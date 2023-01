Πέντε ερωτήματα-«φωτιά» για τη μεθόδευση Τσίπρα-Ράμμου

Στα «αποκαλυπτήρια» της συμπαιγνίας Τσίπρα-Ράμμου στο ζήτημα των παρακολουθήσεων προχώρησε μιλώντας στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πανεπιστημιακός, Δημήτρης Καιρίδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής με πέντε ερωταπαντήσεις αποκάλυψε τη μεθόδευση και τις «πρωτοτυπίες» στη διαχείριση της υπόθεσης από τον Αλέξη Τσίπρα και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο. «Μπορεί κάποιος να ζητά από την ΑΔΑΕ πληροφόρηση για τηλέφωνα τρίτου, άλλου και όχι του ιδίου;» διερωτήθηκε ο Δημήτρης Καιρίδης και έσπευσε άμεσα να απαντήσει: «Προφανώς όχι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο κύριος Τσίπρας δικαιούται να ζητήσει μόνο για το δικό του τηλέφωνο και όχι για τηλέφωνα τρίτων, όπως έκανε με το αίτημά του προς την ΑΔΑΕ. Το παράνομο, το οποίο αντί να το θεωρήσει παράνομο ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, το δέχθηκε». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα όσα δήλωσε η κυρία Παπανικολάου στον Παύλο Τσίμα στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι στην ΑΔΑΕ έκαναν στάθμιση μεταξύ της προστασίας του απορρήτου από τη μια και της προάσπισης της δημοκρατίας από την άλλη. «Από πότε στόχος της ΑΔΑΕ είναι η προάσπιση της δημοκρατίας; Θέλω να σας θυμίσω ότι τόσο το Σύνταγμα όσο και ο ιδρυτικός της νόμος, είναι απολύτως ξεκάθαρα. Η ΑΔΑΕ έναν στόχο έχει: την υπεράσπιση, την προάσπιση του απορρήτου. Τα υπόλοιπα περί δημοκρατίας, τα οποία είναι πολύ ευγενή και πολύ σοβαρά, αφορούν άλλους θεσμούς, όπως τη δικαιοσύνη. Άρα δεν μπορεί να σταθμίσει εκτός στόχου και νομικού πλαισίου η ΑΔΑΕ» σημείωσε ο κ. Καιρίδης. «Τρίτον, πότε η ΑΔΑΕ στο παρελθόν έδωσε προσωποποιημένα στοιχεία στους πολιτικούς αρχηγούς; Απάντηση: Ποτέ. Από το 2003 που λειτουργεί μέχρι σήμερα, ουδέποτε η ΑΔΑΕ έδωσε προσωποποιημένα στοιχεία και περιέγραψε παρακολουθούμενους και μάλιστα χωρίς τη συναίνεσή τους. Για να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται εδώ και τι παιχνίδι παίζεται» ανέφερε ο Δημήτρης Καιρίδης. Ο βουλευτής αναφέρθηκε και στις παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας σημειώνοντας ότι δεν εμπεριέχει ή προϋποθέτει αναγκαστικά αδίκημα. «Εδώ τα έχετε μπερδέψει» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Υπάρχουν δύο περιπτώσεις νόμιμης σύνδεσης. Η μία αφορά αδίκημα. Η άλλη, όχι αδίκημα, αλλά λόγους εθνικής ασφάλειας που μπορεί να έχουν να κάνουν με μια σειρά από πράγματα, ακόμα και την προστασία του παρακολουθούμενου από τυχόν απειλές που δέχεται. Δεν σημαίνει ότι ο παρακολουθούμενος βρίσκεται εν αδίκω, για να γίνουν αυτές οι επισυνδέσεις, όπως με μεγάλη ανωριμότητα και με πολύ μεγάλη βιασύνη φαίνεται να αποδέχεται ο κ. Τσίπρας». Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Καιρίδης διερωτήθηκε από πού και ως πού ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ζητά οδηγίες από τον υπουργό για το πώς θα εφαρμόσει τον νόμο αλλά και πώς γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας την ύπαρξη φακέλου με στοιχεία της ΑΔΑΕ. «Πώς πήγε ο κ.Τσίπρας να πάρει φάκελο που δεν ήξερε κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός ότι υπάρχει φάκελος με επιπλέον στοιχεία πέραν της επιστολής; Και βρέθηκε ξαφνικά, δεν είχε τι να κάνει, βγήκε περίπατο και πήγε στην ΑΔΑΕ. Τον ειδοποίησε κάποιος; Kαι πως, ενώ δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά, κανόνισε ραντεβού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την επομένη και πήγε, ξέροντας ότι εδώ υπάρχει ζήτημα το οποίο ακόμα δεν είχε πληροφορηθεί και δεν είχε πάρει το φάκελο;» κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης. Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Βίντεο: Η στιγμή της επιχείρησης της ΟΠΚΕ στο σπίτι του αρχηγού των διαρρηκτών του Ωρωπού Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )