Δημοσκόπηση MRB – Η «ακτινογραφία» των αναποφάσιστων

Tις προθέσεις των αναποφάσιστων καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN. Να θυμίσουμε πως στο πρώτο μέρος καταγράφηκε προβάδισμα της ΝΔ 6,4 μονάδων στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων. Σημειώνεται πως στα μέσα Δεκεμβρίου η διαφορά των δύο κομμάτων, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ίδια εταιρεία ήταν 5,7%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε πριν κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση μομφής. Σύμφωνα με τα ευρήματα η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται στην πρόθεση ψήφου, ενώ «μάχη» για την είσοδο στη Βουλή πρόκειται να δώσουν το ΜέΡΑ 25 και οι «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη, αν επιτραπεί η συμμετοχή τους στις επερχόμενες εκλογές. Πιο συγκεκριμένα στην απλή πρόθεση ψήφου η διαφορά των ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ είναι 5,9%. Πιο συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 24,3% το ΠΑΣΟΚ 10,5%, το ΚΚΕ 5,0%, η Ελληνική Λύση 4,4%, το ΜΕΡΑ25 2,9%. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq35daanfnzl) Από την άλλη πλευρά στην πρόθεση επί των εγκύρων η ΝΔ συγκεντρώνει 32,7% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 26,3% με τη μεταξύ τους διαφορά να διαμορφώνεται στις 6,4 μονάδες. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,4% και το ΚΚΕ με 5,4%. Η Ελληνική Λύση είναι το επόμενο κόμμα με 4,8% ενώ το Μέρα25 συγκεντρώνει 3,1% και το κόμμα «Έλληνες» 2,7%. Τα κριτήρια ψήφου των αναποφάσιστων Στο δεύτερο μέρος της μέτρησης, καταγράφονται τα κριτήρια ψήφου των αναποφάσιστων (ανέρχονται στο 16%), το τι κυβέρνηση επιθυμούν μετά τις εκλογές 2023, αλλά και το πώς κρίνουν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Οι αναποφάσιστοι, σε ποσοστό 86,2% θα ψηφίσουν με κριτήριο την ακρίβεια, σε ποσοστό 81,8% με κριτήριο τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, σε ποσοστό 74,3% με κριτήριο την εγκληματικότητα, σε ποσοστό 68,3% με κριτήριο τα ελληνοτουρκικά και σε ποσοστό 48,3% τις υποκλοπές. Πώς κρίνουν οι αναποφάσιστοι τα μέτρα στήριξης Σε ποσοστό 68,5% οι αναποφάσιστοι εκτιμούν πως η κυβέρνηση έχει λάβει λιγότερα μέτρα από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ το 15% απαντά πως η κυβέρνηση έλαβε μέτρα στήριξης που της επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Το 5,1% θεωρεί πως η κυβέρνηση ήταν… περισσότερο γενναιόδωρη απ όσο έπρεπε. Τι κυβέρνηση θέλουν οι αναποφάσιστοι Σε ποσοστό 25% οι αναποφάσιστοι θέλουν οικουμενική κυβέρνηση μετά τις εκλογές, σε ποσοστό 12% κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ, σε ποσοστό 6,6% κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και σε ποσοστό 6% κυβέρνηση ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο σενάριο συνεργασίας προτιμούν Στο σύνολο του δείγματος στο οποίο διενεργήθηκε η δημοσκόπηση και σε περίπτωση που δεν προκύψει κυβέρνηση ούτε στις πρώτες, ούτε στις δεύτερες εκλογές: Το 20,1% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Το 15,2% κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Το 9,6% κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και μικρότερα κόμματα της αριστεράς Το 6,6% κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ με ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα της Δεξιάς. Κυβέρνηση συνεργασίας ή νέες εκλογές; Το 49,4% απαντά πως θέλει κυβέρνησης συνεργασίας που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, την ώρα που το 43,9% ζητεί διεξαγωγή νέων εκλογών. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, το 58% θέλει νέες εκλογές και το 35% κυβέρνηση συνεργασίας. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 62% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας και το 35% νέες εκλογές. Ως προς τους αναποφάσιστους, το 51,9% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας εάν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 39,8% θέλει τη διεξαγωγή νέων εκλογών. Ποιο κόμμα θα ήθελαν να επικρατήσει στις εκλογές 2023 Το 36,8% θέλει να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς εκλογές έστω και με μία ψήφο, ενώ το 30% θέλει επικράτηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Κανένα κόμμα», απαντά το 19,8%, «άλλο κόμμα», απαντά το 9%. Στον αντίποδα, το 36,6% θα ήταν ενοχλημένο εάν η ΝΔ κέρδιζε τις εκλογές έστω και με μια ψήφο διαφορά, ενώ το 35,1% θα ήταν ενοχλημένο σε περίπτωση επικράτησης του ΣΥΡΙΖΑ. «Κανένα κόμμα», απαντά το 17,4%, «άλλο κόμμα», το 3,6%. Ακόμη η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 72,3% συσπείρωση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει συσπείρωση 70,8%. Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 38,8% (άνοδος 0,7 μονάδων σε σχέση με το Νοέμβριο), ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 30,4% (άνοδος 1,2 μονάδας σε σχέση με το Νοέμβριο). «Κανένας από τους 2 απαντά το 25% (25,7% το Νοέμβριο). Κατά τα άλλα, οι πολίτες σε ποσοστό 88,6% απαντάνε πως θα ψηφίσουν με κριτήριο το θέμα της ακρίβειας, το 82,8% με κριτήριο τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, το 75,3% με κριτήριο τα θέματα εγκληματικότητας και ασφάλειας, το 73,3% με κριτήριο τα ελληνοτουρκικά και την αντιμετώπιση των διμερών θεμάτων και το 51,3% με κριτήριο το θέμα των υποκλοπών. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες σε ποσοστό 45,2% έχουν αρνητική εικόνα για τον Κωνσταντίνο Γλύξμπουργκ, ενώ το 31,6% θετική εικόνα. Το 23,2% απαντά πως δεν ξέρει. Τα βασικότερα προβλήματα Ακρίβεια 46,3% Έλλειψη διαφάνειας 15,6% Ανεργία 11,3% Ελληνοτουρκικά 8,2% Πόλεμος στην Ουκρανία 4,8% Τι λένε για το καλάθι του νοικοκυριού Στην απάντηση εάν το «Καλάθι του νοικοκυριού» θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 69,5% απαντά σίγουρα ή μάλλον όχι (46,3% σίγουρα όχι, 23,2% μάλλον όχι) και το 26,1% απαντά σίγουρα ή μάλλον ναι (6,7% σίγουρα ναι, 19,4% μάλλον ναι). Επιπρόσθετα, το 50,3% απαντά πως η κυβέρνηση έχει λάβει λιγότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας, ενώ το 42,1% απαντά είτε πως έλαβε όσα μέτρα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά, ή ότι ξεπέρασε οικονομικές δυνατότητες. Δείτε το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB:

