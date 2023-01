Γιάνης Βαρουφάκης: Ανακοίνωσε από την Κούβα γιατί το ΜέΡΑ25 υπερψηφίζει την πρόταση δυσπιστίας «Δεν αρκεί να φύγει ο κ. Μητσοτάκης αν δεν υπάρξει μια πάταξη της ολιγαρχικής παρακρατικής εξουσίας» Ελένη Γκρήγκοβιτς 27.01.2023, 09:33 Από την Κούβα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης υπογραμμίζει το πραγματικό διακύβευμα των ημερών πίσω από τις στημένες κοκορομαχίες: «δεν αρκεί να φύγει ο κ. Μητσοτάκης. Μομφή στην ολιγαρχία, στις μυστικές της υπηρεσίες, στις ψευτοαγορές που λεηλατούν τον κόσμο, και γι’ αυτό χρειάζονται οι παρακολουθήσεις, για να γίνεται το αλισβερίσι και το παιχνίδι της διανομής των προσόδων που βγαίνουνε από το αίμα του ελληνικού λαού». Σημειώνεται ότι επειδή λείπει στο εξωτερικό ο Γιάνης Βαρουφάκης, στη διαδικασία των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών θα τον αντικαταστήσει η Σοφία Σακοράφα. Το ΜεΡΑ25, θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε τη Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας. Ολόκληρη η δήλωση του Γραμματέα του ΜέΡΑ25 από την Αβάνα για την συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή: Σε οποιαδήποτε χώρας Πρωθυπουργός πιανόταν στα πράσα να παρακολουθεί τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τους ίδιους του τους Υπουργούς, προέδρους κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα είχε εκδιωχθεί από το ίδιο του το κόμμα κακήν κακώς. Προφανώς το ΜέΡΑ25 ψηφίζουμε υπέρ της μομφής, της δυσπιστίας της Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.. Το ερώτημα, όμως, δεν ήταν απλά αυτό. Πώς μπορεί να υπάρξει μια παλλαϊκή μομφή εναντίον του ολιγαρχικού κατεστημένου το οποίο δημιουργεί Μητσοτάκηδες, αυτό είναι το ζήτημά μας. Δεν αρκεί να φύγει ο κ. Μητσοτάκης αν δεν υπάρξει μια πάταξη της ολιγαρχικής παρακρατικής εξουσίας, κάτι για το οποίο εμείς καταθέτουμε τη δική μας μομφή, ως ένα μικρό κόμμα, το ΜέΡΑ25, ένα μικρό κομμάτι, όμως, που λέει μεγάλες αλήθειες. Δεν φτάνει να φύγει ο Μητσοτάκης. Μομφή στην ολιγαρχία, στις μυστικές της υπηρεσίες, στις ψευτοαγορές που λεηλατούν τον κόσμο και γι’ αυτό χρειάζονται οι παρακολουθήσεις για να γίνεται το αλισβερίσι και το παιχνίδι της διανομής των προσόδων που βγαίνουν από το αίμα του ελληνικού λαού Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Βίντεο: Η στιγμή της επιχείρησης της ΟΠΚΕ στο σπίτι του αρχηγού των διαρρηκτών του Ωρωπού Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο» Ελένη Γκρήγκοβιτς 27.01.2023, 09:33 BEST OF NETWORK 26.01.2023, 12:56 27.01.2023, 07:27 27.01.2023, 08:14 26.01.2023, 23:25 26.01.2023, 23:26 25.01.2023, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )