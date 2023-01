Σταϊκούρας: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει να κινείται αποπροσανατολιστικά, επειδή στερείται προτάσεων για το μέλλον

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει να κινείται παρελκυστικά και αποπροσανατολιστικά, επειδή στερείται προτάσεων για το μέλλον και τρέμει για το παρελθόν του» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην ολομέλεια επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Σταϊκούρας είπε πως η συζήτηση αυτή «είναι καλοδεχούμενη, γιατί μας δίνει την ευκαιρία στον δρόμο προς τις κάλπες, να μετρηθούμε και να συγκριθούμε – όχι να συγκριθούμε μέσα σε νέφος τοξικότητας και πολωμένου πολιτικού κλίματος που έχει επιλέξει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλλά να αντιπαρατεθούμε στην βάση επιχειρημάτων, συγκρίνοντας πολιτικές, πεπραγμένα και αποτελέσματα». Ο υπουργός εστίασε σε δέκα βασικούς δείκτες της οικονομίας και συνέκρινε τα επιτεύγματα των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά της κυβέρνησης της ΝΔ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την πάταξη της διαφθοράς, λέγοντας πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφεύγει τις συγκρίσεις επειδή η διαφορά είναι καταλυτική. Για την οικονομία ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια «στοχεύσαμε και πετύχαμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας. Την αναπτυξιακή και συμπεριληπτική πορεία της οικονομίας. Την ολόπλευρη ισχυροποίηση της χώρας, την αποτελεσματική στήριξη της κοινωνίας. Και τα πετύχαμε όλα αυτά συλλογικά, με ευθύνη απέναντι στο σήμερα και το αύριο. Στις θυσίες των πολιτών αλλά και τις προοπτικές της νέας γενιάς. Γι’ αυτό και σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, η χώρα προβάλλει σθεναρές αντιστάσεις, επιδεικνύει μεγάλες αντοχές, διαθέτει ισχυρή δυναμική και διακρίνεται από θετικές προοπτικές». Σημείωσε πως η μεγέθυνση της οικονομίας αντανακλάται στην πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ, στην έξοδο της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας που μπήκε το 2018 και στις 11 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τριετία, και που εκτιμούμε ότι θα συνεχιστούν, επιτυγχάνοντας εφέτος την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ο υπουργός: 1ον) Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, σε επίπεδο 9μήνου 2022, η άνοδος είναι 10 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ήταν 72,1 το 2015 με μονάδα βάσης το 100 και σήμερα είναι 79,3. 2ον) Την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ ο μέσος όρος ανάπτυξης στην ευρωζώνη ήταν 2,08% και ο μέσος όρος στην Ελλάδα 0,53%. Δηλαδή, στο ένα τέταρτο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Επί κυβέρνησης ΝΔ, ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1% και ο μέσος όρος στην Ελλάδα στο 1,73%. Δηλαδή σχεδόν διπλάσιος, ενώ η καλύτερη εγχώρια απόδοση διαρκώς διευρύνεται. 3ον) Στα 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν 12,1 δισ. ευρώ, ενώ στα 3,5 χρόνια Νέας Δημοκρατίας είναι 16,5 δισ. ευρώ. Ποσό που θα αυξηθεί, αφού ακόμη δεν έχουμε στοιχεία για όλο το 2022. 4ον) Η ανεργία πράγματι, μειώθηκε κατά 7% επί ΣΥΡΙΖΑ, όμως μειώθηκε επιπλέον κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες επί Νέας Δημοκρατίας, παρά τις εξωγενείς κρίσεις. 5ον) Τα «κόκκινα» δάνεια ο ΣΥΡΙΖΑ τα παρέλαβε στο 43,5% του συνόλου. Τα παρέδωσε στο ίδιο ποσοστό και σήμερα είναι στο 9,7%. 6ον) Οι καταθέσεις επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκαν κατά 11 δισ. ευρώ, ενώ επί Νέας Δημοκρατίας έχουν αυξηθεί κατά 48 δισ. ευρώ. 7ον) Σε σχέση με τις αναβαθμίσεις – υποβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, επί ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα αφού υποβαθμίστηκε 10 φορές, στη συνέχεια αναβαθμίστηκε 18 φορές. Επί Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα μόνο αναβαθμίζεται, 11 φορές μέχρι σήμερα. 8ον) Το μέσο spread, δηλαδή η μέση διαφορά απόδοσης μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου, επί ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώθηκε στις 612 μονάδες βάσης, ενώ επί Νέας Δημοκρατίας στις 174,6 μονάδες βάσης, πάνω από τρεις φορές χαμηλότερα. 9ον) Ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων, στο 9μηνο του 2022 ανέρχεται στα 336 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 30 δισ. ευρώ από το σύνολο του 2018. 10ον) Το κενό ΦΠΑ (VAT Gap) το 2018, ήταν στο 25,6% και το 2020 βρίσκεται στο 19,7%. Επίσης σημειώνεται μια σημαντική βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, που προέρχεται κυρίως από τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών – ιδιαίτερα στη μεσαία τάξη – της τελευταίας τετραετίας, αλλά και από τη σημαντική ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις δράσεις που προωθήθηκαν για την τόνωση της διαφάνειας, σημειώνοντας ότι 1ον. Ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η ενωσιακή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2ον. Ενσωματώθηκε η οδηγία για τη διευκόλυνση της χρήσης πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων. 3ον. Έγιναν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ενίσχυσης του ελέγχου λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. 4ον. Δημοσιεύθηκε εθνικός κατάλογος όσων ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Ελλάδα. 5ον. Κατατέθηκε για πρώτη φορά το 2021, στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Στρατηγικής στα θέματα του ξεπλύματος χρήματος. 6ον. Διαμορφώθηκε και υλοποιείται, με τη συμμετοχή του υπουργείου Οικονομικών, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 7ον. Υπό τον συντονισμό του υπουργείου Οικονομικών και με τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων, βρίσκεται σε εξέλιξη η επικαιροποίηση της έκθεσης εκτίμησης κινδύνου για θέματα ξεπλύματος χρήματος, βάσει του σχετικού μεθοδολογικού εργαλείου της Παγκόσμιας Τράπεζας. 8ον. Συμμετέχουμε ενεργά στις ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της FATF, ώστε να είμαστε σε θέση, ως χώρα, να ανταποκρινόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις. Ο κ. Σταϊκούρας, υπογράμμισε πως «όλα αυτά τα επιτεύγματα, πολύ σημαντικά και καθόλου αυτονόητα, έχουν αντίκτυπο στη ζωή και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αλλά και στην ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεγάλες απαιτήσεις της περιόδου». Τα καταφέραμε πολύ καλύτερα από πολλές άλλες, ισχυρότερες οικονομίες. Και αυτό αναγνωρίζεται από το σύνολο της παγκόσμιας πολιτικής, οικονομικής και επενδυτικής κοινότητας. Αναγνωρίζεται από τους πολίτες, και για αυτό θα επιλέξουν για κυβέρνηση την ΝΔ «που διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Που προσελκύει επενδύσεις, μειώνει φόρους, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Που αναβαθμίζει το κύρος και τη θέση της χώρας στην παγκόσμια σκηνή. Που θωρακίζει την άμυνα της χώρας, χτίζει ισχυρές διεθνείς συμμαχίες, αναβαθμίζει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της πατρίδας. Ειδήσεις σήμερα: Δημοσκόπηση MRB: Ανοίγει λίγο η «ψαλίδα» ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ Netflix: Τέλος στους… τζαμπατζήδες χρήστες, «στοπ» στους δανεικούς κωδικούς Qatargate: Παραμένουν προφυλακισμένοι o Φραντσέσκο Τζιόρτζι και o Νίκολο Φίγκα Ταλαμάνκα

