Σακοράφα: Οι υποκλοπές είναι βαρύ έγκλημα κατά της Δημοκρατίας

Στη τελική ευθεία μπαίνει η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, με τον λόγο πλέον να παίρνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Από το βήμα της βουλής, εκπροσωπώντας το ΜέΡΑ25, η Σοφία Σακοράφα (αντικαθιστά τον Γιάνη Βαρουφάκη, καθώς είναι στην Κούβα), εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση προς την κυβέρνηση αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Σακοράφα δήλωσε ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι διαρκής και καθημερινός, ειδικά όσον αφορά την υπόθεση υποκλοπών. Μιλώντας για τις δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη, σημείωσε ότι «είδαμε στελέχη που φάνηκε ότι παρακολουθούνται να μην αντιδρούν και να είναι σχεδόν ευτυχισμένοι που έγινε αυτό. Ούτε ίχνος αξιοπρέπειας, εκτός αν πρόκειται για το Σύνδρομο της Στοκχόλμης». Όπως είπε, η υπόθεση υποκλοπών, είναι ένα βαρύ έγκλημα κατά της δημοκρατίας, θα ήταν ένα πολιτικό κακούργημα αν υπήρχε αυτή η ορολογία. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσφορία της για τις συνεχείς «βολές» μεταξύ των βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σημείωσε ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος από το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζει καθημερινά σοβαρά προβλήματα αλλά δεν βγαίνει στους δρόμους, διότι έχει χάσει κάθε ελπίδα. Επιτιθέμενη στον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Σακοράφα είπε, πως το κόμμα της έχει προσκαλέσει την Αξιωματική Αντιπολίτευση, για προεκλογικές δεσμεύσεις, να παρουσιάσει το πρόγραμμα του. Αναρωτήθηκε, πώς θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν αύριο «πέσει» η κυβέρνηση. Τόνισε επίσης, ότι χρησιμοποιείται ο όρος «δικαιοσύνη παντού», όμως, διερωτήθηκε, πως θα εφαρμόσετε τη δικαιοσύνη όταν έχετε νομοθετήσει το χρηματιστήριο ενέργειας και καταληστεύει τα νοικοκυριά, όταν έχει εφαρμόσει τον Ηρακλή για τα κόκκινα δάνεια και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. «Θα τα πάρετε με ένα νόμο και ένα άρθρο πίσω;», κατέληξε. Η κ. Σακοράφα, στο τέλος της ομιλίας της, ανακοίνωσε ότι το κόμμα της θα υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας επειδή ούτως ή άλλως μεμφόμαστε το σφιχταγκάλιασμα κράτους με την ολιγαρχία και το παρακράτος. Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Βίντεο: Η στιγμή της επιχείρησης της ΟΠΚΕ στο σπίτι του αρχηγού των διαρρηκτών του Ωρωπού Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο»

