Μιχάλης Κατρίνης: Ο τόπος δεν έχει ανάγκη την πόλωση, το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμμετέχει στην κακόγουστη παράσταση

Ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, έδωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, ο λόγος που γίνεται αυτή η συζήτηση είναι επειδή πριν από λίγους μήνες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εντόπισε απόπειρα παρακολούθησης στο κινητό του με το κακόβουλο λογισμικό Predator και αργότερα, αφού ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, έμαθε ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε το κινητό του τηλέφωνο. Ο κ. Κατρίνης, εκτίμησε ότι η αλληλουχία των γεγονότων δεν μπορεί να είναι τυχαία. Σημείωσε, ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο, από το οποίο οι αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν αποτελούν ούτε το 1% όσων πραγματικά συμβαίνουν. Δηλαδή, ότι λειτουργούσε ένα ρυπαρό είκτυο με τη διαφορά ότι αυτό οργανώθηκε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπογράμμισε ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ακολούθησε όλα τα νόμιμα και θεσμικά βήματα ώστε να μπορέσουν αν δοθούν απαντήσεις. Εξήγησε, ότι το ΠΑΣΟΚ, ζητούσε συνεχώς να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Bουλής, με αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί το κόμμα και να λέγεται ότι κουράζουμε που επιμένουμε. Η σημερινή κυβέρνηση, τόνισε, προσπάθησε να συγκαλύψει όσα έγιναν και να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πρόσθεσε ότι έχουν στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση διακεκριμένοι συνταγματολόγοι όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος ενώ, γίνεται προσπάθεια αποδόμησης και του Χρήστου Ράμμου, προέδρου της ΑΔΑΕ. Μιλώντας για τη συζήτηση και όπως εξελίχθηκε αυτές τις μέρες, έκανε λόγο για έναν διχαστικό λόγο εντός της βουλής με ύβρεις που παραπέμπει σε άλλες εποχές με εμφανή στόχο την πόλωση και τον διχασμό. Ο δικομματισμός, συνέχισε, έχει ως βασικό στόχο να εγκλωβίσει τους πολίτες βγάζοντας την εικόνα ότι η μοναδική επιλογή που έχουν είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, αυτό την πόλωση και την ένταση δεν την έχει ανάγκη ο τόπος και το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την κακόγουστη, όπως τη χαρακτήρισε, παράσταση. Δεν θα επιτρέψουμε τον δρόμο προς τις εκλογές να γίνει πεδίο μικροκομματικής αντιπαράθεσης και ρινγκ. Ο κ. Κατρίνης επιτέθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ, και υπενθύμισε, ως κυβέρνηση, βαρύνεται με εξόχως αντιθεσμικές στάσεις, επιλογές και παρεμβάσεις που συμπυκνώνονται στον διατυπωμένο στόχο για την ανάγκη «ελέγχου των αρμών της», αναφέροντας μάλιστα και χαρακτηριστικά παραδείγματα και περιστατικά όπως τις τηλεοπτικές άδειες. Ο κ.Κατρίνης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάδειξης μιας νέας κυβέρνησης που δεν θα έχει πάτρωνες ή ιδιοκτήτες. Μιας νέας κυβέρνησης που θα παίρνει αποφάσεις και θα εφαρμόζει πολιτικές για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας: «Η αυτόνομη πορεία μας είναι στρατηγική επιλογή. Και καιρός είναι να το συνειδητοποιήσουν τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, αφού δεν κατάφερε πρώτα να μας εξοντώσει, όπως επιχείρησε. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, η λαϊκή ετυμηγορία εμπεριέχει πάντα και το μήνυμα και κυρίως τη λύση. Το ΠΑΣΟΚ θα δείξει σεβασμό απέναντι στην ψήφο των πολιτών, που είναι βέβαιο ότι θα εμπεριέχει και τη λύση στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Θα διαχειριστεί με όρους σύνεσης, ευθύνης και εθνικού συμφέροντος τη δύναμη που θα του δώσουν οι πολίτες στην κάλπη. Και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η δύναμη, τόσο πιο κοντά θα έρθει η χώρα σε αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη: ένα νέο ξεκίνημα, μια συνολική επανεκκίνηση. Καλούμε τον ελληνικό λαό, στις εκλογές που έρχονται, να ανακόψει με την απόφαση και την ψήφο του τη φθορά και την παρακμή που απειλεί, πλέον, ευθέως τη χώρα και το μέλλον της». Ο κ. Κατρίνης, κατέληξε λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Βίντεο: Η στιγμή της επιχείρησης της ΟΠΚΕ στο σπίτι του αρχηγού των διαρρηκτών του Ωρωπού Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο»

