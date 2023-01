Μητσοτάκης: Αντεπίθεση από τη Βουλή και εφ’ όλης της ύλης σύγκριση με τον Τσίπρα

Προετοιμασμένος για τη σύγκρουση κορυφής με τον Αλέξη Τσίπρα προσέρχεται σήμερα στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέβαλε χθες τη δεύτερη μέρα της περιοδείας του στην Κρήτη, αλλά και τη σημερινή προγραμματισμένη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να είναι παρών στη Βουλή κατά την κορύφωση της διαδικασίας της πρότασης μομφής που έχει καταθέσει εις βάρος της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη θα είναι ευρύτερη και θα εμπεριέχει ως “ραχοκοκαλιά” τη σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα σε όλα τα μέτωπα. Ο πρωθυπουργός, βεβαίως, και θα αναφερθεί στην υπόθεση των υποκλοπών με συγκεκριμένες και “κοφτές” απαντήσεις για το τι έγινε, όπως μεταδίδουν συνεργάτες του. Ο κ. Μητσοτάκης, βεβαίως, θα εμμείνει και στη γραμμή ότι δεν είχε προσωπική γνώση των επισυνδέσεων που έγιναν, εξ ου και ωθήθηκε προ μηνών σε εκκαθαρίσεις στον στενό κυβερνητικό πυρήνα, ξεκινώντας από το γραφείο του. Σε αυτή τη γραμμή, σημειωτέον, βρέθηκε χθες και ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο πρωθυπουργός δεν ήταν σε γνώση της παρακολούθησής του και έκανε λόγο για “Κλουζώ” που εξαντλούν τη φαντασία τους, σε μια προσπάθεια να ρίξουν την κυβέρνηση. Υπό αυτό το πρίσμα, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι η ενότητα της ΝΔ θα παραμείνει αρραγής και υπό αυτό το πρίσμα η πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στο κενό. Με άλλα λόγια, συνεργάτες του πρωθυπουργού μιλούν για “αυτογκόλ” του κ. Τσίπρα, ο οποίος επέλεξε να σηκώσει ψηλά τον πήχη, περνώντας, όμως, κάτω από αυτόν. Ερωτήματα και crash test Εκτός αυτών, όμως, ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται και για αντεπίθεση εναντίον του κ. Τσίπρα. Ως προς την υπόθεση των υποκλοπών, αναμένεται να “καρφώσει” τον κ. Τσίπρα τόσο για τις “προνομιακές σχέσεις” με την ΑΔΑΕ, όσο και για τις αναφορές του ότι ο ίδιος είναι “επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης”. Δεν θα μείνει, όμως, μόνο εκεί ο κ. Μητσοτάκης. Με την αφορμή της αντιπαράθεσής του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα τον θέσει προ των ευθυνών για τις αποκαλύψεις στην υπόθεση Καλογρίτσα, τις “σακούλες” με τα “μαύρα” για να στηθεί το λεγόμενο “ΣΥΡΙΖΑ Channel”, αλλά και για τα περίφημα πλέον sms με τον Νίκο Παππά για τη μετοχική σύνθεση του εν λόγω καναλιού. Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στη σύλληψη του προστατευόμενου μάρτυρα της υπόθεσης Novartis “Μάξιμου Σαράφη” για υπόθεση χρηματοοοικονομικής απάτης, στη μαρτυρία του οποίου βασίστηκε, εν πολλοίς, η δίωξη των πολιτικών προσώπων στο πλαίσιο της εν λόγω υπόθεσης. Θα σταθεί, όμως, και στην υπόθεση της εργαλειοποίησης του θανάτου της ανύπαρκτης “μικρής Μαρίας” στον Έβρο. Υποθέσεις για τις οποίες, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Τσίπρας επιμελώς δεν έχει δώσει ως τώρα καμία απάντηση. Ευρύτερα, δε, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει μια συνολική σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα, στη λογική των διλημμάτων που θέτει σε όλες του τις περιοδείες. Θα περιγράψει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε μια σειρά από τομείς, από την οικονομία και την εξωτερική πολιτική ως το ψηφιακό κράτος και θα αντιπαραβάλλει τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης της ΝΔ με αυτά της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατηγορήσει, παράλληλα, τον κ. Τσίπρα ότι είναι αυτός που επιδιώκει τον διχασμό και να επαναφέρει τη χώρα σε μια λογική μετωπικής αντιπαράθεσης, την ώρα που οι πολίτες έχουν άλλες βασικές ανησυχίες. Ειδήσεις σήμερα: Δημοσκόπηση MRB: Ανοίγει λίγο η «ψαλίδα» ανάμεσα σε ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ Καρανίκας – Γεωργιάδης: «Παρεξηγημένος υπουργός ο Άδωνις» – «Πρωτοπόρος ο Νίκος» για τη φαρμακευτική κάνναβη Netflix: Τέλος στους… τζαμπατζήδες χρήστες, «στοπ» στους δανεικούς κωδικούς

