Βουλή – Παναγιωτόπουλος σε ΣΥΡΙΖΑ: Αφήστε τις Ένοπλες Δυνάμεις έξω από την πολιτική αντιπαράθεση

Να αφήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις έξω από την πολιτική αντιπαράθεση κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, που ανέβηκε στο βήμα της ολομέλειας κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος μίλησε και για τις σχέσεις του με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ. «Τα βάλαμε κάτω, εξηγηθήκαμε, συμφωνήσαμε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο έργο μας. Όσο δηλώνω αυτό όλον τον καιρό ότι στηρίζω την στρατιωτική ηγεσία, άλλο τόσο και η στρατιωτική ηγεσία δηλώνει ότι στηρίζει εμένα στο έργο μου και μαζί προχωράμε», είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας. «Έχουμε μεγάλη αποστολή, η χώρα να σταθεί όρθια. Σε αυτό το καθήκον, σας παρακαλώ, αφήστε έξω από την πολιτική αντιπαράθεση τις Ένοπλες Δυνάμεις», πρόσθεσε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Διυλίζουν το Μαξίμου και καταπίνουν τον «Μάξιμο» «Ο ΣΥΡΙΖΑ μας λέει ότι κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας στο όνομα της δικαιοσύνης», σχολίασε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος που πρόσθεσε όμως ότι «στο όνομα της δικαιοσύνης, ο ΣΥΡΙΖΑ διυλίζει το Μαξίμου και καταπίνει τον Μάξιμο… Αυτόν τον μάρτυρα-κλειδί, αυτό το… θεμέλιο αξιοπιστίας, που σήμερα διώκεται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τον μισό ποινικό κώδικα». Δυστυχώς, συνέχισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, σε όλο αυτό υπάρχουν και βοήθειες. «Βοηθά με τον τρόπο του, ένας όχι και τόσο διακριτικός πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής, ενώ την ίδια ώρα, μια άλλη ανεξάρτητη αρχή, αυτή της προστασίας προσωπικών δεδομένων σιωπά, είναι υπερβολικά διακριτική…», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε: «Βοηθάνε και κάνα δυό εκδότες. Ένας από αυτούς, εκτός από τη μανία του να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, διαθέτει και ιδιαίτερες προσβάσεις στην πραμάτεια πρακτόρων και πρακτορίσκων, σε λίστες και ονόματα παρακολουθήσεων. Υλικό μιας υπηρεσίας που παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να εξορθολογίσει τον τρόπο λειτουργίας της, λαμβάνοντας τις απαραίτητες θεσμικές πρόνοιες, κάποια στιγμή, εντούτοις μόνο υπηρεσία που χειρίζεται ευαίσθητα θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας δεν θυμίζει». Οι σχέσεις με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, όπως τόνισε, του συστήματος «παίζουμε τα ρέστα μας και ό,τι βγει», επιχειρήθηκε η πρόκληση κρίσης στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, μέσω συγκεκριμένου δημοσιεύματος με πρόσβαση σε τέτοιο υλικό. Στόχος, όπως σημείωσε ο υπουργός, ήταν να εξωθηθεί κάποιος σε παραίτηση, «ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ή ο θιγμένος, υποτίθεται, υπουργός». Αυτό, συνέχισε, επειδή «κάποιος, κάποτε έγραψε ότι κάτι είπε κάποιος, κάποτε κάτι υποτιμητικό, απαξιωτικό, γι΄αυτόν». Τελικά, είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, στόχος κατέστησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Και είναι αυτό το σημείο, που ο κ. Παναγιωτόπουλος απευθύνθηκε στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας: «Σας ρωτώ κύριοι συνάδελφοι, έχετε την εντύπωση κάποιοι από εσάς ότι μετά από τρία χρόνια δουλειάς και συνεργασίας, μετά από τρία χρόνια που περάσαμε από τη φωτιά κυριολεκτικά, δεν γνωρίζει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ποιος είναι ο υπουργός και ο υπουργός ποιος είναι ο ΓΕΕΘΑ; Ότι οποιαδήποτε σχέση μας μπορεί να καθορίζεται από κάτι που έγραψε κάποιος κάποτε, ότι είπε κάποιος άλλος; Και αυτό είναι όλο; Αυτή την εντύπωση έχετε; Δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ ο καθένας μας καλείται να λειτουργήσει, στο ύψος του θεσμικού του ρόλου, και οι δύο από κοινού μαζί και μαζί με τη λοιπή ηγεσία, πολιτική και στρατιωτική, για το κοινό καθήκον που δεν είναι άλλο από την ισχυροποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και άρα την ισχυρή Ελλάδα». Είναι χαρακτηριστική η φράση του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας για τις σχέσεις συνεργασίας και συνεννόησης με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ. «Τα βάλαμε λοιπόν κάτω, εξηγήθηκαμε, συμφωνήσαμε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο έργο μας. Όσο δηλώνω αυτό όλον τον καιρό ότι στηρίζω την στρατιωτική ηγεσία, άλλο τόσο και η στρατιωτική ηγεσία δηλώνει ότι στηρίζει εμένα στο έργο μου και μαζί προχωράμε. Αμφότεροι απολαμβάνουμε της εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Στη συνέχεια δε, αναφέρθηκε στο «πρωτοφανές» έργο που έχει συντελεστεί αυτά τα τρία χρόνια, έργο που έχει τεθεί κάτω από τον εξονυχιστικό έλεγχο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Ξεκοκκαλίσατε όλες τις συμβάσεις και καλά κάνατε. Δεν βρήκατε τίποτα και τώρα ελπίζετε ότι που θα πάει κάποιος θα παραιτηθεί. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί υπάρχει η μεγάλη αποστολή: η χώρα να σταθεί όρθια. Σε αυτό το καθήκον, σας παρακαλώ, αφήστε έξω από την πολιτική αντιπαράθεση τις Ένοπλες Δυνάμεις», είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του υπουργείου, στις συμβάσεις που εκτελούνται και που έχουν δρομολογηθεί, για να σημειώσει ότι τα χρόνια που προηγήθηκαν, είναι «χρόνια παραγωγής έργου, με ταχύτητα και διαφάνεια». Παράλληλα στάθηκε ιδιαίτερα στο προσωπικό και στο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή και στο οποίο «περιλαμβάνονται είκοσι και πλέον ευεργετικές διατάξεις και διατάξεις με οικονομικό αποτύπωμα για τα στελέχη, τους αποστράτους, τα μετοχικά ταμεία». Στο βάθος, είπε επίσης, είναι και το νέο μισθολόγιο των στελεχών των ΕΔ. Την πρόταση, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, επεξεργάζονται τα Γενικά Επιτελεία, την όλη διαδικασία συντονίζει το ΓΕΕΘΑ και θα τεθεί προς συζήτηση με το υπουργείο Οικονομικών. Προεκλογική διαμάχη στη λάσπη Ο κ. Παναγιωτόπουλος απέδωσε την πρόταση δυσπιστίας στην τακτική της όξυνσης και της δηλητηρίασης του δημόσιου βίου, στον αμιγώς προεκλογικό χρόνο, με στόχο να καλυφθούν οι αδυναμίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Η πρόταση δυσπιστίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελεί μια ύστατη προσπάθεια να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση, χωρίς να υπολογίζεται ο κίνδυνος, αυτή την ώρα, το κόστος αποσταθεροποίησης της χώρας. Κάποιοι εδώ παίζουν τα ρέστα τους. Η σύγκριση των κυβερνητικών πεπραγμένων και του έργου δεν ωφελεί την αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα στον αμιγώς προεκλογικό χρόνο. Πρέπει η αντιπαράθεση να πάει αλλού. Πρέπει πάει στη λάσπη, στην απόλυτη δηλητηρίαση του δημόσιου βίου και της πολιτικής αντιπαράθεσης», είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας και πρόσθεσε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες και συνθήκες που αντιμετωπίζουμε αντέχει». Εκεί που οι προηγούμενοι, «έριξαν το καράβι στα βράχια», είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, «αυτή η κυβέρνηση, σε συνθήκες τέλειας καταιγίδας, αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο πρωθυπουργός, κρατάει το τιμόνι σταθερά».

