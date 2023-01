Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην επιστολή Ράμμου δεν υπάρχουν ονόματα, πού τα βρήκατε κ. Τσίπρα;

Μία εφ’ όλης της ύλης σύγκριση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το «μηδενικό αποτέλεσμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», όπως είπε, έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τον κ. Τσίπρα να απαντήσει για τα fake news στην υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο, να αποκαλύψει «πού πήγαν τα χρήματα» στην υπόθεση με τον κ. Καλογρίτσα αλλά και για την σύγκριση της οικονομικής πορείας της χώρας επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΝΔ. «Πόση είναι η ανάπτυξη τα χρόνια που κυβερνά εμείς; Διπλάσια και τριπλάσια του μέσου όρου της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Για την επιστολή Ράμμου Κατά την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε στην αποκάλυψη ότι στην επιστολή του Χρήστου Ράμμου δεν υπήρχαν τα ονόματα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας στην υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μηστοτάκης, Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή, απευθύνθηκε στον κ. Τσίπρα και τον ρώτησε πού βρήκε τα ονόματα που ανέφερε και όπως είπε εμπεριέχονταν στην επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου. «Σας ρωτάω κάτι απλό κ. Τσίπρα. Στην απόρρητη επιστολή που αποκαλύψατε, υπήρχαν ονόματα ή όχι;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας πως «και σας ρωτώ γιατί στην επιστολή που μου έστειλε εμένα ο κ. Ράμμος δεν υπήρχαν ονόματα». Δείτε live Στο σημείο εκείνο τον λόγο έλαβε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος από το έδρανό του είπε: «ο κ. Ράμμος απαντούσε σε επιστολή που έστειλα στις 28/12 και η οποία είχε συγκεκριμένα ονόματα. Είχε αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα τα οποία αφορούσαν στην επιστολή που του έστειλα εγώ στις 28/12 κ. Μητσοτάκη. Μην επιχειρείτε να παίξουμε εδώ τις κουμπάρες κ. Μητσοτάκη. Θα απαντήσετε εσείς στα ερωτήματα που σας έθεσα και δεν θα θέτετε εσείς ερωτήματα, είστε κατηγορούμενος». Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την ομιλία του λέγοντας: «κατά συνέπεια επιβεβαίωσε ο κ. Τσίπρας ότι στην επιστολή την οποία έλαβε, ότι δεν υπήρχαν ονόματα». Γιατί δεν μηνύετε τον κ. Καλογρίτσα; «Δεν επιτρέπεται τα στελέχη σας να αναπαράγουν διαρκώς fake news» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Κάποια στιγμή από τώρα μέχρι τις εκλογές να απαντήσετε αν θα γκρεμίσετε το φράχτη; Είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να μπορέσω να εκμαιεύσω μία απάντηση από εσάς. Τόσα ντιμπέιτ έγιναν στη Βουλή» συμπλήρωσε. «Εξακολουθείτε να καλύπτετε και σήμερα τον κ. Παππά που δικάζεται για το σκάνδαλο του στημένου διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες; Ποιος είναι ο περίφημος Α2 μέτοχος του syriza channel; Την εμπλοκή είχε ο κ. Αρτεμίου; Τι τεχνογνωσία σας προσέφερε; Πείτε μας που πήγαν τα λεφτά του εκλεκτού σας κατασκευαστή κ. Καλογρίτσα;» ρώτησε εκ νέου τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρωθυπουργός. «Διότι έρχεται ο κ. Καλογρίτσας και λέει στη βουλή επί λέξει “Πολάκη μη φωνάζεις, είσαι βουλευτής με το κόμμα που μου έφαγε τα λεφτά, είσαι βουλευτής με τα λεφτά μου”. Γιατί δεν κάνετε μήνυση; Κάντε του μήνυση αν τολμάτε, αν είναι ψέμα όλα αυτά. Που πήγαν τα λεφτά θα μάθουμε; Βαριά κουβέντα ε; Όλοι σας λέει βουλευτές με τα λεφτά μου και δεν τον μηνύετε; Να μας πείτε τη σχέση σας με τον κ. Καλογρίτσα, με τον κ. Αρτεμίου και με τη Βενεζουέλα. Αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε το ελληνικό κοινοβούλιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει ποτέ χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα; Μπορείτε; Κρατείται και αυτό. Εμείς κ. Τσίπρα μένουμε Ευρώπη, χωρίς ερωτηματικό, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Το ερώτημα είναι αν εσείς μένετε Μαδούρο. Θα απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα πολύ σύντομα» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το μεταναστευτικό και τους εξοπλισμούς «Δεν τιμά το κοινοβούλιο συνολικά η συμπεριφορά σας. Να σέβεστε ότι δημοκρατία είναι ο κανόνας της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων και να ακούστε με σεβασμό τους ομιλητές» είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, «απαντώντας» έτσι στις συνεχείς παρεμβάσεις βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την διάρκεια της ομιλίας του. «Είπα ότι η σημερινή συζήτηση αποτελεί όχι μόνο ευκαιρία να συγκρουστούμε αλλά και για να συγκριθούμε. Δεν θα αντιπαραβάλω όσα έγιναν επί των ημερών μας με το δικό σας μηδενικό αποτέλεσμα» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Την απορία σας αν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα την απαντήσαμε στην πράξη. Επί των δικών σας ημερών το 75% των προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, έμπαιναν από τα ελληνικά σύνορα. Επί δικών μας ημερών ο αριθμός αυτός από το 75% πήγε στο 5%. Τα αίσχη της Μόριας και της Ειδομένης έδωσαν τη θέση τους σε ανθρώπινες δομές. Και τα νησιά μας, τα τόσο πολύπαθα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έχουν επιτέλους ανακουφιστεί οριστικά από το πρόβλημα το οποίο μας κληρονομήσατε». «Μιλήσατε για το τι έγινε στο πεδίο των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαι υπερήφανος που προΐσταμαι κυβέρνησης που θωρακίζει τη χώρα. Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε. Που νομίζετε ότι είμαστε; Το Λουξεμβούργο είμαστε; Δεν βλέπετε το γείτονα απέναντι; Και αφήνετε άθλια υπονοούμενα κάνοντας συγκρίσεις με άλλες εποχές. Αν ψάχνετε συνοδοιπόρους του Τσοχατζόπουλου στο δικό σας κόμμα είναι» τόνισε ο πρωθυπουργός. «Όλα έγιναν χωρίς μεσάζοντες. Επειδή είπατε τάχα δεν ενισχύουμε την εθνική μας αμυντική βιομηχανία. Επισκέφτηκα την ΕΑΒ. Την είχατε διαλύσει την ΕΑΒ κ. Τσίπρα. Και μόλις πριν από τρεις ημέρες το 5ο f16 viper πέταξε για τα Χανιά. Θέλετε να θυμηθώ την κατάσταση των Ναυπηγείων της χώρας μας τα οποία ήταν και τα δύο στα πρόθυρα της κατάρρευσης; Αυτή η κυβέρνηση έσωσε και το Σκαραμαγκά και την Ελευσίνα» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Η νέα μας εθνική ισχύς αποτυπώνεται και στην επέκταση των χωρικών υδάτων και στις συμφωνίες θαλασσίων ζωνών και στις έρευνες υδρογονανθράκων. Όλες αυτές οι επιλογές φάνταζαν δύσκολες αν όχι απίθανες το καλοκαίρι του 2019. Η Ελλάδα ενισχύθηκε σε όλα τα διεθνή φόρα. Σήμερα έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση του ευρωπαϊκού ψηφιακού διαβατηρίου, στην ίδρυση του ταμείου ανάκαμψης, στην πρόσφατη καθιέρωση πλαφόν στον φυσικό αέριο». Για την οικονομία «Επί υπουργίας Τσακαλώτου η ανάπτυξη ήταν 0,5%, ουραγοί στην ΕΕ. Το κατάλαβαν οι Έλληνες στο πετσί τους. Πόση είναι η ανάπτυξη τα 4 χρόνια που κυβερνούμε εμείς; Διπλάσια και ενιότε τριπλάσια του μέσου όρου της Ευρώπης» συνέχισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του. «Στις εξαγωγές μας έχουμε φτάσει στο 40% του ΑΕΠ. Η ελληνική οικονομία μετατρέπεται σε ανταγωνιστική και εξωστρεφή και ύστερα από 11 συνεχόμενες αναβαθμίσεις – ας πει κάποιος στην εκπρόσωπό σας ότι τις αναβαθμίσεις τις καθορίζουν οι διεθνείς οίκοι – είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το τελικό βήμα και να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα» συμπλήρωσε. «Και μιας και επιλέξατε να αναφερθείτε στο περίφημο «μαξιλάρι», αποτελούσε το ενέχυρο ων δανειστών έναντι της δικής σας αναξιοπιστίας. 37 δις; 40 δις είναι σήμερα και δεν είναι «μαξιλάρι» αλλά τα αποθεματικά του ελληνικού δημοσίου» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Αλ. Τσίπρα. «Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς και πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι πολλοί συμπολίτες μας περνάνε δύσκολα ως αποτέλεσμα της ακρίβειας» συνέχισε και συμπλήρωσε «Δεν πρόκειται όμως να δεχθώ και άδικη κριτική για τα σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρνησης, γιατί μειώσαμε φόρους, την ανεργία, αυξήσαμε επενδύσεις. Και έρχονται όλα αυτά με ένα πρωτοφανές πλαίσιο στήριξης. Δεν σας είπε κανείς ότι το ελληνικό κράτος κράτησε όρθια την ελληνική επιχειρηματικότητα στα χρόνια της πανδημίας; Αυτή είναι η κατάσταση την οποία θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού». Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού: Λεπτό προς λεπτό η ομιλία του Κυριάκου ΜητσοτάκηΠαραμένετε ένας φορέας καθηλωμένος στην μιζέρια. Εμείς έχουμε κάνει λάθη από τα οποία έχουμα μάθει. Εσείς μας φέρατε στο μηδέν και θέλετε να το ξανακάνετε. Οι Έλληνες ξέρουν ότι ο τόπος έχει ανάγκη από σταθερότητα συνέπεια και συνέχεια, συγκρίνουν και κρίνουν και γι αυτό θα δώσουν στην κάλπη την ίδια απάντηση που θα δώσει η βουλη. Ισχυρή αυτοδύναμη Ελλάδα με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.Ύστερα από τη σημερινη συζητηση έχω την αίσθηση ότι όλα είναι καθαρά. Έχουμε μιλήσει για το έργο και τον αξιακό κώδικά. Η παράταξή μας είναι έτοιμη να παραλάβει τη σκυτάλη μιας δεύτερης γόνιμης τετραετίας. Όσα μεσολάβησαν ένα μόνο αποδεικνύουν: η κυβέρνηση αυτή απέδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίζει τις κρίσεις ενώ εσείς κ. Τσίπρα προκαλείτε τις κρίσεις όπως κάνατε το 2015Η κυρία Αχτσιόγλου λέει ότι η κανονικότητα δεν είναι ευκαιρία για την Αριστερά αλλά είναι για την Ελλάδα. Η Αριστερά μπορεί να έχει το όνομα αλλά η φιλελεύθερη πολιτική έχει τη χάρη γιατί η δική μας κυβέρνηση που νομοθέτησε την καταπολέμηση των διακρίσεων για τα ΑμεΑ. Εμείς προωθήσαμε στρατηγική για την προστασία των γυναικών και των παιδιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα που οργάνωσε τη σκευωρία της novartis και τώρα κάνει ότι δεν ξέρει τον Μάξιμο Σαράφη που είναι κοινός απατεώνας και εσείς θα κάνετε μαθήματα δημοκρατίας και δικάιου στη ΝΔ. Έχετε πολύ βεβαρημένο ιστορικό Το κόμμα που δια του κ. Βούτση θεωρούσε ότι οι ψήφοι δεν έχουν μυρωδιά και άρα είναι ευπρόσδεκτη η συμμαχία με τη Χρυσή Αυγή Εσείς κ. Τσίπρα δεν ήσασταν που το 2015 παραλείψατε τόσους άξιους δικαστές για να τοποθετήσετε πρόεδρο του Αρείιου Πάγου την εκλεκτή σας κυρία Θάνου που στη συνέχεια κάνατε πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής. Αυτά είνα τα επιτεύγματα που θα παραδώσουμε στην κρίση του λαού μαζί με αυτά στην παιδεία και στην υγεία Θα το ξαναπώ: δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς και πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι πολλοί συμπολίτες μας περνάνε δύσκολα. Δεν πρόκειται όμως και να δεχθώ άδικη κριτική για τη συνέπεια λόγων και έργων ότι μειώσαμε φόρους και ανεργια, αυξήσαμε επενδύσεις Το μαξιλάρι των 37 δισ. που αναφέρατε ήταν το ενέχυρο των δανειστών έναντι στη δική σας αναξιοπιστία. Τι έγινε με τις εξαγωγές; Φτάσαμε στο 40% του ΑΕΠ. Η ελληνική οικονομία μετατρέπεται σε εξωστρεφή οικονομία. Μετά από 11 αναβαθμίσεις και ας θυμίσει στην εκπροσωπό σας ότι το κάνουν οι διεθνείς οίκοι, είμαστε έτοιμοι για την επενδυτική βαθμίδα και να μειώσουμε το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις Πόση ήταν η ανάπτυξη στα χρόνια που κυβερνούσατε; Ο,5% η χαμηλότερη στην ΕΕ, μπράβο σας, ουραγοί. Πόση είναι η ανάπτυξη στα χρόνια που κυβερνούμε; Διπλάσια και ενίοτε τριπλάσια του μέσου όρου Όλες αυτές οι γεωστρατητικές συμφωνίες φάνταζαν αδύνατες το 2019 αλλά η χώρα αυτή ενισχύθηκε σε όλα τα διεθνή fora. Η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση του ευρωπαϊκού διαβατηρίου στην πανδημία, στην ίδρυση του Ταμείου Ανάπτυξης, στο πλαφόν στο φυσικό αέριο Αυτό αποτυπώνεται και στις έρευνες για την αξιοποίηση ενεργειακών πόρων νότια της Κρήτης. Αυτή η κυβέρνηση άνοιξε το θέμα, τι κάνατε εσείς; Τίποτα Τα ναυπηγεία στη χώρα ήταν και τα 2 στα πρόθυρα της κατάρρευσης και αυτή η κυβέρνηση έδωσε δουλειές σε χιλιάδες ανθρώπους και εξασφάλισε ότι το Πολεμικό Ναυτικό θα έχει αξιόμαχα πλοία Όλα αυτά έγιναν χωρίς μεσάζοντες και επειδή αφήσατε υπονοούμενα ότι δεν στήριζω την ελληνική οικονομία βρέθηκα στην ΕΑΒ που εσείς είχατε διαλύσει και μόλις πριν από 3 μέρες το 5ο F-16 Viper πέταξε από την ΕΑΒ. Κύριε Τσίπρα είμαι υπερήφανος που είμαι επικεφαλής μιας κυβέρνησης που προστατεύει αποτελεσματικά τη χώρα. Εσείς πρέπει να ντρέπεστε. Πού νομίζετε ότι είμαστε, είμαστε το Λουξεμβούργο; Δεν βλέπετε τον γείτονα μας απέναντι και μας κουνάτε το δάχτυλο και αφήνετε άθλια υπονοούμενα κάνοντας συγκρίσεις με άλλες εποχές. Τα αίσχη της Μόριας και της Ειδομένης έδωσαν τη θέση τους σε σύγχρονες δομές και έχουν μείνει μόνο 33 κέντρα και τα νησιά μας έχουν επιτέλους ανακουφιστεί οριστικά από το πρόβλημα των μεταναστών. Επί των δικών σας ημερών το 75% των προσφύγων και μετανάστων που μπήκαν στην Ευρώπη έμπαιναν από τα ελληνικά σύνορα. Επί δικών μας ημερών ο αριθμός αυτός πήγε στο 5% H σημερινή συζήτηση αποτελεί όχι μονο ευκαιρία να συγκρουστούμε αλλά και να συγκριθούμε. Να μας εξηγήσετε τη σχέση σας και με τον κ. Καλογρίτσα, και με τον κ. Αρτεμίου και με τη Βενεζουέλα. Αλήθεια μπορείτε να διαβεβαιώσετε το Κοινοβούλιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε ποτέ χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα. Να μας εξηγήσετε τη σχέση σας και με τον κ. Καλογρίτσα, και με τον κ. Αρτεμίου και με τη Βενεζουέλα. Αλήθεια μπορείτε να διαβεβαιώσετε το Κοινοβούλιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε ποτέ χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα. Γιατί δεν κάνετε μήνυση τώρα στον κ. Καλογρίτσα. Εσείς ο βαρύς μάγκας κάνετε του μήνυση αν είναι ψέμα όλα αυτά. Πού πήγαν τα λεφτά θα μάθουμε; Έρχεται ο κ. Καλογρίτσας και λέει στη Βουλή επί λέξει για να το ακούσει και ο βαρύς κ. Πολάκης: Πολάκη μην φωνάζεις, είσαι βουλευτής με το κόμμα που με έφαγε τα λεφτά, είσαι βουλευτής με τα λεφτά μου Πού πήγαν τα λεφτά του εκλεκτού σας κατασκευαστή Χρήστου Καλογρίτσα; Εξακολουθείτε να καλύπτετε τον κ. Παππά για τον στημένο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες; Θα γκρεμίσετε τον φράχτή στον Έβρο ή θα συνεχίσετε να τον φτιάχνετε; Και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσετε Δεν μπορεί ακόμα και σήμερα στελέχη του κόμματός σας να λένε ότι ο φράχτης στον Έβρο παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα Είστε αφελής ή επικίνδυνος όταν αδιαφορείτε για το εθνικό συμφέρον για να πλήξετε την κυβέρνηση Να ζητήσετε συγγνώμη για τον διασυρμό της χώρας για τον δήθεν θάνατο της μικρής Μαρίας όταν όλα τα στελέχη σας συμμετείχατε σε έναν πρωτοφανή διασυρμό όταν ο υπουργός σας έλεγε ότι είναι ψέματα. Και ήμασταν σίγουροι γιατί η ΕΥΠ μπορούσε να μας παρέχει τέτοια δεδομένα Το 2019 πριν καταρρεύσετε στις εκλογές κρατήσατε ανοιχτή τη Βουλή για μια εβδομάδα για να αλλάξετε τον Ποινικό Κώδικα και να κάνετε πλημμέλημα το αδίκημα των παρακολουθήσεων ενώ γνωρίζατε ότι παρακολουθούσατε το ΚΚΕ τον κ. Σαγιά και άλλους πολλούς που θα μάθουμε στην πορεία. Έχω μια απορία: Γιατί έχετε τα στοιχεία εσείς και όχι εγώ; Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσετε. Γιατί δεν έγινα ποτέ αποδέκτης αυτών των πληροφοριών; Μήπως γνωρίζατε από πριν τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεστε; Εσείς έχετε τα στοιχεία ,όχι εγώ. Όλα όσα επικαλούνται