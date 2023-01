Σακελλαροπούλου: Κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος «Το αποτρόπαιο έγκλημα του ναζισμού, που συγκλόνισε με την ασύλληπτη βαρβαρότητά του την ανθρωπότητα, μας καλεί όλους σε διαρκή εγρήγορση» ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στο Θησείο, τιμώντας όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στεφάνι, επίσης, κατέθεσε και ο Ούγκω Φρανσές ένας από τους τελευταίους Έλληνες επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Νωρίτερα, με ανάρτησή της στο Twitter, η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε: «Τιμάμε σήμερα τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το αποτρόπαιο έγκλημα του ναζισμού, που συγκλόνισε με την ασύλληπτη βαρβαρότητά του την ανθρωπότητα, μας καλεί όλους σε διαρκή εγρήγορση, ώστε το σύνθημα “Ποτέ Ξανά” να γίνει πράξη». Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο» Australian Open, Κατσάνοφ – Τσιτσιπάς 1-3: Στον τελικό για τον τίτλο ο Στέφανος! BEST OF NETWORK 27.01.2023, 12:30 27.01.2023, 11:25 27.01.2023, 12:20 27.01.2023, 10:02 27.01.2023, 09:56 27.01.2023, 13:00

