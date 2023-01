Ο Βορίδης στέλνει… σπίτι του τον δήμαρχο Ιάσμου – Σωρεία παράνομων ενεργειών από τον «μικρό Ερντογάν» Ο Οντέρ Μουμίν «καρατόμησε» υπαλλήλους του Δήμου ως… γκιουλενιστές Στην τελική ευθεία έχει τεθεί το ζήτημα της καρατόμησης του Δημάρχου Ιάσμου Μουμίν Οντέρ ο οποίος προχώρησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε ένα κρεσέντο παράνομων ενεργειών, εξαπολύοντας μετωπική επίθεση στα στελέχη και τους εργαζόμενους της Δημοτικής Αρχής με την αιτιολογία ότι είναι… Γκιουλενιστές. Οι εξωφρενικές αποφάσεις του Δημάρχου Ιάσμου προκάλεσαν την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ο οποίος ανέθεσε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Ιωάννη Σάββα να διερευνήσει τυχόν έκνομες ενέργειες από την πλευρά του Μουμίν Οντέρ. Σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες η αιτιολογημένη έκθεση που συνέταξε ο κ. Σάββας συνιστά «καταπέλτη» κατά του Δημάρχου καθώς διαπιστώνεται σωρεία παράνομων ενεργειών που αιτιολογούν στο ακέραιο την παύση από τα καθήκοντά του. Συγκεκριμένα, ο Μουμίν Οντέρ καρατόμησε τους αντιδημάρχους του μεταφέροντας όλες τις αρμοδιότητες τους στο πρόσωπό του επικαλούμενος λόγους Εθνικής Ασφάλειας και Δημοσίου Συμφέροντος, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τους αποκαλέσει Γκιουλενιστές. Για τους ίδιους λόγους καρατόμησε και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου και προχώρησε στην ανάκληση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που απασχολούνταν στον Δήμο. Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί, αλλά αυθαιρέτως προχώρησε στη σφράγιση της Ταμειακής υπηρεσίας της τοπικής Αρχής, μετέφερε υπηρεσίες εκτός της έδρας του Δήμου Ιάσμου, ανέθεσε παράλληλα καθήκοντα σε υπαλλήλους του, ανακάλεσε αδικαιολογήτως τις κανονικές άδειες όλων των εργαζομένων και έφτασε στο σημείο να προσβάλει τη Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης εμφανίζοντάς την στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου η ίδια να παραιτηθεί, γεγονός που τελικώς πέτυχε. Και σα να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων ξεκίνησε πειθαρχικές διώξεις σε βάρος μονίμων υπαλλήλων του Δήμου ενώ ευθύνεται και για τη μη εκταμίευση της πάγιας προκαταβολής, αποστερώντας από τον Δήμο του ένα σημαντικό κονδύλι. Ενδεικτικό του πλήθους αλλά και του μεγέθους των παρανομιών στις οποίες προχώρησε ο Δήμαρχος Ιάσμου είναι το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχώρησε στην αιτιολογημένη ακύρωση ούτε μίας, ούτε δύο αλλά 17 συνολικά αποφάσεων του. Σε κάθε περίπτωση έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία της παύσης και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να εισαχθεί σχετικό θέμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο προκειμένου να διευθετηθεί αυτή η, χωρίς προηγούμενο, υπόθεση. Ειδήσεις σήμερα: Επιμένουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ποιες περιοχές θα πληγούν τις επόμενες ώρες Μητσοτάκης: Αντεπίθεση από τη Βουλή και εφ’ όλης της ύλης σύγκριση με τον Τσίπρα Ο Τζέραρντ Μπάτλερ παραλίγο να σκοτώσει τη Χίλαρι Σουάνκ, ενώ έκανε… στριπτίζ Best of Network 27.01.2023, 18:01 27.01.2023, 17:36 27.01.2023, 13:00 27.01.2023, 19:46 27.01.2023, 19:48 27.01.2023, 17:00

