Προσωπική διαφορά: Πρόσθετη παρέμβαση για τις συντάξεις προαναγγέλλει ο Χατζηδάκης

Πιθανή νέα παρέμβαση για την προσωπική διαφορά στο τέλος Φεβρουαρίου προαναγγέλλει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, με δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων σε σχέση με το «ξεπάγωμα» των αυξήσεων στους συνταξιούχους, έπειτα από 12 χρόνια και, ιδιαίτερα, με το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, καθώς ορισμένοι συνταξιούχοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δεν είδαν αυξήσεις, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση:

«Είναι γνωστό ότι η προσωπική διαφορά θεσμοθετήθηκε, μετά από συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την τρόικα το 2016 με τον νόμο Κατρούγκαλου. Στη συνέχεια, ο νόμος Βρούτση διόρθωσε σε μεγάλη κλίμακα αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας και του Προγράμματος Σταθερότητας, όπως εγκρίνεται από την ΕΕ.

Τώρα, που ξεπαγώνουν οι συντάξεις, το ξεπάγωμα αυτό αφορά καταρχήν όλους τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά είτε βλέπουν πραγματικές αυξήσεις είτε απλώς «ροκανίζουν» την προσωπική τους διαφορά, για να βρεθούν σε ευμενέστερη θέση στους επόμενους γύρους αυξήσεων.

Επί συνόλου 2.600.000 περίπου συνταξιούχων, 910.000 συνταξιούχοι, όπως είχαμε σημειώσει εδώ και αρκετούς μήνες, δεν επηρεάζονται στην τσέπη τους από τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, την οποία φυσικά «ροκανίζουν», ωφελούνται όμως είτε από το επίδομα των 250 ευρώ, που δόθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου είτε από την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, 260.000 συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας ωφελούνται από το επίδομα των 250 ευρώ, που δόθηκε τα Χριστούγεννα και ένας παραπλήσιος αριθμός από το αντίστοιχο επίδομα που είχε δοθεί το Πάσχα του 2022. Επίσης, 515.000 συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας έχουν ήδη μικρότερες ή μεγαλύτερες αυξήσεις, λόγω της κατάργησης της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης.

Είναι αλήθεια ότι 17% των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά ή 5,5% του συνόλου των συνταξιούχων δεν επηρεάζεται από αυτές τις συνδυαστικές αυξήσεις. Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε ήδη την περασμένη Δευτέρα για το θέμα πρόσθετων έκτακτων παροχών για την κάλυψη ειδικών προβλημάτων ή αδικιών. Σημείωσε δε ότι οι δυνατότητες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών δεν είναι ανεξάντλητες και ότι, εν πάση περιπτώσει, σαφέστερη εικόνα για επιπλέον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο θα υπάρχει στα τελη Φεβρουαρίου.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής επιλογής, η κυβέρνηση – πάντοτε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων – θα εξετάσει πρόσθετη παρέμβαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή αδικιών, όπως αυτό των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά, οι οποίοι δεν καλύπτονται επαρκώς από τις τελευταίες αυξήσεις των συντάξεων. Η πίεση, άλλωστε, που δημιουργεί η διεθνής ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός, θα δικαιολογούσε απόλυτα μια τέτοια παρέμβαση, αν αυτή καταστεί δυνατή, με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δεν αλλάζουν το γεγονός ότι δίνονται και πάλι αυξήσεις στους συνταξιούχους, μετά από 12 χρόνια και, μάλιστα, ένας στους δύο συνταξιούχους, καθώς δίνονται 4 αυξήσεις, που συνδυάζονται μεταξύ τους, θα δει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη σε ετήσια βάση.

Ούτε αλλάζει το γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μόνο θετικά μέτρα για τους συνταξιούχους (αύξηση των συντάξεων με τον ν. Βρούτση για τους συνταξιούχους με πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου, μείωση της παρακράτησης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους από το 60% στο 30%, κατάργηση του πλαφόν των 1.300 ευρώ για τις επικουρικές συντάξεις και, φυσικά, μείωση του χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%), κ.λπ. Την ίδια στιγμή, δέχεται κριτική από εκείνους που, όταν κυβέρνησαν μεταξύ 2015-2019, μόνο αρνητικά μέτρα έλαβαν για τους συνταξιούχους, με κυριότερο τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου».

