστηκαν ΙΧ στο Μαρούσι (βίντεο) Μεγιστάνας 45 ετών ξοδεύει $2 εκατ. τον χρόνο για να «αποκτήσει σώμα 18χρονου»!

