Κικίλιας: Πάνω από 1 δισ. ευρώ έσοδα θα φέρουν το 2023 οι απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ

Περισσότερους από 1 εκατομμύριο ταξιδιώτες και πολύ πάνω από 1 δισ. ευρώ έσοδα αναμένεται να φέρουν στην Ελλάδα την επόμενη σεζόν οι απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ. «Από τις 11 Μαρτίου έρχεται η πρώτη πτήση της Delta από τη Ν. Υόρκη και – προσέξτε- μέχρι τώρα έχουν ήδη ανακοινωθεί 56 πτήσεις την εβδομάδα από ΗΠΑ και Καναδά. Καθώς θα εξελίσσεται ο χειμώνας και η άνοιξη θα προστίθενται και άλλες πτήσεις» είπε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι η τελευταία απευθείας πτήση της προηγούμενης σεζόν από ΗΠΑ ήταν στις 10 Γενάρη, που σημαίνει ότι πλέον η Αθήνα υποδέχεται Αμερικανούς ταξιδιώτες σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, αναφορικά με τις υψηλές επιδόσεις που καταγράφει η πρωτεύουσα στον τουρισμό, ο Υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα όλων των ανθρώπων του κλάδου, της πρωτογενούς παραγωγής, του εμπορικού κόσμου και του ΕΟΤ που πραγματοποιεί καμπάνιες 12 μήνες τον χρόνο. «Ειδικά οι Αμερικανοί ταξιδιώτες, πρώτον μένουν πολλές ημέρες στην Αθήνα και δεύτερον- όπως μου λένε οι καταστηματάρχες- οι τουρίστες αυτοί είναι high spenders και δεν ρωτούν καν πόσο κάνει κάτι πριν το αγοράσουν. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτό. Παράλληλα τα προϊόντα από την ελληνική γη καταναλώνονται στα ξενοδοχεία, στα resort και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στηρίζεται μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, της μεσαίας τάξης. Επίσης, η κατασκευή, αφού 8 στις 10 επενδύσεις πλέον στη χώρα είναι τουριστικές. Επενδύσεις σε υποδομές αλλά και σε ξενοδοχεία και resort. Επομένως μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους», είπε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τις προβλέψεις για την ερχόμενη τουριστική περίοδο επεσήμανε ότι η εικόνα που υπάρχει από τον αριθμό των προκρατήσεων είναι εξαιρετική με τις επιδόσεις του 2023 να αναμένονται καλύτερες από αυτές του 2022, ειδικά τους πρώτους μήνες, καθώς πέρυσι η παραλλαγή «Όμικρον» και ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτέλεσαν σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες. Ωστόσο- παρά τις κρίσεις- με στρατηγική και σκληρή, συλλογική δουλειά, τα ταξιδιωτικά έσοδα του 2022 προσεγγίζουν τα 18 δις ευρώ. Τέλος, όσον αφορά τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας, ο Υπουργός δήλωσε ότι πρόκειται για κίνηση τακτικισμού του ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτή η εικόνα λάσπης, πολύ υψηλών τόνων, εκατέρωθεν προσωπικών κατηγοριών, ο τρόπος με τον οποίο η μείζονα αντιπολίτευση θεωρεί ότι θα εργαλειοποιήσει ένα θέμα σε προεκλογικό χρόνο, βγαίνει προς τα έξω, στην κοινωνία και στους πολίτες, και δεν με εκφράζει, δεν με αντιπροσωπεύει. Είναι προφανές ότι με αυτόν τον τρόπο οι κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δε θέλουν να χυθεί φως σε μία πολύ σημαντική και πολύ σοβαρή υπόθεση, στην οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από έξι μήνες πήρε δύσκολες αποφάσεις και ο ίδιος κίνησε τις διαδικασίες και ως προς την ελληνική δικαιοσύνη και ως προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη διερεύνηση του θέματος» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας. Ειδήσεις σήμερα: Αίτηση αποφυλάκισης της Πισπιρίγκου για τους τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας κατέθεσε ο ΚούγιαςΡώτησαν ξανά τον Τσιτσιπά για την Μάργκο Ρόμπι: «Το μυαλό μου είναι τώρα στον δικό μου κόσμο» Viral η κολώνα της ΔΕΗ που έχει «φυτρώσει» σε μπαλκόνι στην Ξάνθη!

