Σπύρος Μπιμπίλας: Υποψήφιος στις εκλογές με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου Ο πρόεδρος του ΣΕΗ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του Στη μάχη του σταυρού ρίχνεται ο Σπύρος Μπιμπίλας καθώς όπως ανακοίνωσε ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, «Πλεύση Ελευθερίας». Μιλώντας στον Alpha ο πρόεδρος του ΣΕΗ αναφέρθηκε στα πτυχία των καλλιτεχνών λέγοντας πως «είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα που ο ένας το μεταθέτει στον άλλον. Ομως τώρα έγινε αυτό το Προεδρικό Διάταγμα, όπου έβαλε ταφόπλακα και λέει εσείς είστε απόφοιτοι Λυκείου. Εμείς δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι αυτό». «Το υπουργείο Πολιτισμού έχει έρθει σε κόντρα με το υπουργείο Παιδείας γιατί το πρώτο δίνει τα πτυχία στις δραματικές σχολές. Εμείς την κυρία Κεραμέως την παρακαλάμε να τη δούμε χρόνια και στέλνει άλλους στις συναντήσεις. Την κυρία Μενδώνη και τον κύριο Γιατρομανωλάκη βλέπουμε», συνέχισε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq2u2tqxso4p) «Η πρόεδρος της Δημοκρατίας επί δίωρο μας άκουσε όλους. Είδαμε μια θετική διάθεση να μιλήσει με τα υπουργεία, διότι πρόκειται για διάσταση απόψεων μεταξύ των υπουργείων. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεσηκώθηκαν όλοι οι καλλιτέχνες της χώρας και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Για να βλέπετε τόσους πολλούς καλλιτέχνες στο δρόμο, κάτι γίνεται, δεν είμαστε τρελοί. Μας χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και λέει ότι μας βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν εγώ δεν ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ», είπε ακόμη ο κ. Μπιμπίλας. «Εγώ θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μικρό κόμμα, ήμουν και στις προηγούμενες εκλογές, απλά δεν βγήκαμε στις προηγούμενες εκλογές», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Επιμένουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ποιες περιοχές θα πληγούν τις επόμενες ώρες Μητσοτάκης: Αντεπίθεση από τη Βουλή και εφ’ όλης της ύλης σύγκριση με τον Τσίπρα Ο Τζέραρντ Μπάτλερ παραλίγο να σκοτώσει τη Χίλαρι Σουάνκ, ενώ έκανε… στριπτίζ BEST OF NETWORK 27.01.2023, 12:30 27.01.2023, 17:36 27.01.2023, 13:00 27.01.2023, 10:02 27.01.2023, 09:56 27.01.2023, 17:00

