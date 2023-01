Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να αναμετρηθεί με τις βαρύτατες ευθύνες του

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης με δήλωσή του σχολίασε τα όσα ειπώθηκαν σήμερα στη Βουλή με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. «Κύριε Πρωθυπουργέ, είστε ένοχος για την συγκάλυψη του σκανδάλου, για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στην αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, για την προστασία των επιχειρηματιών, που σχετίζονται με τα παράνομα λογισμικά», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης είχε την ύστατη ευκαιρία να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, λίγο πριν την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Όμως επέλεξε το σιωπητήριο, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να αναμετρηθεί με τις βαρύτατες ευθύνες του για τη θεσμική εκτροπή, που έχει εκθέσει διεθνώς της χώρα μας. Το βεβαρημένο ιστορικό της υπονόμευσης των θεσμών κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ δεν τον αθωώνει για την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και την οργάνωση του παρακρατικού δικτύου παρακολουθήσεων. Κύριε Πρωθυπουργέ, είστε ένοχος για την συγκάλυψη του σκανδάλου, για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στην αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, για την προστασία των επιχειρηματιών, που σχετίζονται με τα παράνομα λογισμικά. Ποια είναι τελικά τα ρυπαρά δίκτυα; Μήπως οι μέχρι πρότινος συνεργοί του Μεγάρου Μαξίμου, είναι οι σημερινοί πληροφοριοδότες του ΣΥΡΙΖΑ; Σε κάθε περίπτωση και σε ό,τι μας αφορά, δεν θα αφήσουμε να μετατραπούν σε δημόσια πολιτική, πρακτικές εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Τελικά τι είδους φιλελευθερισμό εκπροσωπείτε, όταν με την υπογραφή της κυβέρνησης σας πουλήθηκε το predator σε αυταρχικά καθεστώτα; Όλα αυτά οδηγούν το πολιτικό σύστημα σε απαξίωση και κρίση εμπιστοσύνης. Το διλημμα, λοιπόν, των επόμενων εθνικών εκλογών είναι καθαρό: Ή με αυτούς που είναι ικανοί για όλα, αρκεί να έχουν μια θέση εξουσίας ακόμη και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, των θεσμών και της Δημοκρατίας ή με αυτούς που είναι διατεθειμένοι να τα θυσιάσουν όλα για να εξασφαλίσουν στην πατρίδα μας κοινωνική ειρήνη, προοπτική και ευημερία. Tέλος, μια υπενθύμιση: Δημοκρατική Παράταξη με αντιδημοκρατικές πρακτικές δεν υπάρχει, κύριε Τσίπρα. Ειδήσεις σήμερα: Νέες φάρσες με απειλητικά mail για εκρηκτικά στο «Ελ.Βενιζέλος» και σε 4 νοσοκομεία Μέγκαν Μαρκλ: Απασφαλίζει η ετεροθαλής αδελφή της – «Το ζεύγος των Σάσεξ έχει διαδώσει ψέματα» Σαντορίνη: Βρετανός γεωφυσικός προειδοποιεί για το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπος

