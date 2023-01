Τσούνης: Η συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ναυτιλιακά θέματα θα είναι απαραίτητη για τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις

Περήφανος για το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα,Τζορτζ Τσούνης, μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Propeller Club Port of Piraeus. Επεσήμανε ότι η συνεργασία των δύο κρατών σε θέματα ναυτιλίας θα είναι απαραίτητα ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις: «Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, χάρη στα κοινά ενδιαφέροντα που απολαμβάνουμε με την ελληνική κυβέρνηση και με οργανισμούς όπως το Propeller Club. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κωστή Φραγκούλη και το Διοικητικό Συμβούλιο για τη φανταστική συνεργασία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και την οποία ανυπομονώ να συνεχίσουμε το 2023. Κρατώντας τις ελπίδες ψηλά για το νέο έτος, είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε ναυτιλιακά θέματα θα είναι απαραίτητη για τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε μαζί». Ο πρόεδρος του Propeller Club Port of Piraeus, Κωστής Φραγκούλης εστίασε στο κοινωνικό έργο του Club: «Απόψε ανακοινώνουμε 17 δωρεές, 22 υποτροφίες και 4 τεχνικά σεμινάρια προς Ιδρύματα που επιτελούν σημαντικό έργο στη χώρα μας και προς τους αριστούχους νέους και νέες. Ένα πρόγραμμα αξίας 40% υψηλότερο από την προηγούμενη χρήση». Αφού ευχήθηκε μια καλή χρονιά με ευημερία τόσο για τη Ναυτιλία όσο και για την Ελλάδα, αναφέρθηκε στη συνέχεια στη διατήρηση των άριστων σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση και ανάπτυξη του φιλανθρωπικού έργου του Ρropeller, το οποίο βρίσκεται πάντα στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Club. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του υπουργού Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη: «Η Ελλάδα ανήκει και εξαρτάται από τη θάλασσα. Η κοινωνία και μαζί με αυτήν και ο κόσμος της ναυτιλίας αναγνωρίζουν καθημερινά το διαρθρωτικό έργο που επιτελούμε. Γνωρίζουμε τις θετικές του επιδράσεις και είμαστε αποφασισμένοι όχι μόνο να το συνεχίσουμε, αλλά και να το βελτιώνουμε συνεχώς προς όφελος όλων μας». Η υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει τη στήριξη του τομέα της ναυτιλίας, του θεμελιώδους αυτού πυλώνα της οικονομίας μας, μέσα από σπουδές στην επαγγελματική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση που λαμβάνουν υπόψιν τους τις πραγματικές ανάγκες του σημαντικού αυτού κλάδου. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα: ιδρύσαμε πολύ πρόσφατα νέα Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης που ανάμεσα σε άλλες ειδικότητες προσφέρει και αυτήν του καραβομαραγκού». Η παραδοσιακή ελληνική πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα, ευλογήθηκε από Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος εκπροσώπησε τη Μητρόπολη Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν από την Πρόεδρο Δωρεών & Υποτροφιών του Club, Κατερίνα Σταθοπούλου, οι παρακάτω δωρεές, υποτροφίες και τεχνικά σεμινάρια: Δωρεές: 3ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Α WOMAN CAN BE ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΕΠΑΠ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΌΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Υποτροφίες: -Στις κυρίες Σπυριδούλα Ράπτη, Μαρία-Μαρίνα Βατμανίδου, Λαμπρινή Καϊάφα και στον κύριο Παναγιώτη-Άγγελο Παπαθανασίου, της Νομικής Σχολής Αθηνών. -Στον κύριο Δημήτρη Σμετή και στην κυρία ΝτανιέλλαΚαραματίδου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. -Στην κυρία Χρυσούλα Κυρίκου και στον κύριο Αριστείδη Μακρή, του Πανεπιστημίου Πειραιά. -Στον κύριο Γιώργο-Ορφέα Τσικουράκη, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Στον κύριο Νικόλαο Φατσή και στην κυρία Εμμανουέλα-Μαρία Στείρου, του Λιβανείου Λυκείου. -Στις κυρίες Αγγελική Κόκκαλη και Ραφαέλα-Αργυρώ Μυλωνά, του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. -Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, την οποία εκπροσώπησε η κυρία Λίλα Ζήζουλα. -Στον Οργανισμό Fulbright. -Στην κυρία Μαριάννα Μάντζαρη και στου κυρίους Μιχάλη Πυθαρούλη και Σπύρο Δρακόπουλο, του Alba Graduate Business School. -Στους κυρίους Φανούριο Παυλίδη και Πρόδρομο Λασκαρίδη, του BCA College. -Στην κυρία Παναγιώτα-Φανή Παπαδάκου και στους κυρίους Χαράλαμπο Κατσίμπρη, Δημήτρη Νάνο και Γιώργο Πετρόπουλο, της MAN Energy Solutions. -Στην κυρία Παναγιώτα-Φανή Παπαδάκου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. H νέα γενιά έδωσε το χαρούμενο, αισιόδοξο στίγμα της βραδιάς, με τους μαθητές του Pierce College, Deree College και του Σχολείου της Αμερικανικής Κοινότητας ACS Αthens να παρουσιάζουν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς και τραγούδια. Στην εκδήλωση δήλωσαν το «παρών» εκπρόσωποι από τον ευρύτερο χώρο της πολιτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής και ναυτιλίας. Ειδήσεις σήμερα: H κακοκαιρία σάρωσε τη Ζάκυνθο – Σήμερα η πιο δύσκολη ημέρα (βίντεο) Το μήνυμά του Ερντογάν στις ΗΠΑ για την Ελλάδα και ο «πάγος» από το Βερολίνο Αποχώρησε η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα από το Survivor, η αντίδραση του Μάριου – Δείτε βίντεο

