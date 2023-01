Κορυφώνεται η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή – Δείτε live Ακολουθεί η σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα – Το απόγευμα η ονομαστική ψηφοφορία Χρήστος Μπόκας 27.01.2023, 09:25 UPD: 27.01.2023, 11:59 2 ΣΧΟΛΙΑ Με την σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών κορυφώνεται αυτή την ώρα η τριήμερη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Δείτε live Δημήτρης Κουτσούμπας: Κανείς δεν θα αποφύγει απόδοση ευθυνών Μομφή για το σύνολο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής αλλά και για την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση. «Ακούσαμε πολλά, επι της ουσίας τίποτα» είπε αρχικά ο κ. Κουτσούμπας για να προσθέσει αναφορικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων «Νομίζετε ότι ξεμπερδέψατε με μια συγγνώμη και μια εξεταστική παρωδία; Κανείς δεν θα αποφύγει απόδοση ευθυνών». Ο γγ του ΚΚΕ είπε μεταξύ άλλων πως «εμείς καταθέτουμε μομφή για την οικονομία, τους μισθούς και τις συντάξεις που παραμένουν στον πάτο παρά τα ψίχουλα που δίνετε» ενώ απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ είπε «Γιατί δεν ασκήσατε μομφή για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας; Αλλά τι μομφή να καταθέσετε. Εσείς λέγατε ότι θα λογαριαστείτε μετά και εκλιπαρούσατε για υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής. Γιατί δεν καταθέσατε μομφή για τον πόλεμο στην Ουκρανία; Εσείς βάλατε πλάτη για να μετατραπεί η χώρα σε μια απέραντη αμερικανονατοικη βαση. Μαζί με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε το ψήφισαμα για αύξηση εξοπλισμών προς αντιδραστικό καθεστώς Ζελενσκι». «Βάζετε πλάτη με τις δυνάμεις που έχετε στο συνδικαλιστικό κίνημα για να εφαρμοστούν οι αντεργατικές ρυθμίσεις» είπε συνεχίζοντας την επίθεσή του προς τον ΣΥΡΙΖΑ για να προσθέσει «Τι άλλη πρόταση μομφής να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Μας λένε ότι στόχο έχουν να επαναφέρουν τη ΝΔ στον ίδιο δρόμο απ τον οποίο δήθεν έχει λοξοδρομήσει. Και τι δεν έχουμε ακούσει αυτές τις ημέρες. Για τις αξίες του αστικού κόσμου που δήθεν χάνει η ΝΔ. Για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Λες και ότι έκανε η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης στο ζήτημα των υποκλοπών και σε άλλα ζητήματα είναι μια κάποια παραφωνία και παρέκκλιση από τον ιστορικό βίο της παράταξης. Όχι είναι η φυσική του συνέχεια» «Τα σκάνδαλα όσα βγαίνουν στη φόρα σας ενδιαφέρουν μόνο για τις προεκλογικές σας σκοπιμότητες και να κρύβονται οι στρατηγικές σας συγκλίσεις και να μένει στο απυρόβλητο η μόνιμη εξαθλίωση του λαού» είπε «Αλήθεια, το δίλημμα είναι μεταξύ του αντιλαϊκού know how του κ. Μητσοτάκη και του υποκριτικού «χαου το» του κ. Τσίπρα; Ελεος» ανέφερε μεταξύ άλλων κλείνοντας την τοποθέτησή του. Σοφία Σακοράφα: Οι υποκλοπές είναι βαρύ έγκλημα κατά της Δημοκρατίας Στη τελική ευθεία μπαίνει η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, με τον λόγο πλέον να παίρνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Από το βήμα της βουλής, εκπροσωπώντας το ΜέΡΑ25, η Σοφία Σακοράφα (αντικαθιστά τον Γιάνη Βαρουφάκη, καθώς είναι στην Κούβα), εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση προς την κυβέρνηση αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Σακοράφα δήλωσε ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι διαρκής και καθημερινός, ειδικά όσον αφορά την υπόθεση υποκλοπών. Μιλώντας για τις δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη, σημείωσε ότι «είδαμε στελέχη που φάνηκε ότι παρακολουθούνται να μην αντιδρούν και να είναι σχεδόν ευτυχισμένοι που έγινε αυτό. Ούτε ίχνος αξιοπρέπειας, εκτός αν πρόκειται για το Σύνδρομο της Στοκχόλμης». Όπως είπε, η υπόθεση υποκλοπών, είναι ένα βαρύ έγκλημα κατά της δημοκρατίας, θα ήταν ένα πολιτικό κακούργημα αν υπήρχε αυτή η ορολογία. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσφορία της για τις συνεχείς «βολές» μεταξύ των βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σημείωσε ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος από το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζει καθημερινά σοβαρά προβλήματα αλλά δεν βγαίνει στους δρόμους, διότι έχει χάσει κάθε ελπίδα. Επιτιθέμενη στον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Σακοράφα είπε, πως το κόμμα της έχει προσκαλέσει την Αξιωματική Αντιπολίτευση, για προεκλογικές δεσμεύσεις, να παρουσιάσει το πρόγραμμα του. Αναρωτήθηκε, πώς θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν αύριο «πέσει» η κυβέρνηση. Τόνισε επίσης, ότι χρησιμοποιείται ο όρος «δικαιοσύνη παντού», όμως, διερωτήθηκε, πως θα εφαρμόσετε τη δικαιοσύνη όταν έχετε νομοθετήσει το χρηματιστήριο ενέργειας και καταληστεύει τα νοικοκυριά, όταν έχει εφαρμόσει τον Ηρακλή για τα κόκκινα δάνεια και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. «Θα τα πάρετε με ένα νόμο και ένα άρθρο πίσω;», κατέληξε. Η κ. Σακοράφα, στο τέλος της ομιλίας της, ανακοίνωσε ότι το κόμμα της θα υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας επειδή ούτως ή άλλως μεμφόμαστε το σφιχταγκάλιασμα κράτους με την ολιγαρχία και το παρακράτος. Ειδήσεις σήμερα: Επιμένουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ποιες περιοχές θα πληγούν τις επόμενες ώρες Μητσοτάκης: Αντεπίθεση από τη Βουλή και εφ’ όλης της ύλης σύγκριση με τον Τσίπρα Ο Τζέραρντ Μπάτλερ παραλίγο να σκοτώσει τη Χίλαρι Σουάνκ, ενώ έκανε… στριπτίζ Χρήστος Μπόκας 27.01.2023, 09:25 UPD: 27.01.2023, 11:59 2 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 27.01.2023, 12:30 27.01.2023, 11:25 27.01.2023, 12:20 27.01.2023, 10:02 27.01.2023, 09:56 27.01.2023, 13:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )