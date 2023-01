Μηταράκης: Επισκέφθηκε τη δομή της Ριτσώνας Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο – Συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Επίσκεψη στη δομή της Ριτσώνα πραγματοποίησε την Τρίτη (24/01) ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη, το Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Μάνο Λογοθέτη, το Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κ. Τάσο Μαντάγαρη και τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Αριστείδη Ματιάτο. Ειδικότερα, πραγματοποίησαν αυτοψία των συνθηκών των κτιριακών εγκαταστάσεων, των χώρων φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών κι εν γένει έλεγχο της δομής. Ειδήσεις σήμερα: Πρόβα εκλογών η σύγκρουση Μητσοτάκη με Τσίπρα – Στο κενό η πρόταση μομφής ΗΠΑ: «Καρκίνος της διεθνούς σκηνής ο Ερντογάν» – Ο Washington Examiner «καρφώνει» τον Τούρκο πρόεδρο Ο Βορίδης στέλνει… σπίτι του τον δήμαρχο Ιάσμου – Σωρεία παράνομων ενεργειών από τον «μικρό Ερντογάν» BEST OF NETWORK 27.01.2023, 18:01 27.01.2023, 17:36 27.01.2023, 13:00 27.01.2023, 19:46 27.01.2023, 19:48 27.01.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )