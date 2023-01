Χατζηδάκης: Ο Μητσοτάκης πήρε σημαντικές αποφάσεις για τις παρακολουθήσεις – Δεν τον συνδέω με την υπόθεση Ακραία και εμπαθής η αντιπολίτευση που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ – Διεθνές ανέκδοτο η αναξιοπιστία του «Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που να έχει ενοχληθεί περισσότερο από αυτή την ιστορία από όσο εγώ. Γι’ αυτό είμαι και ο πρώτος που θέλω να διαλευκανθεί από τη Δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση το ταχύτερο δυνατό, για να μην μένουν σκιές και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι όλων αυτών των απαράδεκτων μεθοδεύσεων». Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, για το ζήτημα των παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ. «Ενώ εγώ λοιπόν ενδιαφέρομαι να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση, πέρα από τη θεσμική της διάσταση και για λόγους βαθιά προσωπικούς, έχω την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο με τις κινήσεις του των τελευταίων μηνών όσο και με το περιεχόμενο της πρότασης μομφής ενδιαφέρεται πρωτίστως να ζημιώσει και να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν το κρύβει άλλωστε. Και γι’ αυτό στοχοποιεί τον Πρωθυπουργό», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο πρωθυπουργός με την απομάκρυνση του γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργού και του διοικητή της ΕΥΠ, σημειώνοντας ότι έχει δείξει σεβασμό των θεσμών. «Κυρίως όμως στην περίπτωσή μου είναι ένας Πρωθυπουργός με τον οποίο έχουμε επί δεκαετίες κοινή διαδρομή. Δεν είναι μυστικό. Είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Και γι’ αυτό τον λόγο επαναλαμβάνω ότι είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε καμία γνώση αυτής της δύσοσμης υπόθεσης, που άλλωστε χρησιμοποιείται τώρα εις βάρος του», πρόσθεσε. Αναφερόμενος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έθεσε το ερώτημα ποιος είναι αυτός που επικρίνει και παριστάνει τον εισαγγελέα. «Έχετε ακούσει για τα δυο ειδικά δικαστήρια που αυτή την ώρα έχει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην πλάτη. Έχετε ακούσει για τον Μάξιμο Σαράφη. Έχετε ακούσει για υποκλοπές που βεβαιωμένα σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν εις βάρος των δικών σας υπουργών επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα προσυπογράφω, αλλά δεν θέλω να οξύνω περισσότερο το κλίμα. Κανείς δεν μπορεί να στερήσει το δικαίωμα από την αντιπολίτευση να ελέγξει αυστηρά την κυβέρνηση. Ωστόσο, η τοξική και εμπαθής αντιπολίτευση, που ασκεί μονίμως ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά ακόμη περισσότερο τους τελευταίους μήνες, ζημιώνει τη χώρα και τις προοπτικές της», τόνισε. «Μιλά για πολιτική αξιοπρέπεια ο ΣΥΡΙΖΑ που η αναξιοπιστία του έχει γίνει διεθνές ανέκδοτο; Που πριν μερικούς μήνες έκανε αντιπολιτευτική σημαία την υπόθεση της μικρής Μαρίας στον Έβρο και δεν τολμά να ζητήσει συγνώμη; Που κατηγορείται για σακούλες με μαύρα χρήματα; Μαθήματα σοβαρότητας, αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας από τον ΣΥΡΙΖΑ ειδικά δεν δέχομαι», υπογράμμισε. Ο υπουργός Εργασίας έκανε λόγο για «πράκτορες 000», ή κάποιους «Κλουζώ» που αποφάσισαν να επιδείξουν το αστυνομικό τους δαιμόνιο και να εξαντλήσουν τη φαντασία τους σε βάρος του και στη συνέχεια «άφησαν να διαρρεύσουν τα αποτελέσματα των ανήθικων και παράνομων δραστηριοτήτων τους σε εχθρικά προς την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης, για λόγους που μόνο την κυβέρνηση πάντως δεν εξυπηρετούν», και υπογράμμισε: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα βεβαίως, διότι η πολιτική μου διαδρομή είναι απολύτως διαυγής. Όλα αυτά αποδεικνύονται άλλωστε και από όλες τις ιδιωτικές συνομιλίες που έχουν διαρρεύσει. Τόσα χρόνια στην πολιτική μπορεί να έχω κατηγορηθεί για την ιδεολογική μου κατεύθυνση και τις πολιτικές μου επιλογές, αλλά