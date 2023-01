Οικονόμου: Μείωση της ανεργίας κατά 17,5% στην Ελλάδα όταν στην ΕΕ ο μέσος όρος ήταν 7,5% Στις γυναίκες η ανεργία μειώθηκε κατά 29,8% στη χώρα μας, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος ήταν 10,3%, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Η ανεργία στους νέους έως 29 ετών μειώθηκε 17,5% στην Ελλάδα, την τριετία 2019-2022, την ώρα που στην ΕΕ η μείωση κατά μέσο όρο ήταν 7,5% αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Παράλληλα, στις γυναίκες η ανεργία μειώθηκε κατά 29,8% στη χώρα μας, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος ήταν 10,3%. Συγκεκριμένα ο κ.Οικονόμου σημείωσε: «Με σχέδιο, την τριετία ’19 – ’22 η μείωση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 έως 29 ετών στην ΕΕ ήταν 7,5%, ενώ στην Ελλάδα ήταν 17,5%. Στις γυναίκες η μείωση της ανεργίας στην ΕΕ ήταν κατά μέσο όρο 10,3%, ενώ στη χώρα μας ήταν 29,8%», αναφέρει συγκεκριμένα ο κ.Οικονόμου. #Με_σχέδιο την τριετία ’19 – ’22 η μείωση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 έως 29 ετών στην Ε.Ε ήταν 7,5%, ενώ στην Ελλάδα ήταν 17,5%. Στις γυναίκες η μείωση της ανεργίας στην Ε.Ε.ήταν κατά μέσο όρο ήταν 10,3% ενώ στην χώρα μας ήταν 29,8%. @K_Hatzidakis— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) January 27, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Βίντεο: Η στιγμή της επιχείρησης της ΟΠΚΕ στο σπίτι του αρχηγού των διαρρηκτών του Ωρωπού Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο» BEST OF NETWORK 26.01.2023, 12:56 27.01.2023, 07:27 27.01.2023, 08:14 26.01.2023, 23:25 26.01.2023, 23:26 25.01.2023, 15:00

