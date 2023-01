Παναγιώτης Πικραμμένος: Η αντιπολίτευση να σταματήσει να εργαλειοποιεί την Δικαιοσύνη Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λοιδορούσε και απειλούσε τα στελέχη της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικό τον νόμο για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες. Χρήστος Μπόκας 27.01.2023, 11:27 Έκκληση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταματήσουν την εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κ. Πικραμμένος αναφέρθηκε στον ρόλο της ΑΔΑΕ τους χειρισμούς του κ. Χρήστου Ράμμου και τις αντιδράσεις μερίδας συνταγματολόγων σημειώνοντας πως τουλάχιστον 3 γνωμοδοτήσεις που συντάχθηκαν από τον Αρειο Πάγο κατά το παρελθόν (2009-2011) ξεκαθάριζαν ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές και συγκεκριμένα η ΑΔΑΕ υπόκεινται στον έλεγχο της Δικαστικής εξουσίας χωρίς τότε να έχουν εγερθεί ενστάσεις. «Με τον κ. Ράμμο συνυπηρέτησα στο ΣτΕ περίπου 20-25 έτη και τολμώ να πω ότι είχαμε πολύ φιλικές σχέσεις. Ό,τι πω δεν θέλω να θεωρηθεί στρεφόμενο κατά του προσώπου αλλά των θέσεων που παίρνει η ΑΔΑΕ. Έχει ανακύψει ένα θέμα ως προς τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, το εύρος των αρμοδιοτήτων και τον τρόπο με τον οποίο η ΑΔΑΕ τις ασκεί. Διάβασα επίσης άρθρο της αντιπροέδρου της ΑΔΑΕ στο οποίο περισπούδαστα ερμηνεύει ποιες είναι οι αρμοδιότητες τις ΑΔΑΕ. Είναι όμως έτσι;» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Σε γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επι ερωτήματος της Ασφάλειας Αττικής το 2009 αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι “οι ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται στην δικαστική εξουσία αφού οι αποφάσεις ελέγχονται από αυτή και κυρίως από το ΣτΕ… αρμόδια να κρίνει αν η άρση απορρήτου είναι νόμιμη είναι η δικαιοσύνη”. Η γνωμοδότηση επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια με άλλες γνωμοδοτήσεις του 2009 και 2011. Που ήταν τότε οι κύριοι συνταγματολόγοι όταν σήμερα με τόση ευκολία εστράφησαν κατά του προσώπου του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου;» Παράλληλα, σχολιάζοντας την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα αμέσως μετα την συνάντησή του με τον κ. Ράμμο ότι στην Αθήνα υπάρχουν δικαστές εξήγησε «ο κ. Ράμμος με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του δεν ενεργεί ως δικαστής. Ενεργεί ως διοικητικό όργανο. Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Ούτε και εγώ είμαι δικαστής. Είμαι μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ήμουν δικαστής εως το 2012» ενώ παράλληλα υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λοιδορούσε και απειλούσε τα στελέχη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικό τον νόμο για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες. «Τι έκαναν τότε εκείνοι οι δικαστές ; Προασπίζονταν το κύρος και αρμοδιότητες μιας ανεξάρτητης αρχής» είπε ο κ. Πικραμμένος Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Βίντεο: Η στιγμή της επιχείρησης της ΟΠΚΕ στο σπίτι του αρχηγού των διαρρηκτών του Ωρωπού Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο» Χρήστος Μπόκας 27.01.2023, 11:27 Best of Network 27.01.2023, 11:00 27.01.2023, 11:25 27.01.2023, 08:14 27.01.2023, 10:02 27.01.2023, 09:56 27.01.2023, 09:30