οι βουλευτές σας είχαν δημοσιευτεί και πριν αναλάβει ο Τσίπρας τα θρυλούμενα στοιχεία ήταν πρωτοσέλιδα σε 3 έντυπα και ιστοσελίδες προσκείμενες σοτν ΣΥΡΙΖΑ. Είτε λοιπόν υπήρξαν διαρροές απορρητων πληροφοριών από την ΑΔΑΕ είτε ο κ. Τσίπρας επέβαλε τα ονόματα. Σε αυτά τα ρυπαρά δίκτυα αναφέρομαι που διέρρεαν μέσα από την ΑΔΑΕ στοιχεία Η διαδικασία είναι εκτός πλαισίου που ορίζεται από το Σύνταγμα και τον εκτελεστικό νόμο Αν ήταν σωστή η διαδικασία τότε κάθε πολιτικός αρχηγός θα μπορούσε να πάει με καταλόγους προς ονόματα στην ΑΔΑΕ και τα ονόματα θα δίνονταν στη συνέχεια στο πανελλήνιο. Αυτή την ΕΥΠ θέλετε; Έτσι θα προασπίσουμε το απόρρητο των επικοινωνιών; Ο κ. Ράμμος είναι τέως δικαστής είναι προϊστάμενος διοικητικής αρχής Από συστάσεώς της ποτέ στην ιστορία της αρχής δεν έχει υπάρξει προσωποποιημένη ενημέρωση και αμφιβάλω αν υπάρχει και τώρα γιατί όπως σας είπα η επιστολή δεν έχει ονόματα Ο πρόεδρός της ΑΔΑΕ ενημερώνει πρόεδρο της Βουλής, αρχηγούς κομμάτων. Δεν λέει ότι δέχεται αιτήματα από άλλους ενδιαφερόμενους και όχι την δημοσίευση των απόρρητων ονομάτων Ο ιδρυτικός νόμος της ΑΔΑΕ λέει ότι υπεισέρχεται μόνο στον νόμο και όχι να εξετάζει την κρίση των δικαστών Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για να παραληφθεί με άκρως θεατρικό ο διαβόητος φάκελος μοιάζει άκρως προβληματική γιατί αυτή συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος που εμπλουτίσατε, λέει, και με άλλα στοιχεία Η δικαιοσύνη δεν είναι καλή μόνο όταν βγάζει αποφάσεις που σας βρίσκουν σύμφωνους. Σας ερωτώ αν εμπιστεύστε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή αν επικρατεί η αντίθετη άποψη. Είναι απαράδεκτες τέτοιες εκφράσεις για τους δικαστές. Η ανεξαρτησίας της ελληνικής δικαιοσύνης απαιτεί σεβασμό στους δικαστές Μητσοτάκης μετά την παρέμβαση Τσίπρα: Επιβεβαίωσε ο κ. Τσίπρας ότι στην επιστολή που έλαβε δεν υπήρχαν ονόματα Παρέμβαση Τσίπρα: Ο κ. Ράμμος απαντούσε σε επίστολη που του έστειλα εγώ. Μην επιχειρήσετε να παίξετε τις κουμπάρες Να μας πείτε αν στην επιστολή του κ. Ράμμου υπήρχαν ονόματα; Εάν δεν υπήρχαν τα ονόματα παραπλανείτε τα ονόμτα. Εγώ μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι στην επιστολή που μου έστειλε ο κ. Ράμμος ονόματα δεν υπήρχαν. Άλλη επιστολή έστειλε σε εσάς; Ένας απόρρητος φάκελος υπάρχει και τον κάνατε φέιγ βολάν. Δεν μας απαντήσατε ευθέως κ. Τσίπρα και σας ρωτώ αν στην επιστολή που σας ενεχύρισε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ υπήρχαν τα ονόματα. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στο σενάριο του ΣΥΡΙΖΑ να στήσει μια κατασκοπευτική ιστορία στα μέτρα. Που έγιναν μετά από διαρροές στα δικά σας μέσα αξιοποιώντας κάποιες σπασμωδικές, λανθασμένες κατά την άποψή μας της ανεξάρτητης αρχής. Η ενημέρωση των πολιτών για το απόρρητο θα ακολουθείται μια ξεκάθαρη διαδικασία Ο νέος νόμος της ΕΥΠ προβλέπει πια ότι στην ηγεσία της μπορούν να τοποθετούνται μόνο αξιωματικοί και διπλωμάτες Για τις υποκλοπές αλλάξαμε πρόσωπα και ψηφίσαμε πρόσφατα ένα σύγχρονο πλαίσιο χωρίς αγνοούμε τα λάθη που έγιναν αλλά και χωρίς να είναι στις προθέσεις μας να διαλύσουμε μια κρίσιμη δομή όπως η ΕΥΠ Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ακούει αυτές τις καταθέσεις και να μην νιώθει ένα σφίξιμο και να μην λέει ποτέ ξανά Δικαστές κρίνουν όσα συνέβησαν και στο Μάτι εκεί που το 2018 χάθηκαν 103 ζωές με το κράτος διαλυμμένο και αδίστακτο με στημένες συνεντεύξεις τύπου και μετά με πλαστές φωτογραφίες από δήθεν δορυφόρους για να κατηγορήσετε δήθεν εμπρηστές Είναι μια ευκαιρία να συγκριθούν τα πεπραγμένα των δύο διακυβερνήσεων αλλά και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Πρόσφατα μάθατε για δικαστές στην Αθήνα μόνο που δικάζουν δύο υπουργούς σας για κατάχρηση εξουσίας και για παράβαση του δικαίου Στο θέμα αυτό (σ.σ. με τις βαλίτσες με τα χρήματα) δεν θα κρύβεστε για πολύ Από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το ζήτημα των υποκλοπών απευθύνθηκα στον ελληνικό λαό. Οι απόψεις μου κρίνονται όπως και οι δικές σας. Εγώ δεν κρύβομαι κ. Τσίπρα και δεν έχω πάθει αφωνία, εσείς δεν είπατε κουβέντα για τις βαλίτσες με τα λεφτά από τον Καλογρίτσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την Ελλάδα ένα βήμα πριν το γκρεμό με ανοιχτά τα σύνορα για τους μετανάστες, με ένα αχρείαστο τρίτο μνημόνιο και με ένα δημοψήφισμα της κωλοτούμπας εσείς που μας μιλάτε για δημοκρατική ευθύνη Δεν μπορείτε να μιλήσετε για το παρελθόν σας γιατί σας κατατρέχει. Διαλέξατε την 25η Ιανουαρίου για να καταθέσετε την πρόταση δυσπιστίας γιατί αυτή συμπίπτει με την στιγμή που έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και κατά την εκτίμησή μου τελευταία και οι Έλληνες δεν θα το ξεχάσουν Την φράση ένοχος ή βλαξ την χρησιμοποίησε πρώτη φορά ο μακαρίτης Κίτσος Τεγόπουλος αναφερόμενος στον Ανδρέα Παπανδρέου που αφορούσε το σκάνδαλο Κοσκωτά που είχε εμπλοκή του κ. Μαντζουράνη. Από τα πάμπερς πήγαμε στις σακούλες O ΣΥΡΙΖΑ δηλητηριάζει τη Δημοκρατία με πρωτοφανείς ύβρεις εναντίον μου. Σήμερα κ. Τσίπρα ξεπεράσατε τον εαυτό σας Η Δημοκρατία θα προστατευθεί με τη νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας Ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε στην επίμονη πρότασή μας να έρθει στη βουλή να συγκριθούμε. Πέντε μήνες σας ζητάω να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας και επιτέλους το κάνατε Υποχρέωση της Δημοκρατίας είναι να φράσσει τον δρόμο στους οπαδού του Ναζισμού. Συμμεριζόμαστε το σύνθημα ποτέ ξανά Με αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα για το Ολοκαύτωμα ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρατηρώντας ότι ούτε αυτό δεν κατάφερε να αποσπάσει το χειροκρότημα από όλες τις πτέρυγες Η ομιλία Μητσοτάκη Τι θα πει ο Μητσοτάκης Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη θα είναι ευρύτερη και θα εμπεριέχει ως “ραχοκοκαλιά” τη σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα σε όλα τα μέτωπα. Ο πρωθυπουργός, βεβαίως, και θα αναφερθεί στην υπόθεση των υποκλοπών με συγκεκριμένες και “κοφτές” απαντήσεις για το τι έγινε, όπως μεταδίδουν συνεργάτες του. Ο κ. Μητσοτάκης, βεβαίως, θα εμμείνει και στη γραμμή ότι δεν είχε προσωπική γνώση των επισυνδέσεων που έγιναν, εξ ου και ωθήθηκε προ μηνών σε εκκαθαρίσεις στον στενό κυβερνητικό πυρήνα, ξεκινώντας από το γραφείο του. Σε αυτή τη γραμμή, σημειωτέον, βρέθηκε χθες και ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο πρωθυπουργός δεν ήταν σε γνώση της παρακολούθησής του και έκανε λόγο για “Κλουζώ” που εξαντλούν τη φαντασία τους, σε μια προσπάθεια να ρίξουν την κυβέρνηση. Υπό αυτό το πρίσμα, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι η ενότητα της ΝΔ θα παραμείνει αρραγής και υπό αυτό το πρίσμα η πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στο κενό. Με άλλα λόγια, συνεργάτες του πρωθυπουργού μιλούν για “αυτογκόλ” του κ. Τσίπρα, ο οποίος επέλεξε να σηκώσει ψηλά τον πήχη, περνώντας, όμως, κάτω από αυτόν. Ερωτήματα και crash testΕκτός αυτών, όμως, ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται και για αντεπίθεση εναντίον του κ. Τσίπρα. Ως προς την υπόθεση των υποκλοπών, αναμένεται να “καρφώσει” τον κ. Τσίπρα τόσο για τις “προνομιακές σχέσεις” με την ΑΔΑΕ, όσο και για τις αναφορές του ότι ο ίδιος είναι “επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης”. Δεν θα μείνει, όμως, μόνο εκεί ο κ. Μητσοτάκης. Με την αφορμή της αντιπαράθεσής του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα τον θέσει προ των ευθυνών για τις αποκαλύψεις στην υπόθεση Καλογρίτσα, τις “σακούλες” με τα “μαύρα” για να στηθεί το λεγόμενο “ΣΥΡΙΖΑ Channel”, αλλά και για τα περίφημα πλέον sms με τον Νίκο Παππά για τη μετοχική σύνθεση του εν λόγω καναλιού. Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στη σύλληψη του προστατευόμενου μάρτυρα της υπόθεσης Novartis “Μάξιμου Σαράφη” για υπόθεση χρηματοοοικονομικής απάτης, στη μαρτυρία του οποίου βασίστηκε, εν πολλοίς, η δίωξη των πολιτικών προσώπων στο πλαίσιο της εν λόγω υπόθεσης. Θα σταθεί, όμως, και στην υπόθεση της εργαλειοποίησης του θανάτου της ανύπαρκτης “μικρής Μαρίας” στον Έβρο. Υποθέσεις για τις οποίες, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Τσίπρας επιμελώς δεν έχει δώσει ως τώρα καμία απάντηση. Ευρύτερα, δε, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει μια συνολική σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα, στη λογική των διλημμάτων που θέτει σε όλες του τις περιοδείες. Θα περιγράψει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε μια σειρά από τομείς, από την οικονομία και την εξωτερική πολιτική ως το ψηφιακό κράτος και θα αντιπαραβάλλει τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης της ΝΔ με αυτά της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατηγορήσει, παράλληλα, τον κ. Τσίπρα ότι είναι αυτός που επιδιώκει τον διχασμό και να επαναφέρει τη χώρα σε μια λογική μετωπικής αντιπαράθεσης, την ώρα που οι πολίτες έχουν άλλες βασικές ανησυχίες. Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Βίντεο: Η στιγμή της επιχείρησης της ΟΠΚΕ στο σπίτι του αρχηγού των διαρρηκτών του Ωρωπού Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο»