ποτέ, ούτε από τον πιο φανατικό αντίπαλο, για την ηθική μου υπόσταση και την ακεραιότητά μου. Ωστόσο, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου ευχάριστο να αισθάνεσαι ότι παρακολουθείται κάθε φράση και κάθε επικοινωνία σου και ότι βρίσκεσαι στο στόχαστρο τέτοιων άθλιων μεθοδεύσεων. Αναφερόμενος στο έργο της κυβέρνησης στάθηκε μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση των διαδοχικών κρίσεων του κορωνοϊού, της τουρκικής προκλητικότητας και της ενεργειακής κρίσης, στη μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση της ανεργίας από 17,5 σε 11,4%, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων και την αύξηση των συντάξεων, τα μέτρα για την οικογένεια. «Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι είμαστε μια κυβέρνηση αλάθητων. Κλασική περίπτωση είναι το θέμα που συζητάμε. Το ισοζύγιο όμως είναι παραπάνω από θετικό. Αυτή η κυβέρνηση πήγε τη χώρα μπροστά και είναι η μόνη που μπορεί να της εξασφαλίσει μια σταθερή πορεία και μια σύγχρονη προοπτική. Πολύ περισσότερο που απέναντί μας έχουμε ένα κόμμα που επιδιώκει αμετανόητο να επανέλθει στην εξουσία. Να επανέλθει μέσα από μια ακραία, εμπαθή αντιπολίτευση και μια βλαπτική για τη χώρα τοξικότητα. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν θα απορρίψουμε την πρόταση δυσπιστίας. Θα προχωρήσουμε μπροστά με σοβαρότητα και αίσθημα εθνικής ευθύνης. Με επίγνωση ασφαλώς των όποιων λαθών μας. Αλλά και συναίσθηση της ιστορικότητας των στιγμών. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στους Έλληνες. Υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα μας», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Δεν συνδέω τον πρωθυπουργό με την υπόθεση» «Δεν είναι ωραίο, χωρίς καμιά αμφιβολία. Δεν φανταζόμουν και ποτέ ότι θα γινόταν πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση κι εγώ θα ήμουν κεντρικό πρόσωπο», δήλωσε σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης, το όνομα του οποίου βρέθηκε στη λίστα που προσκόμισε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή, καταθέτοντας την πρόταση δυσπιστίας. Ο Υπουργός Εργασίας φέρεται να βρίσκεται μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση και ερωτηθείς σχετικά σε συνέντευξή του στον ANT1 απάντησε πως, «όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί διαχρονικά η ΕΥΠ. Τις ξέρουμε τις παθογένειες. Για μένα είναι προφανές ότι υπήρχαν κάποιοι “Κλουζό” που εξάντλησαν το κατασκοπικό τους ενδιαφέρον σε μένα». Ξεκαθάρισε πως δεν συνδέει τον Πρωθυπουργό με τις παρακολουθήσεις, παρατηρώντας πως, «ο πρωθυπουργός αντέδρασε αμέσως κι είχαμε αμέσως απομακρύνσεις και στη συνέχεια αυτοί φρόντισαν να διαρρεύσουν στοιχεία για να βλάψουν την κυβέρνηση». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq1xaev2foy9) «Παραμένω αυτός που ήμουν, δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η ακεραιότητά μου. Θέλω να μάθω και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Δεν θέλω να συνδέσω τον Πρωθυπουργό με αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ η Δικαιοσύνη να το ερευνήσει πολύ γρήγορα. Από αυτήν την ιστορία αδικείται ένα πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο», είπε και στο σχόλιο ότι πρόκειται προφανώς για νόμιμες επισυνδέσεις, είπε πως «η δικαιοσύνη θα κρίνει αν υπήρξε ή όχι κατάχρηση εξουσίας». «Δεν μου έχουν λείψει οι καρέκλες, οχτώ χρόνια είμαι υπουργός. Αυτό που ξέρω είναι ότι, ο πρωθυπουργός με περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του. Και σήμερα αισθάνομαι δικαιωμένος και για τη διάσωση της ΔΕΗ και για τις μεταρρυθμίσεις», επεσήμανε. Ερωτηθείς σχετικά με τον Χρήστο Ράμμο, είπε πως «η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί για τον κ. Ράμμο, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θέλω όλοι να αναγνωρίσουν ότι είμαι σε μία θέση και δεν θέλω να φανεί ότι πετάω την μπάλα στην εξέδρα». Καταλήγοντας για το θέμα τόνισε δύο πράγματα: «Δεν συνδέω τον πρωθυπουργό. Θέλω να ερευνηθεί το θέμα».

