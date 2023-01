«Σημείο καμπής» για τον ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση μομφής: Οι τέσσερις λόγοι

Θετικό πρόσημο θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον πρώτο απολογισμό της συζήτησης επί της πρότασης μομφής που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της, εκτιμώντας πως αυτή λειτουργεί ήδη ως «σημείο καμπής», λίγους μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Σε μια πρώτη ανάγνωση, στα θετικά αποτελέσματα για την αξιωματική αντιπολίτευση αθροίζονται πρώτον η εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη εξαιτίας της θετικής ψήφου της αντιπολίτευσης στην πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ψήφος η οποία, αν και αναμενόμενη, στην οπτική της Κουμουνδούρου ερμηνεύεται ως ένα από τα πρώτα σημάδια συγκρότησης ενός «πολιτικού και κοινωνικού αντιμητσοτακικού μετώπου». Επιπρόσθετα, ως επιτυχία λογίζεται από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ η υποχρέωση του Πρωθυπουργού «να προσέλθει στη Βουλή και να απολογηθεί» για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και η δυνατότητα που είχε η αξιωματική αντιπολίτευση να θέσει δημόσια και σε απευθείας μετάδοση όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με τις επισυνδέσεις της ΕΥΠ, στα οποία θα επιμείνει στη σημερινή ομιλία του και ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας. Τέλος, η κοινοβουλευτική διαδικασία φέρνει καθεμία και καθένα βουλευτή προ των ευθυνών του, καθώς «αθώοι από σήμερα δεν υπάρχουν», σχολιάζουν χαρακτηριστικά κύκλοι της Κουμουνδούρου, επισημαίνοντας τις πολιτικές ευθύνες που αντιστοιχούν στους 156 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Παραφωνία στο γενικό κλίμα ικανοποίησης που επικρατεί στα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνιστά η εξέλιξη της συζήτησης, την οποία οι ίδιοι κύκλοι περιγράφουν ως «προσβολή στην κοινοβουλευτική διαδικασία με εντολή Τασούλα κατ’ εντολή του Μαξίμου». Εκφράζοντας την ενόχλησή τους, μάλιστα, χθες, κοινοβουλευτικές πηγές από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετέδιδαν πως «η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Βουλής κατάφεραν να ευτελίσουν έναν ακόμα θεσμό της Δημοκρατίας, τη Βουλή των Ελλήνων. Με μεθοδεύσεις και μεταμεσονύκτιους τακτικισμούς κουρέλιασαν τον κανονισμό της Βουλής που προβλέπει τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για την συνταγματική εκτροπή της παγίδευσης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων», συμπεραίνοντας παράλληλα πως «πρόκειται για ένα ακόμα απροσχημάτιστο βήμα συγκάλυψης και κραυγαλέας συσκότισης του πρωτοφανούς σκανδάλου υποκλοπών που πλήττει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών». Παρά την επιχειρούμενη «μεθόδευση», τα υψηλά επίπεδα ευφορίας στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οφείλονται και στην ομοιογενή και μαχητική εικόνα που παρουσίασε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από καιρό, καθώς σειρά από κορυφαία στελέχη της, προερχόμενα από διαφορετικές τάσεις, τοποθετήθηκαν από το βήμα της Βουλής αρκετές φορές, προκειμένου να αντικρούσουν τα επιχειρήματα της πλειοψηφίας. Τη διαδικασία παρακολουθούσε στενά και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να επικεντρώσει τη σημερινή του ομιλία στο κεντρικό πολιτικό διακύβευμα για το κόμμα του, αυτό που συνδέεται άμεσα με την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας. Μολονότι η σημερινή ομιλία του κ. Τσίπρα δεν θα εμπεριέχει, κατά πληροφορίες, «αποκαλυπτικά στοιχεία» (όπως αυτή της περασμένης Τετάρτης), εντούτοις πρόσωπα με καλή γνώση των δεδομένων προεξοφλούν ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, επαναφέροντας ταυτόχρονα τα ερωτήματα που έθεσε εξαρχής, ζητώντας δηλαδή να πληροφορηθεί τους λόγους που φέρονται να είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση οι επικεφαλής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Την ίδια ώρα, η σταθερή επιλογή του κ. Τσίπρα να επικαλείται την προάσπιση του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του στο εξής παράγει, κατά την Κουμουνδούρου, πολιτικά αποτελέσματα και εκτός Κοινοβουλίου, και εν πολλοίς ταυτόχρονα σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς μαζική και αναβαθμισμένη υπήρξε η εκπροσώπησή της κατά τη χθεσινή εκδήλωση με τίτλο «Μένουμε Ευρώπη; Υποκλοπές, Δικαιώματα και Κράτος Δικαίου», δεδομένου ότι το «παρών» έδωσαν ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Μιχάλης Καλογήρου, η Εκπρόσωπος Τύπου, Πόπη Τσαπανίδου, ο διπλωματικός σύμβουλος του κ. Τσίπρα, Βαγγέλης Καλπαδάκης, πρώην Υπουργοί, Ευρωβουλευτές, βουλευτές και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, (όπως οι Νίκος Φίλης, Νίκος Βούτσης, Πέτρος Κόκκαλης, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Ραγκούσης), αλλά και πολλοί ακαδημαϊκοί προσκείμενοι στην αξιωματική αντιπολίτευση πλάι σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης, με την Κουμουνδούρου να εκτιμά πως ο κύβος ερρίφθη για την εξαέρωση του «αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου», εξέλιξη η οποία θα φάνταζε αδιανόητη ένα χρόνο πριν, όπως σχολίασαν πολλοί από τους παρευρισκόμενους. Ειδήσεις σήμερα: Δημοσκόπηση MRB: Ανοίγει λίγο η «ψαλίδα» ανάμεσα σε ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ Καρανίκας – Γεωργιάδης: «Παρεξηγημένος υπουργός ο Άδωνις» – «Πρωτοπόρος ο Νίκος» για τη φαρμακευτική κάνναβη Netflix: Τέλος στους… τζαμπατζήδες χρήστες, «στοπ» στους δανεικούς κωδικούς

