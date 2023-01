Παρακολουθήσεις: Πολιτική σύγκρουση – Πού βρήκε τα ονόματα ο Τσίπρας;

Την διαδρομή της δημοσιοποίησης των ονομάτων που παρακολουθούνταν επιβεβαίωσε δις σήμερα τόσο ο Αλέξης Τσίπρας και όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού όπως αποκαλύφθηκε, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, δεν είχε συμπεριλάβει ονόματα στην απαντητική επιστολή του προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντιθέτως όπως προκύπτει, ο κ. Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος έδωσε στον κ. Ράμμο ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς. Άλλωστε πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σε μία προσπάθεια να απαντήσουν για λογαριασμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τον έντονο διάλογο που είχαν οι αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων στη Βουλή, επιβεβαίωσαν τον σχετικό ισχυρισμό αφού έδωσαν στην δημοσιότητα την λίστα την οποία έστειλε ο κ. Τσίπρας στον κ. Ράμμο. Στην εν λόγω επιστολή όπως φαίνεται, από 27 Δεκεμβρίου ο κ. Τσίπρας επικαλείται την ιδιότητα του αρχηγού κόμματος και του πρώην πρωθυπουργού προκειμένου να ζητήσει από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ να τον ενημερώσει για την άρση απορρήτου συγκεκριμένων προσώπων μετά από αίτημα της ΕΥΠ, παραθέτοντας στην συνέχεια τα εν λόγω ονόματα και τους τηλεφωνικούς τους αριθμούς. Δείτε την επιστολή: Την ίδια ώρα ερωτήματα εγείρονται για το πώς ο κ. Τσίπρας ήταν σε γνώση πως παρακολουθούνταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του ΓΕΣ, κ. Λαλουσης, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, κ. Διακόπουλος, ο πρώην και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης εξοπλισμών κ.κ. Λάγιος και Αλεξόπουλος. Το κυβερνών κόμμα με ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως «ο κύριος Τσίπρας παραπλάνησε το Κοινοβούλιο αναφέροντας ονόματα τα οποία δεν περιέχονταν στην επιστολή του κ.Ράμμου» και συνεχίζουν λέγοντας πως οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «αποδεικνύουν, λοιπόν, με τον πιο επίσημο τρόπο ότι ο κ.Τσίπρας έδωσε ονόματα στον κ.Ράμμο πριν από οποιαδήποτε έρευνα της ΑΔΑΕ κι όχι ο κ.Ράμμος προς τον κ.Τσίπρα». Μάλιστα δερωτάται «Πώς ήταν σε γνώση του κ.Τσίπρα οι συγκεκριμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί των προσώπων αυτών; Μέσω ποιας ακριβώς διαδρομής;», διερωτάται το κυβερνών κόμμα. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας: «Ύστερα από την αμήχανη στάση στην οποία βρέθηκε ο κ.Τσίπρας στη Βουλή και την επιβεβαίωση ότι η επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ κ.Ράμμου δεν περιείχε ονόματα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ένιωσαν την ανάγκη να δώσουν στη δημοσιότητα, επιστολή του κ.Τσίπρα προς τον κ.Ράμμο, από τις αρχές Δεκεμβρίου στην οποία ο κ.Τσίπρας κατέγραφε ονόματα. Αποδεικνύουν, λοιπόν, με τον πιο επίσημο τρόπο ότι ο κ.Τσίπρας έδωσε ονόματα στον κ.Ράμμο πριν από οποιαδήποτε έρευνα της ΑΔΑΕ κι όχι ο κ.Ράμμος προς τον κ.Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας παραπλάνησε το Κοινοβούλιο αναφέροντας ονόματα τα οποία δεν περιέχονταν στην επιστολή του κ.Ράμμου. Αλήθεια, πώς έφτασαν τα ονόματα αυτά στον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ; Πώς ήταν σε γνώση του κ.