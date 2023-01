Βούτσης: Είναι ντροπή του Μητσοτάκη, κάποιοι συγκρούστηκαν με τη Χρυσή Αυγή Ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι στελέχη του είχαν πει ότι όλες οι ψήφοι είναι καλοδεχούμενες, όταν ήταν διακυβέρνηση για την εφαρμογή της απλής αναλογικής Ελένη Γκρήγκοβιτς 27.01.2023, 15:40 Νέα ένταση δημιουργήθηκε προς το τέλος της ομιλίας του πρωθυπουργού στην ολομέλεια της βουλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι στελέχη του είχαν πει ότι όλες οι ψήφοι είναι καλοδεχούμενες, όταν ήταν διακυβέρνηση για την εφαρμογή της απλής αναλογικής. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Βούτση, ο οποίος ζήτησε να απαντήσει επί προσωπικού. Ωστόσο, αυτό απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, προχωρώντας στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ο Νίκος Βούτσης, αφού δεν πήρε τον λόγο, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστηρίζοντας, ότι «ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε το ψεύδος και τη λάσπη, λέγοντας ότι είχα χρησιμοποιήσει τη ψήφο της Χρυσής Αυγής και αυτό για να δημιουργήσει εντυπώσεις». Πρόσθεσε δε, πως κατά τη γνώμη του, αυτό δεν έγινε τυχαία. Ο κ. Βούτσης, υπενθύμισε ότι η Χρυσή Αυγή, τότε δεν είχε ψηφίσει την απλή αναλογική και ουδέποτε της ζητήθηκε. Σημείωσε επίσης, ότι ο ίδιος προσωπικά έχει δώσει αγώνες κατά της Χρυσής Αυγής, που σήμερα η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. «Τις συγκρούσεις με τη Χρυσή Αυγή, κάποιοι τις έδωσαν» και υπογράμμισε ότι με δική του πρωτοβουλία ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, είχε κατηγορηθεί για «εσχάτη προδοσία» όταν ζήτησε ουσιαστικά να προβούν οι στρατιωτικές δυνάμεις σε πραξικόπημα. «Είναι ντροπή του κ. Μητσοτάκη, αυτό το επιχείρημα δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τη φαρέτρα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πέντε χρόνια», ενώ απέδωσε την – όπως τη χαρακτήρισε- επίθεση στο πρόσωπο του, σε αμηχανία και νευρικότητα. Ειδήσεις σήμερα: Γεωργιάδης: Η ανάρτησή του για τους φίλους των γονιών του που τον στήριξαν Μάικλ Σάνον: Στο πλευρό του Άλεκ Μπάλντουιν για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς- «Είναι ένας εφιάλτης» Ρούλα Πισπιρίγκου: Αίτηση για αποφυλάκιση κατέθεσε ο Κούγιας για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας Ελένη Γκρήγκοβιτς 27.01.2023, 15:40 BEST OF NETWORK 27.01.2023, 14:00 27.01.2023, 12:05 27.01.2023, 12:20 27.01.2023, 10:02 27.01.2023, 09:56 27.01.2023, 13:00

