Σε επίπεδα ρεκόρ τα κέρδη της LVMH – Έφθασαν στα 14,5 δισ. ευρώ

Σε επίπεδα ρεκόρ για δεύτερο διαδοχικό έτος έφθασαν τα κέρδη και τα έσοδα της μεγαλύτερης εταιρείας ειδών πολυτελείας παγκοσμίως, η οποία δείχνει να «αγνοεί» τις γεωπολιτικές εντάσεις, την αποδυνάμωση της οικονομίας και το υψηλό κόστος των… πάντων.

Ο λόγος για τη LVMH, γνωστή και ως Louis Vuitton Moët Hennessy, η οποία είδε τις πωλήσεις να φθάνουν στα 25 δισ. δολάρια στο δ’ τρίμηνο του 2022, καταγράφοντας αύξηση κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Η ισχυρότερη άνοδος παρατηρήθηκε στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Στην Κίνα, αντίθετα, η γαλλική εταιρεία κατέγραψε ζημιές εξαιτίας των εκτεταμένων lockdowns και των περιοριστικών μέτρων.

Παρ’ όλα αυτά, ο διευθύνων σύμβουλος, Μπερνάρ Αρνό, δήλωσε αισιόδοξος για τις προοπτικές της ασιατικής χώρας. «Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την Κίνα» τόνισε, χαρακτηριστικά, κατά την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών.

Άλλωστε, μετά την άρση της πολιτικής «μηδενικής ανοχής» και την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, ήδη καταγράφονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. «Οι επιχειρήσεις επιστρέφουν, οι Κινέζοι αγοράζουν» σχολίασε ο Αρνό.

Ας σημειωθεί ότι η LVMH περιλαμβάνει μια σειρά εμβληματικών brands, όπως Tiffany’s, Christian Dior, Sephora, Hennessey και Moët.

Για το σύνολο του 2022, τα έσοδα διευρύνθηκαν κατά 23% σε σχέση με το 2021 και εκτοξεύθηκαν στα 79,2 δισ. ευρώ ή στα 86,2 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17% και ανήλθαν στο ποσό – ρεκόρ των 14 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά αποκλειστικά το brand της Louis Vuitton, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 21,7 δισ. δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Και το σημαντικότερο είναι ότι, παρά τους φόβους για επιβράδυνσης της ανάπτυξης, η γαλλική εταιρεία εξακολουθεί να δηλώνει αισιόδοξη για το 2023.

Σύμφωνα με report της συμβουλευτικής εταιρείας Bain and Company, οι δαπάνες για είδη πολυτελείας θα συνεχίσουν να αυξάνονται κατά τουλάχιστον 3% έως 8%.

Τα στοιχεία για τα οικονομικά μεγέθη του 2022 δημοσιεύθηκαν λίγες ημέρες μετά τις αλλαγές στη διοικητική δομή του Ομίλου, με τον Αρνό να τοποθετεί την κόρη του ως επικεφαλής του οίκου Dior. Έτσι, και τα πέντε παιδιά του Γάλλου δισεκατομμυριούχου διαθέτουν πλέον διοικητικές θέσεις στις εταιρείες του κολοσσού.

Ας σημειωθεί ότι η περιουσία του Μπερνάρ Αρνό υπολογίζεται αυτήν τη στιγμή στα 210,7 δισ. δολάρια, αποτελώντας τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ο Σκουρλέτης και τα νέα γκάλοπ, το… «αφεντικό, βάλε κάτι παραπάνω» (για Ελλάκτωρ), ο Αχμέτ και ο Φουρλής, το One and Only στη Γλυφάδα και το σπίτι στο Γαλαξίδι

Λίαμ Νίσον: Πώς ο σταρ του Χόλιγουντ έχτισε περιουσία αξίας $145 εκατ.

Αυτό το λάδι ανακηρύσσεται κάθε χρόνο το καλύτερο στον κόσμο