Τσίπρα οι συγκεκριμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί των προσώπων αυτών; Μέσω ποιας ακριβώς διαδρομής; Μήπως από τα ρυπαρά δίκτυα; Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση έχει κινηθεί από την αρχή με απολύτως θεσμικό τρόπο όπως φάνηκε και σήμερα στη Βουλή. Κι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, στα χέρια της οποίας βρίσκεται πλέον η υπόθεση». Μητσοτάκης: Κύριε Τσίπρα πού βρήκατε τα ονόματα; Όλα ξεκίνησαν σήμερα όταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του, στην σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας, επεσήμανε πως στην επιστολή την οποία έλαβε ο ίδιος από τον κ. Ράμμο δεν αναφέρονταν ονόματα. «Άλλη επιστολή σας έστειλε;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως στην επιστολή που έλαβε, υπήρχε αυτούσια η επιστολή που έστελε ο κ. Ράμμος στον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας από την πλευρά του αποδέχθηκε δίχως να διαψεύσει τον σχετικό ισχυρισμό λέγοντας πως ο κ. Ράμμος απάντησε στην επιστολή που του είχε στείλει ο ίδιος.Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή, απευθύνθηκε στον κ. Τσίπρα και τον ρώτησε πού βρήκε τα ονόματα που ανέφερε και όπως είπε εμπεριέχονταν στην επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου. «Σας ρωτάω κάτι απλό κ. Τσίπρα. Στην απόρρητη επιστολή που αποκαλύψατε, υπήρχαν ονόματα ή όχι;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας πως «και σας ρωτώ γιατί στην επιστολή που μου έστειλε εμένα ο κ. Ράμμος δεν υπήρχαν ονόματα».Δείτε βίντεο, η στιγμή της αντιπαράθεσης: Συνεχίζοντας δε ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Σε αυτά τα ρυπαρά δίκτυα αναφέρομαι, τα οποία διέρρεαν εμπιστευτικά στοιχεία, μέσα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και εν πάση περιπτώσει εγώ έχω μία απορία: να υποθέσουμε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις γίνονταν, γιατί έχετε τα στοιχεία εσείς και δεν τα έχω εγώ; Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσετε. Γιατί τα έχετε εσείς και δεν τα έχω εγώ; Γιατί δεν έγινα εγώ αποδέκτης ποτέ καμίας πληροφορίας που αφορά στα πρόσωπα στα οποία αναφερθήκατε;». Ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε την επιστολή Τσίπρα σε Ράμμο Λίγο αργότερα, στην δημοσιότητα έδωσαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ την επιστολή που είχε στείλει στις 27/12 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, ζητώντας του να ενημερωθεί για τις παρακολουθήσεις. Όπως αναφέρουν, «ο κ. Μητσοτάκης ακόμα και σήμερα προσπαθεί να πείσει πως τα ονόματα των 6 παρακολουθούμενων (Χατζηδάκη, Φλώρου, Λαλούση, Διακόπουλου, Λάγιου και Αλεξόπουλου) δεν τα γνώριζε και δεν ήταν στην απαντητική επιστολή του κ. Ράμμου, γι αυτό και δημοσιεύουν το επίσημο αίτημα που είχε υποβάλει ο κ. Τσίπρας στον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Σε αυτό απάντησε ο κ. Ράμμος, επιβεβαιώνοντας πως και τα 6 πρόσωπα, για τα οποία έκανε αίτηση ο κ. Τσίπρας, δηλαδή «Υπουργός και πέντε ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» βρίσκονταν σε επίσημη παρακολούθηση από την ΕΥΠ του κ. Μητσοτάκη με την υπογραφή της κας Βλάχου «για λόγους εθνικής ασφαλείας, στην πρώτη περίπτωση από τον Νοέμβριο του 2020 ως τον Ιούνιο του 2021 και στη δεύτερη κατηγορία περιπτώσεων συνολικά από τον Ιούλιο του 2020 ως τον Μάιο του 2022», καταλήγουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Νέες φάρσες με απειλητικά mail για εκρηκτικά στο «Ελ.Βενιζέλος» και σε 4 νοσοκομεία Μέγκαν Μαρκλ: Απασφαλίζει η ετεροθαλής αδελφή της – «Το ζεύγος των Σάσεξ έχει διαδώσει ψέματα» Σαντορίνη: Βρετανός γεωφυσικός προειδοποιεί για το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο

