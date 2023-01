Πρόταση μομφής: Καταψηφίστηκε με 156 ψήφους έναντι 143 Ψήφισαν 299 βουλευτές – 40 βουλευτές επέλεξαν την επιστολική ψήφο – Απών ο Ανδρέας Πάτσης – Μετωπική Μητσοτάκη με Τσίπρα για τις παρακολουθήσεις Απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης με 156 ψήφους κατά και 143 υπέρ. Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, ενώ απών ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ανδρέας Πάτσης. Η συζήτηση επί της δυσπιστίας διήρκησε 34 ώρες, από τις μεγαλύτερες, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, που έχουν διεξαχθεί σε αντίστοιχες προτάσεις δυσπιστίας. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος εστίασε στη σύγκριση των πεπραγμένων των κυβερνήσεων Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. «Η Δημοκρατία θα προστατευθευθεί με τη νίκη της ΝΔ» είπε και κατηγόρησε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πρωτοφανείς ύβρεις εναντίον του. Τόνισε ότι επιδίδεται σε αυτό που ξέρει, δηλαδή στο να πυροβολεί τη χώρα και να ρίχνει λάσπη στην κυβέρνηση προκαλώντας διχασμό στην κοινωνία. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό πληγή για τη χώρα και ιθύνοντα νου του ρυπαρού δικτύου του παρακράτους. Ποιοι ψήφισαν με επιστολική ψήφο Σημειώνεται πως 40 βουλευτές δεν έδωσαν το παρών στην ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Πρόκειται για 12 βουλευτές της ΝΔ, ανάμεσα στους οποίους ήταν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, 10 του ΣΥΡΙΖΑ, 7 του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, 2 του ΚΚΕ, 3 της Ελληνικής Λύσης (μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος), 4 από το ΜέΡΑ 25 (μεταξύ των οποίων ο Γιάνης Βαρουφάκης) και δύο ανεξάρτητοι βουλευτές. Οι βουλευτές της ΝΔ: Από τη ΝΔ, με επιστολική ψήφισαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας και οι Κώστας Καραγκούνης, Θοδωρής Ρουσόπουλος, Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Γιάννης Τραγάκης, Άγγελος Τσιγκρής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Μανούσος Βολουδάκης και Γιώργος Καρασμάνης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:Με επιστολική ψήφισαν οι Γιώργος Κατρούγκαλος, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Σάκης Παπαδόπουλος, Νεκτάριος Σαντορινιός, Σπύρος Λάππας, Νίκος Συρμαλένιος, Σουλτάνα Ελευθεριάδου, Γιώτα Πούλου, Άννα Βαγενά, Γιώργος Παπαηλιού. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Με επιστολική ψήφισαν οι Ανδρέας Λοβέρδος, Χάρης Καστανίδης, Γιώργος Καμίνης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Φραγγίδης και Αχμέτ Ιλχάν. Οι βουλευτές του ΚΚΕ: Με επιστολική ψήφισαν η πρώην γ.γ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα και η Λιάνα Κανέλλη. Οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης: Με επιστολική ψήφο ψήφισαν ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος και οι βουλευτές Κωνσταντίνος Μπούμπας και Δημήτρης Βαγενάς. Οι βουλευτές του ΜέΡΑ 25:Με επιστολική ψήφο ψήφισαν ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης, αλλά και οι βουλευτές Κλέωνας Γρηγοριάδης, Κρίτωνας Αρσένης και Γιώργος Λογιάδης. Τέλος με επιστολική ψήφο ψήφισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Κωνσταντίνα Αδάμου και Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Υπενθυμίζεται ότι τα πνεύματα οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο όταν ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τον κ. Τσίπρα να πει ευθέως εάν υπήρχαν ονόματα στην επιστολή που έλαβε από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ λέγοντας ότι στον φάκελο που παρέλαβε ο ίδιος από τον κ. Ράμμο δεν υπήρχαν, ενώ κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε φέιγ βολάν, ένα φάκελο που είχε τον χαρακτηρισμό του απόρρητου. Την πρώτη ημέρα, η συζήτηση ολοκληρώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, την δεύτερη ημέρα ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, προκειμένου να λάβουν τον λόγο όσο το δυνατόν περισσότεροι ομιλητές. Μίλησαν 126 βουλευτές, έξι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, 22 υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, ένας πρώην πρωθυπουργός (Γιώργος Παπανδρέου), μία πρώην γραμματέας ΚΟ (Αλέκα Παπαρήγα) ένας πρώην πρόεδρος της Βουλής (Νίκος Βούτσης), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμένος και οι πολιτικοί αρχηγοί, συνολικά δηλαδή 164 ομιλητές. Ειδήσεις σήμερα: Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο» Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην επιστολή Ράμμου δεν υπάρχουν ονόματα, πού τα βρήκατε κ. Τσίπρα; – Δείτε live Burberry: Οργή για την καμπάνια της Burberry με μοντέλο που έχει αφαιρέσει το στήθος του BEST OF NETWORK 27.01.2023, 18:01 27.01.2023, 17:36 27.01.2023, 13:00 27.01.2023, 19:46 27.01.2023, 19:48 27.01.2023, 17:00

