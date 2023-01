Διάλογος Μητσοτάκη – Τσίπρα για την επιστολή Ράμμου – «Δεν υπάρχουν ονόματα, πού τα βρήκατε;» Έντονος διάλογος του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης – «Στην επιστολή που μου έστειλε εμένα ο κ. Ράμμος δεν υπήρχαν ονόματα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης Έντονος διάλογος μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα σημειώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή, απευθύνθηκε στον κ. Τσίπρα και τον ρώτησε πού βρήκε τα ονόματα που ανέφερε και όπως είπε εμπεριέχονταν στην επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου. «Σας ρωτάω κάτι απλό κ. Τσίπρα. Στην απόρρητη επιστολή που αποκαλύψατε, υπήρχαν ονόματα ή όχι;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας πως «και σας ρωτώ γιατί στην επιστολή που μου έστειλε εμένα ο κ. Ράμμος δεν υπήρχαν ονόματα». Στο σημείο εκείνο τον λόγο έλαβε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος από το έδρανό του είπε: «ο κ. Ράμμος απαντούσε σε επιστολή που έστειλα στις 28/12 και η οποία είχε συγκεκριμένα ονόματα. Είχε αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα τα οποία αφορούσαν στην επιστολή που του έστειλα εγώ στις 28/12 κ. Μητσοτάκη. Μην επιχειρείτε να παίξουμε εδώ τις κουμπάρες κ. Μητσοτάκη. Θα απαντήσετε εσείς στα ερωτήματα που σας έθεσα και δεν θα θέτετε εσείς ερωτήματα, είστε κατηγορούμενος». Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την ομιλία του λέγοντας: «κατά συνέπεια επιβεβαίωσε ο κ. Τσίπρας ότι στην επιστολή την οποία έλαβε, ότι δεν υπήρχαν ονόματα». Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο» Australian Open, Κατσάνοφ – Τσιτσιπάς 1-3: Στον τελικό για τον τίτλο ο Στέφανος! BEST OF NETWORK 27.01.2023, 14:00 27.01.2023, 12:05 27.01.2023, 12:20 27.01.2023, 10:02 27.01.2023, 09:56 27.01.2023, 13:00

