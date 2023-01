Πρόταση δυσπιστίας: «Αρραγής η πλειοψηφία, ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε», λέει η κυβέρνηση

Για όφελος της κυβέρνησης από την συζήτηση και την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επισημαίνουν, η κυβέρνηση βγήκε ωφελημένη επειδή δεν είχε άλλο δρόμο κλιμάκωσης, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Κάνοντας έναν απολογισμό, επισημαίνουν πως «με υψηλού επιπέδου τοποθετήσεις από τους υπουργούς και τους βουλευτές και επιστέγασμα την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, δόθηκε η δυνατότητα να γίνει σύγκριση ανάμεσα στην 4ετία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και στην 4ετία της διακυβέρνησης από τη ΝΔ για όλα: οικονομία, εξωτερική πολιτική, κράτος δικαίου». Αναφορικά με τις παρακολουθήσεις σημειώνουν ότι το θέμα τέθηκε στη «σωστή του διάσταση, με καθαρά θεσμικό τρόπο και φάνηκε πολύ καθαρά και από την τοποθέτηση του κ.Τσίπρα ότι δεν περίμενε καμία ΑΔΑΕ αφού είχε πλήρη πληροφόρηση από την αρχή για όλη αυτή την υπόθεση μέσω δικών του δικτύων, πληροφόρηση που δεν είχε η κυβέρνηση». Οι ίδιες πηγές παραθέτουν μία σειρά δεδομένων από την από την συζήτηση στη Βουλή όπου κρίνουν πως βγήκε ωφελημένη η κυβέρνηση. *Δόθηκε η ευκαιρία να αναλυθούν οι πολιτικές που προωθήθηκαν αυτή την 4ετία και να συγκριθούν με τα καταστροφικά πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 2015-2019. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ενώ ο κ.Τσίπρας δεν είπε κουβέντα για το μέλλον. *Το ζήτημα των παρακολουθήσεων τέθηκε στη σωστή του διάσταση, με καθαρά θεσμικό τρόπο και φάνηκε πολύ καθαρά και από την τοποθέτηση του κ.Τσίπρα ότι δεν περίμενε καμία ΑΔΑΕ αφού είχε πλήρη πληροφόρηση από την αρχή για όλη αυτή την υπόθεση μέσω δικών του δικτύων, πληροφόρηση που δεν είχε η κυβέρνηση. *Με πολύ τεκμηριωμένα νομικά επιχειρήματα αναλύθηκε και από τον Πρωθυπουργό και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο γιατί δεν είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η ΑΔΑΕ. Σε πολιτικό επίπεδο το θέμα κλείνει εδώ. Τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη. *Δόθηκε η δυνατότητα να διαπιστωθεί για άλλη μια φορά ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι αρραγής. *Ηταν μια ευκαιρία να εμφανιστεί ο εξαφανισμένος κ.Τσίπρας και να κληθεί να απαντήσει για τις σακούλες με τα «μαύρα» που πήγαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα ποσοστά που μοίραζε στα κανάλια στο όνομα της ελευθεροτυπίας και της διαφάνειας, για τα Fake news που διασπείρει σε βάρος της κυβέρνησης και της χώρας. *Είναι ενδεικτική του τοξικού κλίματος με το οποίο θα πάμε στις εκλογές, η συνεχής διακοπή της ομιλίας του Πρωθυπουργού από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δείγμα άγχους και ηττοπάθειας. Αντιθέτως ήταν σαφής η διαφορά συγκρότησης και ποιότητας, όπως καταγράφηκε και στις ομιλίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ειδήσεις σήμερα: Νέες φάρσες με απειλητικά mail για εκρηκτικά στο «Ελ.Βενιζέλος» και σε 4 νοσοκομεία Μέγκαν Μαρκλ: Απασφαλίζει η ετεροθαλής αδελφή της – «Το ζεύγος των Σάσεξ έχει διαδώσει ψέματα» Σαντορίνη: Βρετανός γεωφυσικός προειδοποιεί για το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο

