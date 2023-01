Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης χρωστάει απαντήσεις και εξηγήσεις για τις παρακολουθήσεις – Δείτε live «Δεν πρόκειται για λάθος που αν γνωρίζατε δεν θα είχε συμβεί, δεν πρόκειται για μια αστοχία αλλά για μοντέλο διακυβέρνησης 27.01.2023, 12:29 UPD: 27.01.2023, 12:58 Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε πριν από τρεις ημέρες στη Βουλή αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Δείτε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα Ομιλία στη Βουλή στη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησηςPosted by Alexis Tsipras on Friday, January 27, 2023 «Τελικά για όλους και για όλα έρχεται η ώρα της κρίσης. Κύριε Μητσοτάκη επι 6 μήνες τα κάνατε όλα για να αποφύγετε αυτή τη στιγμή. Συγκαλύψατε, παρανομήσατε εκβιάσατε. Παρά το όσα κάνατε σήμερα είστε εδώ ενώπιος με τον Ελληνικό λαό για μια συνταγματική και θεσμική εκτροπή που δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν συνέβη. Το σκοτάδι που κανατε τα πάντα για να επιβάλλετε νικήθηκε. Γιατί η Δημοκρατία φάνηκε πολύ πιο ανθεκτική και πλέον είστε απόλυτα εκτεθειμένος. Σήμερα δεν υπάρχουν πληροφορίες και εικασίες αλλά αποδείξεις από την πιο επίσημα αρχή του κράτους για την δράση του παρακράτους. Από την αρχή που το Σύνταγμα ορίζει να διαφυλάττει το απόρρητο των επικοινωνιών. Χρωστάτε απαντήσεις και εξηγήσεις» ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας. «Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε αυτή την αίθουσα το βάλατε στα πόδια. Σήμερα δεν είναι τόσο εύκολο γιατί και αν το επιχειρήσετε θα είναι μια ακόμα ομολογία ενοχής. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε στην αίθουσα αυτή θα θυμάστε πως όταν σας ζήτησα να δεσμευτείτε σε κάτι πολύ απλό, όλα όσα λέγατε ότι είναι ψεύδη, να δεσμευτείτε και να μας πείτε ότι δεν υπήρξε παρακολούθηση της ΕΥΠ του αρχηγού άμυνας και υπουργού ενέργειας τότε και σήμερα εργασίας. Και τι κάνατε; Αυτοβούλως αναλάβατε τα χρέη προέδρου και λήξατε τη συνεδρίαση» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε: «Όταν σας ζήτησα να δεσμευτείτε να αναλάβετε την ευθύνη σας και να κάνετε ότι οποιοσδήποτε πρωθυπουργός ευρωπαϊκού κράτους δικαίου προτιμήσατε την ταπείνωση και τρέξατε προς την έξοδο. Γιατί το κάνατε; Γιατί γνωρίζατε πολύ καλά ότι οι παρακολουθήσεις είχαν γίνει γιατί εσείς τις παραγγείλατε. Ήσασταν ο εντολέας των παρακολουθήσεων. Προτιμήσατε τη ντροπή της φυγής. Γνωρίζατε τα πάντα και 6 μήνες λέγατε ψέματα παντού. Ψέμα πάνω στο ψέμα και μια τεράστια απόπειρα συγκάλυψης που είναι κακοποίηση του κράτους δικαίου». «Μέσα στην αλαζονεία σας κάνατε τα πάντα. Τόσο που να μοιάζει τελικά η εκτροπή των παρακολουθήσεων ισότιμη με την εκτροπή συγκάλυψης. Επιχειρήσατε να υποτάξετε θεσμούς με θεμελιώδη σημασία για Δημοκρατία. Πρωτοφανές κύμα τρομοκρατίας εναντίον όσων ξέρουν» συνέχισε σε υψηλούς τόνους ο κ. Τσίπρας. «Αντί να επιδείξετε στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια και να αναλάβετε ευθύνες σας είτε με το να παρατηθείτε είτε με το να υποδείξετε ενόχους και να τους οδηγήσετε στη Δικαιοσύνη εσείς επιλέξατε το δρόμο εκτροπής. Με επίθεση με κάθε μέσο κατά της αλήθειας. Με δολοφονία της αλήθειας. Γίνατε δύο φορές ένοχος» συνέχισε ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Τα γεγονότα βοούν. Δεν είναι λάθος που αν το ξέρατε δεν θα επιτρέπατε να συμβούν. Δεν είναι ρυπαρό δίκτυο είναι εγκληματική οργάνωση. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης που στήσατε από την πρώτη ημέρα με σχέδιο. Δική σας απόφαση ήταν να αναλάβετε προσωπικά την ΕΥΠ . Δική σας απόφαση να αλλάξετε το νόμο προκειμένου να μπορεί να διοριστεί στην ΕΥΠ κάποιος που δεν πληρούσε κριτήρια. Δική σας απόφαση να ορίσετε τον έμπιστο ανιψιό σας στον έλεγχο της ΕΥΠ. Να ορίσετε την κυρία Βλάχου και να αλλάξετε το νόμο για ΑΔΑΕ όταν έσκασε η υπόθεση Κουκάκη. Να μην πάτε ούτε ένα στοιχείο στη δικαιοσύνη. Δική σας απόφαση και ντροπή εόναι η χυδαία και άθλια επίθεση στην ανεξάρτητη αρχή και στον έντιμο δικαστή που επιτέλεσε το συνταγματικό του καθήκον» «Τι από όλα αυτά μπορείτε να αρνηθείτε; Θα σας ακούσω με προσοχή. Εσείς με διάγγελμα εν μέσω τζιτζικιών είπατε ψέματα για υπόθεση Ανδρουλάκη. Οι διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου δεν έλεγαν στην αρχή ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είναι μπλεγμένος με θέματα κατασκοπίας. Δικές σας ήταν. Δεν διστάσατε να αφήσετε υπόνοιες κατασκοπίας για τον αρχηγό του τρίτου κοινοβουλευτικά κόμματος. Μετά είπατε ότι η παρακολούθησή του ήταν νόμιμη» πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. «Εσείς δεν μας απειλούσατε και λέγατε να φέρουμε εμείς στοιχεία; Ε να λοιπόν τα στοιχεία. Εδώ είναι. Θα απαντήσετε; Σε κάποια από τις συναντήσεις μας στη Βουλή τον Αύγουστο νομίζω σας είχα κατηγορήσει για έλλειμμα θάρρους και πλεόνασμα θράσους. Σας είχα πει ότι είναι δειλία να κρύβεστε πίσω από τον ανιψιό σας. Προτιμήσατε να παριστάνετε τον πρωθυπουργό μειωμένης αντίληψης από το να αναλάβετε την ευθύνη σας. Κάποτε είχε κρεμαστεί ένα ερώτημα άδικο για ένα πρωθυπουργό. Ένοχος ή βλαξ; Εσείς αυτοβούλως επιλέξατε απάντηση» ανέφερε ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ένταση με Τασούλα «Η χώρα σε κρίσιμες στιγμές έχει επικεφαλής έναν άνθρωπο επικίνδυνο. Η στάση σας είναι ανέκδοτο επικίνδυνο για την πατρίδα». Ας δεχθούμε ότι είστε μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας» είπε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, να παρεμβαίνει και να τον καλεί να σκεφτεί αυτές τις εκφράσεις «Είναι υποχρέωσή μου να πω την αλήθεια . Εϊναι δημοκρατικό μου δικαίωμα και θα το κάνω» απάντησε από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας ζητώντας «να με προστατεύσετε από την οχλαγωγία» με τον Κωνσταντίνο Τασούλα να λέει «θα το κάνετε αλλά όσο σας φαίνεται περίεργο το είπα για να σας προστατεύσω» Νέα ερωτήματα «Έλεγα ότι ακόμα και αν δεχθούμε τις αρχικές αιτιάσεις του κ. Μητσοτάκη ότι δεν γνώριζε, ότι δεν είχε ιδέα τι διέπραξαν επι 2 και πλέον χρόνια με έδρα το Μαξίμου αυτοί που απέπεμψε έχω ένα ερώτημα: όταν τους αποπέμψατε δεν μιλήσατε μαζί τους; Δεν τους ρωτήσατε ή μήπως επικαλέστηκαν τον απόρρητο; Ο κ. Δεμίρης που πήγε μετά στην ΕΥΠ δεν τα βρήκε τα ατοπήματα. Ή μηπως και αυτός δεν σας ενημέρωσε. Η κα Βλάχου που υπέγραψε δεκάδες διατάξεις δεν ενημέρωσε και παραμένει ακόμα στη κρίσιμη θέση της ενώ σας έχω ζητήσει την αντικατάστασή της; Δεν σας είπαν για παρακολούθηση το κ. Χατζηδάκη και ερχόσασταν εδώ να λέτε ότι πως είναι δυνατόν εγώ να το κάνω; Μιλάτε για ρυπαρά δίκτυα αλλά έναν δεν έχετε πάει στα δικαστήρια. Μήπως γιατί φοβάστε ότι αν κινηθείτε εναντίον τους και πάνε στη δικαιοσύνη θα άνοιγαν το στόμα τους». «Λέτε δεν γνωρίζατε αλλά μάθατε. Γιατί δεν τα είπατε στη δικαιοσύνη; Μια ερώτηση μόνο: είναι και η κυρία Βλάχου μέλος των ρυπαρών δικτύων; Μήπως δεν την κρατάτε εσείς στη θέση της αλλά αυτή σας κρατά; Δεν έχω καμία διάθεση εγώ προσωπικά να υπονοήσω ότι ο πρωθυπουργός και προσωπικό μλου αντίπαλός είναι μειωμένης αντίληψης. Εϊναι ικανότατος εξυπνότατος αλλά και ένοχος για την μεγαλύτερη εκτροπή απ την μεταπολίτευση και μετά».

